Belediye başkanlarımızı rahat bırakalım da çalışsınlar

İnanın acıyorum.

Günlerdir devam eden “ziyaretçi işkencesi” nedeniyle yeni seçilen belediye başkanlarımıza da acıyorum…

Kentin boşa harcanan zamanına da…

Seçim bitti, başkanlar göreve başladı, hurra ziyaretçi akını.

Akraba, dost, arkadaş, tanıdık…

Partililer, dernek ve vakıf yöneticileri…

Oda ve sendika temsilcileri…

Belediyeye işi düşecek şirket sahipleri…

Spor kulüpleri…

Çocuklarına iş bulma peşindeki vatandaşlar…

Makam odaları dolup taşıyor.

Çaylar kahveler gelip gidiyor, fotoğraflar çekiliyor.

Ertesi gün gazetelere servis…

“Başkanımızı ziyarete gelenler…”

İyi de bu böyle daha ne kadar devam edecek?

Kaç gün, kaç hafta, kaç ay?

Çekilecek dert değil!

Herkes birbirini görüyor, “O gitmiş, ben de gideyim” diyor.

Başkanlara keyif bağışlamak için mi, yoksa “başkanı ziyaret etmiş kişi-kurum” statüsü kazanmak için mi, bilmiyorum.

Ama bu alışkanlığımıza bir son vermeliyiz.

Batı toplumunda böyle bir şey yok.

Başkan seçilir, koltuğuna oturur, çalışmaya başlar.

Sorunları belirler.

Geleceği planlar.

Hizmetin kalitesini artırmak için adımlar atar.

Bizde başkanların ziyaretçi ağırlamaktan soluk alacak halleri yok.

Önlerinde çözüm bekleyen dağ gibi sorunlar var.

Oturup çalışmaları lazım, ama nasıl?

Ne yapılmalı?

Artık bugüne kadar olan oldu, hiç olmazsa başkanlar bundan sonra “ziyaretçi kabulünü” sınırlasınlar.

Örneğin desinler ki, “1 Mayıs’a kadar ziyaretçi kabul edeceğiz, daha sonra işimize yoğunlaşacağız…”

Veya “ziyaret” yerine geçecek bir formül bulunmalı.

Gönderilecek bir mesaj, bir çiçek; “ziyaret” olarak kabul edilmeli.

Tabii bu konuda vatandaşlar da duyarlı davranmalı.

Belediye başkanlarını ziyaret için sıkboğaz etmemeli.

Bırakalım, rahat çalışsınlar.

İşleri çok.

Belediyeler sıkıntı içinde.

Seçim öncesi bazı belediyeler “maaş ödeyemeyecek” noktadaydı.

Önlem almazlarsa, çoğu belediyenin aynı duruma düşmesi kaçınılmaz.

Ziyaretçi kabul etmeyen başkan

Bu satırları yazarken aklıma geldi.

Yıllar öncesi…

Yılmaz Büyükerşen’in Eskişehir’deki ilk belediye başkanlığı…

Seçim bitmiş, Yılmaz Hoca kazanmış, ama makamında yok.

Özel kalemi, arayanlara “Üzgünüz, ziyaretçi kabul edemiyoruz, hayırlı olsun dileklerinizi biz kendisine ileteceğiz” diyor.

Hoca, belediye dışındaki bir binada ekibiyle gece gündüz çalışıyor, Eskişehir’i “geleceğe” hazırlıyor.

Ziyaret randevusu alamayanlar kırgın ve kızgın.

“Başkan oldu, burnu büyüdü” homurdanmaları…

Ne zaman Eskişehir’le ilgili olağanüstü projeler görünür hale geliyor, vatandaş “neden randevu verilmediğini” anlamaya başlıyor.

Ve sonunda hepimiz öğrendik, Eskişehir bugün ülkemizin en beğenilen kentlerinden biri.

Yılmaz Hoca’nın elinde yeniden yaratılan bir kent!

***

Yazımı sonlandırmadan tekrar rica ediyorum.

Ziyaret konusunda ısrar etmeyelim, belediye başkanlarımızı rahat bırakalım, çalışsınlar.

Ziyaret edenin de, ziyareti kabul edenin de zamanına yazık!

Saldırgan, suçunu ve azmettireni itiraf etti

Fazla uzatmadan…

Şehit cenazesinde Kemal Kılıçdaroğlu’na saldıran Osman Sarıgün, ilk sorgusunda suçunu ve azmettireni itiraf etti.

Suçunu itiraf ederken, “Kılıçdaroğlu’nu karşımda görünce sinirlerime hâkim olamayarak bir kez yumruk attım” dedi.

Azmettireni itiraf ederken de, “PKK destekçisi olduğuna dair söylemler beni etkiledi” ifadesini kullandı.

Demek ki ne olmuş?

CHP’nin PKK destekçisi olduğuna dair söylemlerden etkilenmiş…

Kılıçdaroğlu’nu karşısında görünce de sinirlenip yumruğunu patlatmış.

Sonuç:

*Saldırgan ortada, yani suçlu…

*Suç, ortada…

*Azmettiren de ortada…

Ama ortada tutuklu yok.

Suçlu serbest, azmettirenlerin zaten tutuklanması söz konusu değil.

3 görüş

*“Olay şiddet kullanımına dönüşmeye başladığı zaman sistemin oyununa geliyorsunuz demektir. Yerleşik düzen sizi kavgaya sokmak için kızdırmaya çalışacak, sakalınızı çekecek, yüzünüze fiske atacaktır. Çünkü siz bir kere şiddete başvurduktan sonra sizle nasıl baş edeceklerini bilirler. Nasıl baş edeceklerini bilmedikleri tek şey, şiddet dışı eylemler ve mizahtır.” John LENNON

*”Adalet dünyadan kalkarsa, insan yaşamında değer verecek bir şey kalmaz.”

*”Sabırlı bir toplumun kızmasından çok korkmak gerekir.”