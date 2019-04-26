BİLNET okullarına tam not

Kentimizin sevilen ve değer gören eğitimcilerinin başında yer alan Ali Korkmaz, bu kente en büyük iyiliği önce Bilgi Köprüsü kreşleriyle kurarak yaptı. İki dilde eğitim veren, 0-3 yaş grubunda eğitim veren ve Montessori eğitimi veren üç farklı kreşle, okul öncesi eğitime bir kalite getirdi.

Kurulan yeni kreşlerde “Bilgi Köprüsü” çıkışlı öğretmenlere hep kalifiye eğitimci gözüyle bakılmaya başlandı.

Okul öncesi eğitim ve kreş sınıflarında elde edilen başarı da sonuç itibariyle bu kente BİLFEN’in, getirile bilmesine neden oldu.

Ali Korkmaz’ın bu kente ikinci iyiliği de bu eğitim grubu kazandırması oldu.

BİLFEN’in eğitim kalitesini buradan anlatmama gerek yok sanırım. BİLFEN’in kuruluşu olan BİLNET’in Kocaeli de var olması, eğitim anlamında çok önemli bir kazanım. Hele ki bu işi bir eğitimcinin yapıyor olması çok daha önemli.

Bilgi Köprüsü’nü bu kentin eğitim markası yapmayı başaran Ali Korkmaz, şimdi de ülkemizin eğitim markalarından biri olan BİLNET ile çıtayı yukarılara taşıyor.

Dün BİLNET okullarının 1. yıldönümü nedeniyle Ali Korkmaz’ın misafiri olduk. Okul binasında basın mensuplarını ağırlayan Korkmaz ile doğa manzarası eşliğinde sohbet etme fırsatı bulduk.

Muazzam bir binaya sahip okul henüz birinci yılında olmasına rağmen önemli başarılara imza atmış.

Robotik sınıflarda yarışmalar için robot hazırlayan öğrenciler, müzik sınıflarında yarışmalar için oluşturulan çok sesli koralar ve daha niceleri.

Bütün bunları bugünkü gazetemizin 10’uncu sayfasında okuyabilirsiniz.

Velileri ve hatta öğrencileri heyecanlandıran bir eğitim anlayışı olan BİLNET, ulusal ve uluslar arası düzenlenen pek çok sınavda ciddi dereceler elde ediyor.

Özenle seçilmiş öğretmenlerin bilimsel yaklaşımlarla verdikleri eğitim daha ilk yılından kendini hissettirmeyi başarmış görünüyor.

BİLNET ekibini kutlar, başarılarının devamının artarak sürmesini temenni ederim…

Amatör topluluktan, çok faydalı bir oyun

Madde bağımlısı olan gençlerin topluma kazandırılması amacıyla kurulan başkanlığını Nezahat Erok’un yaptığı Hayata Dönüş Derneği, 2 Mayıs Perşembe günü saat 14.00’da bir oyun sergileyecek. Oyun Sabancı Kültür Merkezi’nde oynanacak. Aylardır devam bir çalışmanın eseri olarak sahnelenecek olan Burak Tekin’in yazıp yönettiği “Eksi 1. Kat” isimli oyun, uyuşturucuyla mücadeleyi içeriyor. 13 kişilik bir kadronun rol aldığı oyun tamamen dernek üyelerinin gönüllülük esasına dayalı bir çalışması.

Tuncay Emir’den önemli bir söyleşi

Tuncay Emir Eğitim Kurumları, ‘Geleceğe Atılan İmza’ isimli çocuk seminerleri düzenliyor. 4 Mayıs Cumartesi günü Ramada Plaza İzmit’te gerçekleşecek olan seminerde New York Üniversitesi’nde Prof. Dr. Selçuk Şirin ile psikiyatri hekimi ve yazar Kemal Sayar konuk edilecek.

Seminer saat 11.00 ile 13.00 arası Prof. Selçuk Şirin ‘Yetişin Çocuklar’ isimli kitabını, saat 13.30 ile 15. 30 arası Prof. Kemal Sayar ise ‘Mutlu aile mutlu çocuk’ isimli kitapları hakkında katılımcılarla sohbet edecek, çeşitli konularda hakkında da bilgilendirme yapacak.

Emekli Evinde Kocaelispor konuşuldu

Kocaelispor’un futbolcular derneği eski başkanı Levent Kılıçarslan, Gölcük kent konseyi emekli meclisi Başkanı Recep Akel, Beşiktaşlılar Gölcük dernek Başkanı Fikret Yılmaz, Futbol antrenörü Sadun Gemici ve eski futbolcu Ahmet Sabancı bir araya geldi. Gölcük Kent Konseyi Değirmendere Emekli evinde gerçekleşen buluşmada konu Kocaelispor'a elit futbolcular yetiştirilmesi ve kulübün geleceği ele alındı. Emekli Evinde buluşan dernek eski başkanı ve futbolseverler Kocaeli futbolu ve geleceği ile ilgili hazırladıkları projenin tanıtılması ve karşılıklı yapılabilecekler üzerine konuşulduğu toplantıda; genç ve yetenekli sporcuların kulübe kazandırılması ve elit sporcular olarak yetiştirilmesi üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Şener’e okul arkadaşlarından ziyaret

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün önceki günkü misafirleri eski okul arkadaşları oldu. Körfez Tüpraş 50. Yıl Lisesi Mezunları Derneği, Şener Söğüt’ü ziyaret etti. Derneğin kurucu başkanı Erdal yaşar, derneğin mevcut başkanı Ahmet Peker, eski mezunlardan Veli Yıldız, İlhan Çarpışan ve okulun eski idarecilerinden Ökkeş Polatel’den oluşan grup, Söğüt’ü makamında ziyaret etti. Hayırlı olsun dileklerinin ardından da okul anıları sohbet konusu oldu. Bu keyifli sohbet, Başkan Şener Söğüt’ü yıllar öncesine götürdü.

Mustafa Aşçı’nın “Makam Hırsı-zı” kitabını okudunuz mu?

Kendisi eski bir TRT çalışanı. Kendisi de eşi Semrel Hanım’da çok değer verdiğim ve sevdiğim insanlardandır. Mustafa Aşçı eski bir TRT çalışanı olarak pek çok haksızlığa uğramış ve bu haksızlıklarla mücadele etmiş bir arkadaşımız. Aslında kitabında da bunlar anlatılıyor. Bir TRT Çalışanının Anıları, FETÖ’nün TRT yapılanmasının konu edildiği “Makam Hırsı-zı” isimli kitap Mustafa Aşçı’nın kaleminden satırlara döküldü. Kendisini bu kitaptan dolalı kutluyorum. 11. Kitap Fuarında tanıtımını yapacağı eser ve bu eserin imza günü bugün C-112’de bulunan BAYŞAD Yayınevi Standında yapılacak. Meraklılarına duyurulur.