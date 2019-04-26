Hey gidi günler hey…

Hakan Aksoy kardeşim…

Bir kenara not ediniz…

Kaliteli bir arkadaşım ve gerçekten unuttuğumuz birçok değeri buluyor ve bizi şaşırtıyor…

Çok tatlı ve acı anları bizlere hatırlatıyor…

Kocaelisporluluk işte böyle bir şey…

Bileceksin…

Araştıracaksın…

Takır takır belgeleri ortaya koyacaksın…

Sonra bana gelip ‘Kocaelisporluyum’ diyerek ahkâm keseceksin…

Öyle bilir bilmez konuşup ‘Kanım yeşil siyah akar’ deyip, sahadaki şerefli formayı giyen adama küfür etmeyeceksin…

Hainlik yapmayacaksın…

Sosyal medya hesabında sık sık Kocaelispor’la ilgili kupürleri paylaşan Hakan Aksoy kardeşim önceki gün de Beşiktaş’ı 5-3 yenip sahayı dar ettiğimiz maçı hatırlatmış…

Beni de duygulandırdı…

Yıllar öncesine gittim…

Fenerbahçe’ye sahayı dar ettiğimiz, Galatasaray ve Beşiktaş’ın karşımızda elleri ayakları titreyerek, fark yememe hesapları yaptığı, Kanarya’yı elimizden Turgut Özal’ın ölümünün kurtardığı günleri anımsarken gözlerim doldu…

Çok üzülmekten korktuğum için, gerçeklerle yüzleşmekten kaçtığım için, gazetemizin 1975’ten bu yana kentin hafızası olan arşivlere girip, o günleri hatırlamak istemediğim bile oluyor…

Ama Hakan hatırlatıyor…

İyi ki de hatırlatıyor…

Aslında unutmamak lazım…

Ama o ‘nerelerden nerelere’ sözü balyoz gibi kafamıza inerken, üzüntüm 5’e katlanıyor…

İçimize içimize ağlıyoruz…

***

Şimdiki gençlerin de bizim Kocaelisporluluğumuzu sorgulamasına ‘Tebessüm ediyoruz’…

Aslında hoşumuza da gidiyor…

Çünkü istiyoruz ki, onlar daha da Kocaelisporlu olsun…

Ama…

Sahada küfür yiyen takımın yıldızının, basın toplantısında isyanına hala ses çıkarmayan yönetim kuruluna söyleyecek söz bulamıyoruz…

Eskiden olsa, o küfürleri eden insanlar bulunur ve anasından emdiği süt burnundan getirilirdi…

Şimdi ise…

Alıştırılıyoruz…

Ne acı…

***

Kanı yeşil siyah akanlar…

Bir ara Umuttepe’ye gidin de, zaman zaman kan aradığımız Bardakçı Ali Okumuş ağabeyinize sorun bakalım yeşil siyah kan ne demektir?..

Onun için boşa atıp tutmayın…

Şov yapmayın…

Yarın çok yanılırsınız…

Ve Kocaelisporluysanız…

Kendinizi rantçılara kullandırmayın…

Sonra ağırlığı altında ezilirsiniz….

Enkaz üzerinize kalır…

Ve…

Gerçek bir Kocaelisporluysanız…

Başka bir kulübe gönlünüz gitmez…

Bir gönülde iki aşk yaşamaz…

Zaman zaman sosyal medyada, Kocaelisporluyum diyenleri Beşiktaşlı, Galatasaraylı, Fenerli formlarını gördükçe içim kan ağlıyor…

Bari…

Kocaelisporluyum demeyin diyorum…

Nokta…