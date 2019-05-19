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Makale Yazısı-Dün 17:38 TSİ

Özlemek, özlenmek
Kamil Çöpür

Kamil Çöpür

İki güzel sözcük.

Sevdiğinizi özlersiniz, ya da sevdiğiniz sizi özler.

Hele sevdiğinize kavuşursanız,

Uzakta bir yerde iseniz vatanınızı özlersiniz.

Annenizi, babanızı, kardeşlerinizi, çocuklarınızı, eşinizi, yakınlarınızı, arkadaşlarınızı özlersiniz.

Öğretmeninizi özlersiniz.

Özlersiniz de özlersiniz.

Yaşadığınız evi, meyvesini yediğiniz ağacı bile özlersiniz.

Bir ömür olmadık şeyleri bile özlersiniz.

Ben neyi özlüyorum biliyor musunuz?

Tam bağımsız, demokratik, laik ve hukukun egemen olduğu, bir Türkiye özlüyorum.

Bu ülkede yargının bağımsız ve tarafsız olmasını özlüyorum.

Özlüyorum.

Yargıçların siyasilerin önünde eğilmediği günleri

İnsanların özgürce düşünebildiği ve bu düşüncelerini açıkça söyleyebildiği veya yazabildiği,

Kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmediği,

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlandığı,

Bilimsel eğitime önem verildiği

Sınavlarda soruların çalınmadığı, Emeğin sömürülmediği, emeğe saygı duyulduğu,

Medyanın özgür olduğu,

Üniversitelerin özerk olduğu

Üniversite mezunlarının kendi dallarında iş sahibi olmalarını,  İşsizliğin olmadığı,

 İşe alımlarda liyakat sisteminin uygulandığı,

Herkesin kazancı oranında vergiye tabi tutulduğu bir Türkiye özlüyorum.

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