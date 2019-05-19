Kocaelispor başkanlığı için adayım Yunus Pehlivan’dır

Bu kentin belki de tek ortak paydasıdır Kocaelispor…

Geçtiğimiz yıl 2. Lig’e yükselme fırsatının sadece bir penaltı uzağında kalmıştı ekibimiz. Bu yıl ise yarı final grubunda akıl almaz elenme şeklimiz vardı. İlk maçta, üstelik rakip sahada 1-0 mağlup etmeyi başardığımız Çorumspor’a sahamızda 3-0 mağlup olmak öyle kolay kabul edebileceğimiz bir eleniş olmadı haliyle…

Takım belki rakibi ilk maçtaki skorun garantisi kesinlikle elediklerini düşündü…

Ya da teknik direktörümüzün bir 1-0 mağlup iken maçın uzatmaya gidebileceğini düşünerek maça hiç müdahalede bulunmaması bu kesin mağlubiyeti getirdi diyebiliriz. Düşünün ki, 2-0’da bile değil, maç 3-0’a geldiğinde hocamızın aklına oyuncu değiştirmek geldi.

O anda ise dakikalar 75’i ya da 76’yı gösteriyordu…

***

Neyse, maç bitti ve bu kez tribünler oynamaya başladı, rakibi alkışlayıp Kocaelispor yönetimini istifaya davet ederek. Tribünler belirli aralıklarla ve öfkeyle “Yönetim istifa” sesleri ile yıkılıyordu adeta. Maç bitti ve ertesi gün oldu, bu kez kamuoyu başladı “Yönetim istifa” demeye. Olay giderek büyüyordu. Çünkü ortada bir başarısızlık vardı ve bu olumsuzlukların temelinde doğal olarak yönetim duruyordu ve kamuoyu bu şekilde oluşmuştu artık. Derken kulüp başkanı Bahri Yavuz’un istifa edeceği kentte ve spor çevrelerinde konuşulmaya başlandı. Hal böyle iken doğal olarak başkan adayları gündeme geldi.

O kadar çok isim başkan namzeti oldu ki, aralarında haliyle rant fırsatçıları da yok değildi…

**

Şimdi gözler Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’da. Büyük bir ihtimalle o ne derse o olacak. Konu ile ilgili olarak benim de başkanlık için bir önerim var.

Ve sporu bilen ve yapabilecekleri ortada olan önerimi sanıyorum bütün kamuoyu da kabul edip destekleyecektir.

Şayet inatları tutmayacaksa tabi…

Benim Kocaelispor Kulübü Başkanlığı için önerim, Körfez Belediyesi’nin eski başkanı Yunus Pehlivan…

Pehlivan’ın sporla ne derece iç içe olduğunu biliyorum. Körfez Belediyespor kulübü ile de amatör kümeden itibaren neler başardığını, takımı nerelere getirdiğini de biliyorum. Hem futbolu seviyor hem de futbolu çok iyi biliyor. Şuna inanıyorum ki; eski Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaelispor’a sahip çıktığı dönemlerde kulübün anahtarını Yunus Pehlivan’a emanet etmiş olsaydı, kulübümüz bugün çok daha farklı bir yerde olabilirdi…

Bugüne kadar siyaseten Yunus beyi çok defalar eleştirmiş bir yazarım. Buna rağmen gönül rahatlığı ile şunu söyleyebiliyorum; Kocaelispor Kulübü Başkanlığı için adayım Yunus Pehlivan’dır.

Kendisi bu konuya ne der, nasıl bir düşünce içinde olur, açıkçası bilemiyorum. Fakat Kocaelispor’un bugün için en büyük probleminin hesap bilmeyen insanlarca yönetilmesi olduğunu düşünüyorum. Pehlivan da iyi bir matematikçidir ve hesap adamıdır. Üstelik futbolu çok seviyor ve bu sektörü iyi biliyor.

Amatör ligden alıp 2. Lig’e kadar yükselttiği, daha sonra Birlikspor maceracılarına teslim ettiği Körfez Belediyespor gerçeği de tecrübe anlamında hafızalarımızda. Dahası iyi de bir yönetici. Kendisinin Kocaelispor’u hak ettiği yere taşıyacağına olan inancımı belirterek, kulüp başkanlığı için en ideal isim olduğunu kamuoyuna deklare ediyorum.

**

Yeşil Siyahlı camianın, taraftarların gözlerini dikip kararını bekledikleri Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın da KULÜBÜN MENFAATLERİ VE GELECEĞİ ADINA bu önerimi dikkate almasını şiddetle tavsiye ediyorum.

Gerisi artık Tahir beye ve Yunus Pehlivan’a kalmış…

İşin yapılabilirliğini bence hiç öyle uzaklarda aramayın…