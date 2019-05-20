AKP’de güç savaşları mı, yoksa güç savaşlarına darbe mi?

Bugün ayın kaçı?

21 Mayıs…

Abdullah Eryarsoy, il başkanlığından ne zaman istifa etmişti?

3 Mayıs’ta…

Aradan 18 gün geçti, AKP henüz kendine yeni bir “il başkanı” bulabilmiş değil.

Garip şeyler oluyor.

İşin başında dediler ki, “Genel merkezden bir heyet gelecek, araştıracak, sorup soruşturacak, belirlediği isimleri rapor olarak tek seçiciye, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacak.

Heyet geldi…

Kimler vardı heyette?

*Teşkilattan Sorumlu Başkan Yardımcısı MUSTAFA KÖSE

*Trabzon Milletvekili MUHAMMET BALTA

*Bolu Milletvekili FEHMİ KÜPÇÜ

*Sultanbeyli Eski İlçe Başkanı ALİ SEVİNÇ

*Marmara Koordinatörü MELEK ŞİMŞEK

*26.Dönem Samsun Milletvekili HASAN BASRİ KURT

Heyet üyeleri üç gün şehrimizde kaldı, gece geç saatlere kadar çalıştı.

İlçe başkanlarıyla görüştü.

Belediye başkanlarıyla görüştü.

Daha önceki dönemlerde parti yöneticiliği ve belediye başkanlığı yapanlarla görüştü.

Parti yönetim kurulu ve belediye meclis üyeleri arasında “Kimi il başkanı görmek istersiniz?” diye anket yaptı.

Sonuçta 5 isim öne çıktı.

Mehmet Ellibeş, Halit Çokan, Ali Korkmaz, Berna Abiş ve Şahin Talus…

Bu isimler Ankara’ya çağırıldı, önce genel merkez yöneticileri, arkasından Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından “sınava” alındılar.

“Ehh” dedik, “Ankara’ya gidenler İzmit’e dönmeden kimin il başkanı olduğu açıklanır…”

Açıklanmadı…

Aradan bir gün geçti, iki gün geçti, üç-beş gün geçti, yeni il başkanı yine açıklanmadı.

Ankara’dan gelen ikinci heyet

İş uzayınca…

Dediler ki, “Ankara’dan yeni bir heyet daha gelecek…”

İkinci heyet de geldi.

Bu defa 6 değil, 3 kişilik bir heyet…

Gelen 3 kişi, daha önceki heyette de vardı.

Yani 6 kişilik heyeti 3’e indirmişler, “Gidin bir daha bakın” demişler.

Kimler bunlar?

*Trabzon Milletvekili MUHAMMET BALTA

*Marmara Koordinatörü MELEK ŞİMŞEK

*Bolu Milletvekili FEHMİ KÜPÇÜ

Anlayacağınız, heyetin adı yeni, ama heyetteki isimler eski…

İkinci heyet de gece gündüz çalıştı, onlarca farklı isimle görüştü, Ankara’ya döndü.

Giderken de Ankara’ya “il başkan adayı” olarak “5 farklı isim” götürdü.

Halil Vehbi Yenice, Abdullah Köktürk, Mahmut Civelek, Mehmet Ali Okur ve Zihni Yılmaz.

Dikkat edin, bu 5 isimden hiç biri ilk listede yok.

Halil Vehbi Yenice, eski İzmit Belediye Başkanı…

Abdullah Köktürk, kapatılan Bekirpaşa Belediye Başkanı…

Mahmut Civelek, eski il başkanı…

Mehmet Ali Okur, eski milletvekili…

Zihni Yılmaz, eski il yöneticisi…

Şimdi tam böyle bir noktadayız.

Yeni isimler, “sınav için” henüz Ankara’ya çağırılmadı.

En azından dün bu satırlar yazılırken böyle bir haber yoktu.

Ben bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorum?

Yazımın başında dediğim gibi, AKP’de garip şeyler oluyor.

Eskiden, il başkanı mı değişecek, “partinin ağabeylerine” sorulur, onlar kimi işaret ederlerse, şipşak o il başkanı olurdu.

İl başkanlığı koltuğu 18 gündür boş olduğuna göre…

Demek oluyor ki, AKP’de “ağabeyler” artık devre dışı!

Şimdi, sanki bilmiyormuş gibi, “Partinin ağabeyleri kimler?” diye soracaksınız.

En büyük ağabey, İbrahim Karaosmanoğlu…

Onun bir altı, Fikri Işık…

Osman Pepe ve Nihat Ergün isimlerini saymadım, her ikisi de uzun süredir partiyle pek ilgilenmiyor.

Dün bu konuyu epey araştırdım.

Yeni il başkanının belirlenmesinde…

*İbrahim Karaosmanoğlu’nun görüşü alınmamış.

*Fikri Işık ve milletvekilleri de devre dışı bırakılmış.

*Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a sorulmuş, Tahir Bey, Mehmet Ellibeş’i işaret etmiş.

İl başkanını belirleme görevini direkt Erdoğan yürütüyormuş.

Erdoğan; 5 kişilik ilk listeyi yetersiz bulmuş, yeni 5 kişilik liste daha hazırlanmasını istemiş.

Son listede bulunan ilginç isim

Evet, ikinci listede, il başkanı olabilecekler arasında ilginç bir isim var.

Kimden söz etmek istediğimi anlamışsınızdır.

Mahmut Civelek…

Dün araştırma yaparken, Mahmut Civelek ismi pek çok yerde öne çıkıyordu.

Hatta bazı konuştuklarım, “Ne dersin?” diye benim görüşümü sordu.

Güya her iki heyette de bulunan Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Mahmut Civelek’in il başkanı olmasını çok istiyormuş.

Görüşümü soranlara şunları söyledim:

*AKP’de kimin il başkanı olacağı, benim ilgilendiğim bir konu değil.

*Eğer AKP’de bir kişinin ikinci kez il başkanı olması gibi bir uygulama varsa, buyursun olsun.

*Eğer AKP’de “dosyası kabarık” biri il başkanı olabiliyorsa, buyursun olsun.

*Eğer AKP’de, “dosyası kabarık diye milletvekili adayı yapılmayan biri” il başkanı yapılıyorsa, buyursun olsun.

*Biz gazete olarak Abdullah Eryarsoy’un AKP il başkanı yapılmasına üzülmüştük. Çünkü dürüst insandı, yazılacak bir şeyini bulamazdık, bize malzeme çıkmazdı.

*Mahmut Civelek’in tekrar il başkanlığı koltuğuna oturması, bizi sevindirir. Çünkü bize bol “haber olacak” malzeme çıkar.

Bakalım kim olacak?

AKP’liler kadar ben de merak ediyorum.

Bakalım iktidar partisinde il başkanlığı koltuğuna kim oturacak?

Bu atamadan sonra partideki gizli “güç savaşları” sona mı erecek?

Partideki denge nasıl oluşacak?