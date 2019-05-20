19 Mayıs 1919 kurtuluş felsefesi ve sonrası (1)

19 Mayıs’tan önce Osmalı İmparatorluğu Sevr ile ortadan kaldırılmış, Anadolu’daki Türk hakimiyetine son verilmiş, emperyalist ve taşeronları ülkeyi istila etmiştir. Bu şartlarda ortaya çıkan Kurtuluş Savaşımızın başlangıç tarihi, büyük Atatürk’ün Samsun’a çıktığı 19 Mayıs 1919’dur.Büyük Atatürk, Kurtuluş Savaşını örgütlemek ve halk hareketini hayata geçirmek için yaklaşık 2 ay Samsun’da altı ay da Sivas’ta kalmıştı.

Samsun’da yakılan kurtuluş feneri sonuçta tüm mazlum ülkelere örnek olan, emperyalizm ve sömürüye direnmenin meşalesi olacak genç Türkiye cumhuriyetini doğuracaktı. Pekiyi kurtuluş ve kuruluşun ilk yıllarında neler oldu.19 Mayıs’ı anlamak, ancak bunları hatırlamakla olur.

1923YILINDA;

Cumhuriyet büyük Atatürk’ün ilk genel başkanı olduğu Cumhuriyet Halk Partisi kurularak demokrasi hedefi tüm dünyaya duyuruldu. Ankara, başkent ve cumhuriyet ilan edildi.

HEMEN 1924 YILINDA;

Hilafet kaldırıldı, tevhidi tedrisat kanunu (öğretim birliği kanunu) çıkartılarak eğitimde devrim yapıldı. İlköğretim zorunlu hale getirildi. Lozan Barış Anlaşması ile devlet resmen kuruldu ve tüm dünya tarafından tanındı. Gölcük’te ilk tersane ünitesi kuruldu. Devlet Demiryolları kuruldu. İstanbul- Ankara arasında ilk yolcu uçağı seferi yapıldı. Türkiye İş Bankası kuruldu. Türk kadınlar birliği kuruldu. Ankara ilk planlı şehir olarak tanzim edildi. Cumhurbaşkanlığı orkestrası kuruldu. Türkiye Tütüncüler Bankası kuruldu. İlk milli sigorta olan Anadolu Sigorta faaliyete başladı. Bursa Karacabey Harası kuruldu. Ankara’da ilk tiyatro milli sahne ile kuruldu. Topkapı Sarayı müze olarak ziyarete açıldı. Türkiye Cumhuriyeti yazılı, ilk madeni para çıkartıldı. Gazete yayını başladı.

1925 YILINDA;

Türk Hava Kurumu kuruldu. İstanbul liman işleri inhisarı kuruldu. Osmanlı’da köylülerden alınan Avşar Vergisi kaldırıldı. Eski eser ve müzeler genel müdürlüğü kuruldu.1920’de Atatürk tarafından kurulan ve milli mücadelede önemli işler yapan Anadolu Ajansı, anonim şirkete dönüştürüldü. Ticaret ve sanayi odaları kanunla kuruldu. Gazi orman çiftliği kuruldu. Eskişehir’de demiryolu malzemeleri üretimi başladı. Adana mensucat fabrikası üretime başladı. İlk Türk betonarme köprüsü Menderes nehri üzerine kuruldu, İlk Cumhuriyet altını basıldı. Adana ve Bergama müzeleri açıldı. Ankara’da ilk milli planör uçuruldu. Son dönemde habire satılmakta olan şeker fabrikasının kuruluşuna ilişkin kanun kabul edildi.

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19 Mayıs felsefesinin sadece ilk üç yılda yaptıkları bunlar.

Bu devrimler hatırlanırsa 19 Mayıs ancak anlaşılabilir.

1926 ve devamı da haftaya.

Geçmişini unutan toplumlar geleceklerini planlayamazlar.

Geçmişle sürekli kavga edenler de mutlaka sonuçta kaybederler.

100 sene önceki kurtuluş felsefesi bugünkü kurtuluş felsefemizin aynısı.

Onu iyi anlamak ve ona samimiyetle sahip çıkmak gerekir.

Büyük Atatürk ve arkadaşlarının yolunu takip etmek gerekir.

Bugün hepsinin ruhları şad olsun.

19 Mayıs Atatürk’ ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.