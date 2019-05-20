Derince Lisesi’nde güzel bir nostalji!

Derince Lisesi’nin 10’uncu Pilav Günü etkinliği 18 Mayıs Cumartesi günü yapıldı…

Daha önceki zamanlarda saat 15.00’te yapılıyordu…

İş yoğunluğu nedeniyle uzun zamandır etkinliğe katılamamıştım…

Bu yıl Ramazana denk gelince, etkinliği iftar programıyla birleştirdiler…

MAHALEMİZİN NEŞE KAYNAĞI

Ben de Derince Lisesi mezunuyum…

10’uncu pilav günü etkinliği uygun saatte olunca, mahalleden arkadaşım Ferit Gül ile birlikte programa katılmaya kararı verdik…

Ferit, çok hazır cevaptır…

Girdiği ortama çok çabuk ayak uyduran bir arkadaşımız.

Mahallemizin yardım severi ve neşe kaynağıdır…

Sözünü kimseden esirgemez…

Eline koz verirseniz, uzun süre kendisine katlanmak zorunda kalırsınız…

Kocaelispor fanatiğidir…

Giydiği kıyafetlerde, yeşil veya siyah tonların olmasına dikkat eder…

ETKİNLİĞE DOĞRU YOL ALDIK

Ferit ile birlikte saat 18.45 civarında Derince Lisesi okul bahçesine yürüyerek gittik…

Okul bahçesine kadar okuldaki anılarımızı tazeledik…

Okul bahçesine vardığımızda, program için son hazırlıklar yapılıyordu…

HAYRİ HOCA’YI GÖRDÜK

Edebiyat öğretmenim Hayri Sarı, tezgahın başına geçmiş…

Hem kitaplarını imzalıyordu…

Hem de satışını yapıyordu…

Hayri Hoca, yazdığı kitabın gelirini Derince Lisesi Mezunları Derneği’ne bağışladı…

Dernek de bu parayı öğrencilere burs olarak veriyor…

Alkışlanacak bir durum…

CEMALETTİN HOCA İLE KARŞILAŞTIK

Ferit ile ayakta biraz sohbet ederken, eskileri anarken, yanımıza dönemin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Cemalettin Yaman geldi…

Benim dersime girmedi, ama Ferit’in dersine girmiş…

Kendisi Derince İşcan Kursu’nun sahibidir…

Bizim Ferit ile çok samimilerdi…

Din dersinde yaşadıklarıyla ilgili sohbet ettiler…

Kahkahalar havada uçuştu…

Emekli din öğretmeni Cemalettin Hoca, sıra dışı bir din öğretmeni.

Modern, çağdaş, renkli giyinen, giyinişi kadar da renkli bir insan…

Kendi kendime ‘keşke bütün din öğretmenleri böyle modern ve çağdaş olabilse’ dedim…

Cemalettin Hoca ile sohbet ederken, yanımıza okulun mezunlarından Murat Sönmez geldi…

Kendisiyle de sohbet ettik.

Hayri Sarı hocamla selamlaştıktan sonra dönemin öğretmenlerinden Ertan Susam, Mehmet Çavuş, Aykut Çetinarslan karşılaştık.

Onlarla da sohbet ettik.

Açıkçası hocalarımız, kendilerine iyi bakmışlar…

Fiziki olarak çok fazla değişmediklerini söyleyebilirim…

TURAN ERTAŞ HOCA

İlerleyen dakikalarda elinde cetvelle dolaşan, öğrencilerin kulaklarını çekmekle ünlü Turan Ertaş hoca geldi…

Sanırım birçok öğrenci, kendisini iyi anılarla hatırlamıyordur…

Derince Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Necdet Meriçli ile sohbet ettik…

Kendisi yıllardır bu derneğin başkanlığını yapıyor…

Yönetimiyle birlikte güzel çalışmalara imza atıyor…

DERİNCE LİSESİ MARŞI

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasından sonra Derince Lisesi marşı hep bir ağızdan söyledik…

Türkiye için 10’uncu yıl marşı ne ise, Derince Lisesi için de bu marşın çok ama çok büyük bir önemi var…

AYGÜN GELDİ, PROGRAM BAŞLADI

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün alana gelmesiyle program başladı…

Başkan Aygün’ü biraz yorgun gördüm…

Sanırım seçim çalışması, sonrasında oruç kendisini epeyce zorlamış…

Ramazan Bayramı sonrasında bir hafta Rize Güneysu’ya gitse iyi olacak…

Etkinlikte dernek başkanı Necdet Meriçli ve belediye başkanı Zeki Aygün konuştu…

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün Derince Ortaokulu’nun, Necdet Meriçli de Derince Lisesi’nin ilk mezunlarındanmış…

SANAT MÜZİĞİ ZİYAFETİ

Oruçlar açıldıktan sonra güzel bir sanat müziği konseri verildi…

Kulaklarımızın pası silindi dersek, yanlış olmaz.

Arkadaşım Ferit Gül, ve sonrasında yanımıza gelen Enver Erslan’la birlikte şarkılara zaman zaman eşlik ettik.

Bu güzel organizasyonda emeği geçenleri kutluyorum…

Derince Lisesi 11.Pilav Günü’nde buluşmak üzere…