Yeni bir dönem…

Bu satırlar yazıldığı sırada, henüz Kocaelispor yönetiminin aldığı bir karar yoktu…

En azından bizim bildiğimiz kadarıyla…

“Tamam mı, devam mı?” dememişti daha…

Öyle ya da böyle…

Bugünden itibaren hiçbir şey eskisi gibi olmamalı…

Mevlana’nın dediği gibi…

Bugünü, dünle aynı olan zarardadır…

‘Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım…’

***

Kocaelispor, ucuna kadar geldiği 2.Lig kapısından döndü yine…

Bir yıl heba oldu...

Yerimizde saydık…

Çuvalla para boşa gitti…

Şimdi yeni bir sayfa açıyoruz…

Kulüp açısından belki her şey aynı…

Transfer yasağı sürüyor…

Mevcut kadroda daha da eksilmeler olacak…

Gençler ise biraz daha tecrübeli olarak kadroda yer alacak…

Ama farklı olan, kent idaresinin değişikliğidir…

Yine AKP…

Ama bu sefer Büyükakın var…

Farklı bir bakış var…

Büyükakın, daha da Kocaelisporlu bir görüntü çiziyor…

Kocaelispor’a yüreği kırık olarak, 80 milyon lira ödeyip ayrılan Karaosmanoğlu döneminin izleri siliniyor…

***

Bugün yepyeni bir sayfa açalım istiyoruz…

Kimseyi pembe rüyalara sürüklemeden, umut tacirliği yapmadan, duygu sömürüsüne maruz bırakmadan, barışmış, el ele vermiş, birlik içerisinde bir görüntü çizerek yola devam etmek gerekiyor…

Sezon sonunda nerede olacağımızla ilgili, bugünden tezi yok net bir açıklama yapılmalıdır…

Mevcut yönetim kalacaksa, hedeflerini açık açık ortaya koymalı ve milleti boş hayallere sürüklememelidir…

Ya da başka adaylar çıkacaksa, onlar da hedeflerini açık ve net olarak ortaya koymalı, sandıktan buna göre bir sonuç çıkmalıdır…

Demokrasinin gereği budur…

Herkes de sandığa saygı göstermelidir…

***

Halkın takımı denen Kocaelispor’da, 30-40 kişinin oyuyla seçim yapılmaktadır…

Kocaelispor halkı bu 40 kişiden mi ibarettir?..

Halkın takımı sloganının çok ağır bir slogan olduğunu, öyle gelişi güzel, pankartlarla halkın takımı olunamayacağını defalarca yazdık…

Hani nerede halk?..

Yok…

***

Siz önce sokağa inin…

Halkın arasına karışın…

Sonra alın o pankartla milleti sokaklara dökün…

Stada el ele akınlar halinde gelin…

Amatör liglerde 20 bin kişiye oynayan takımın, bugün tribünlerini boşalma endişesi yaşaması kabul edilemez…

Nereden nereye geldik?..

Bunun iyi analiz edilmesi lazım…

***

Birlik ve beraberlik görüntüsü olmazsa, popülist yaklaşımlarla transfer yasağı kaldırılıp, kulüp yeniden 60-70 milyon lira borçlandırılırsa, tesisleri olmadan, 60-70 genci Vinsan’da tek sahaya tıkıp, çocukların akıl sağlığıyla oynadıktan sonra, A takım ile maça çıkarma mantıksızlığı giderilemezse, sokağa inilemezse, halkın takımı olunamazsa, kimseyi öyle şampiyonluk hikayeleriyle kandırmanın mantığı da, ahlakı da, vicdanı da yoktur…

***

Ve işin taraftar kısmı…

Tribünlerde, yağmur çamur demeden takımın peşinde koşan bir taraftar grubu var…

Takımına destek sağlıyor…

Ama artık aldatılmak istemiyor…

Açık bir manifesto yayınlayan taraftarlar, yönetimin açık olması gerektiğini belirterek, teknik heyetin görevden alınmasını, bazı futbolcuların da bir daha forma giymemesini istiyor…

***

Tahir Büyükakın başkan da, takımın tesisleri olmadan, sağlam bir alt yapısı bulunmadan, Süper Lig’e çıkmasının hiçbir mantığının olmadığını açık açık söylüyor…

Doğru da söylüyor…

***

Aslında her şey ortada ve herkesin gözü önünde oluyor…

Yönetim gereğini yapmalı…

Sese kulak vermeli…

Öyle adım atmalıdır…

Kapalı kapılar ardında yönetim devri sona ermelidir…

Demişler ya…

‘Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım’…