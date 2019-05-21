Hırsız kim?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi Yüksek Seçim Kurulu’nun “şaibeli kararı” ile iptal edildi!

Neden Şaibeli?

Yargı’da üst düzeyde görev almış, ya da hala “özgür kişilikli” hukuk profesörleri ve Barolar diyorlar ki;

“YSK’nın asıl üye sayısı 7 kişiden oluşur. YSK bu 7 kişi ile karar vermek zorundadır. Oysa, oylamaya 4 yedek üye de katılmıştır! Böyle bir oylama sonucu verilen karar Anayasa’ya aykırıdır”

İkincisi;

AKP’nin itirazı, kimi “sandık Kurulu” üyelerinin “kamu görevlisi olmadıkları” gerekçesine dayanıyor. Oysa, seçimden önce YSK; “sandık kurullarında ve seçmen listelerinde herhangi bir yanlış olmadığını” açıklandı. Üstelik, İTİRAZ SÜRESİ de sona ermiştir!

Üçüncüsü;

AKP üst düzey görevlileri, “en tartışmasız, demokratik seçimler bizde” diye açıklamalar yapmışlardır! Seçim kurullarını belirlemede muhalefet partilerinin sözü ve müdahalesi yoktur!

Son olarak;

Aynı zarf içinde, aynı seçim kurulu önünde sandığa atılan 4 oy tercihinden 3’ünde hiçbir “şaibe” iddiası yok, yalnızca Büyükşehir oylarında şaibe olduğu iddiası inandırıcı mı!?

Mantıklı mı?

Peki, “sorunun asıl kaynağı” nedir?

7 Mayıs 2010 tarihinde yapılan “Anayasa Referandumu” sonrası, “YARGI BAĞIMSIZLIĞI” tartışılır hale gelmiştir!

AKP’de yöneticilik ve milletvekilliği yapmış pek çok kişi, “kolaylaştırılmış sınavlar” sonucu savcı ya da yargıç yapılmıştır!

27 Şubat 2014’de Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu-HSYK’daki tüm idari kadrolar değiştirilmiştir! Aynı yıl, Yargıtay’a 144, Danıştay’a 33 yeni üye atanmıştır!

1 Temmuz 2016’da bir yasa ile (6723) tüm Yargıtay ve Danıştay üyelerinin görevlerine son verilmiş, 23 Temmuz’da bu iki kuruma 342 üye atanmıştır! 2008’e kadar Yargıtay’a toplam 676 üye atanmış!

YSK üyelerini YARGITAY seçiyor!

Ancak, tüm üst yargı organlarına atamaları siyasi iktidar yapıyor!

Kısacası; “Güçler ayrılığı” ilkesi fiilen yok hükmündedir!

Daha da ötesi;

tüm savcı ve yargıçların üzerinde, “FETÖCÜ iddiasıyla görevden alınma, yargılanıp hüküm giyme” korku ve kaygısı var!

Yine gelelim YSK’nın son kararına;

YSK’nın İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı seçimini iptal kararı üzerinden bir haftadan fazla zaman geçtiği halde, “karar gerekçesi” açıklanmadı!

NEDEN?

AKP’nin itiraz dilekçesinde de “Oylarımız çalındı” iddiası yok!

Ama, YSK’nın kararı ile seçim ve Ekrem İmamoğlu’nun mazbatası iptal ediliyor!

Daha da vahim olanı;

AKP adayı Binali Yıldırım’a “Neden seçim iptal edildi?” diye soruluyor, o da; “çaldılar” yanıtını veriyor?!..

Daha sonra AKP Genel Başkanı Erdoğan da “oylarımız çalındı” diyor!?

KİM ÇALDI? HIRSIZ KİM? Kanıt var mı? YOK!..

Her aklı başında her insan soruyor;

Bu ülkede artık, “demokrasinin ilk adımı” olan seçimlerle iktidar değişimi mümkün olamayacak mı?

Şimdi, seçmen listelerinde adının silinmiş olduğunu gören vatandaşlar büyük kaygı içinde!

Üstelik, YSK seçmen listelerinin muhtarlıklarda askıya çıkarılma koşulunu da yerine getirmeyecekmiş!?

NEDEN?

Yoksa, “OY HIRSIZLIĞI” mı planlanıyor?

Hepsi bir yana, ülkemiz “ekonomi ve dış siyaset” başta olmak üzere pek çok sorunla karşı karşıya iken bu “İstanbul seçim didişmesi” doğru mu?

Bu ülkede GERÇEK DEMOKRASİ yaşanamayacak mı?