Öğretmenler Caddesi’ndeki direk sıkıntısı gideriliyor!

Sevgili okurlar;

24 Nisan ve 16 Mayıs tarihinde “SEDAŞ, bu elektrik direğinin YIKILMASINI mı bekliyor” ve “SEDAŞ, bu direğe bir çözüm bulmalı!” başlıklı iki yazı yazdım.

Yazımda Derince Sırrıpaşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi Dalgıçlar Apartmanının önündeki direğin betonlarının döküldüğünü, demirlerin ortaya çıktığını, bunun da tehlike arz ettiğini ifade etmiştim…

Bina sakinleri üç kez SEDAŞ’a başvurmuş, ama sorunla kimse ilgilenmemiş…

Mahalle sakinleri adına bu sorunu bir kez daha dile getiriyor ve SEDAŞ yetkililerinin bu soruna bir el atmasını temenni ediyorum… “.

SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü, dün konuyla ilgili bir açıklama gönderdi.

Açıklamayı birlikte okuyalım;

**

“Sayın Mesut AKBULUT,

Kocaeli Gazetesi’nin 16 Mayıs 2019 tarihli sayfasında, "SEDAŞ, bu direğe bir çözüm bulmalı!" başlıklı haber yayınlanmış, söz konusu haberde; Derince Sırrıpaşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi’nde bulunan Dalgıçlar Apartmanı önündeki direğin can ve mal emniyeti açısından tehlike arz ettiği belirtilerek, bölge sakinlerinin tedirgin olduğu ve direğin değiştirilmesini talep ettikleri ifade edilmektedir.

**

SEDAŞ birimlerince konu yerinde incelenmiş ve gerekli etüt ve planlama çalışması yapılmıştır. Sahada yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda, 3 adet beton direğin ekonomik ömrünü doldurduğu ve değişiminin gerektiği tespit edilmiştir. Haberde belirtilen adreste Bayram tatili akabinde 10 Haziran haftası tesis çalışmasının tamamlanması iş planı kapsamında, planlı enerji kesintisi yapılarak gerçekleştirilecektir. Konuyu önemle bilginize sunar, kamuoyunun bilgilendirilmesi için vereceğiniz desteğe şimdiden teşekkür ederiz.

SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü

**

SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, bölgede gerekli etüt çalışması yapılmış…

Bayram bitimimin ilk haftasında, yani 10 Haziran’dan sonra bölgede elektrik kesilip, direk değiştirilecek…

Bölge halkına duyurulur…

Direğin yenilenmesiyle mahalle sakinleri ve bölge halkı da rahat bir nefes alacak.