Anlaşılan, Ahmet Hakan da mahallesine geri döndü

Aslında Hürriyet’te yazmaya başladığında “mahalle değiştirdi” diye eleştirilmişti.

Eleştirenler haklıydı.

*Babası, müftü.

*Eğitimi, imam hatip…

*Gazeteciliğe ilk başladığı yer, TGRT…

*Sonra KANAL 7, Yeni Şafak ve Sabah…

*2005’ten buyana da Hürriyet ve CNN Türk…

Gördüğünüz gibi, doğup büyüdüğü mahalle farklı, keyif sürdüğü mahalle farklı.

Bir mahalleden diğerine göç ettiğinde çevresi değişti, sosyalleşti.

Zamanın, yaşadığı çevrenin, çalıştığı kurumun ruhuna uydu.

Ona göre yazdı.

Son yıllarda…

Çalıştığı medya grubu el değiştirdiğinde…

Mahalle baskısı arttığında…

Diğer yazarlar gibi Ahmet Hakan’ın da “nasıl çark edeceği” konuşuluyordu.

Birden mi çark edecek, yoksa alıştıra alıştıra mı?

Aslında işi kolaydı.

Gideceği mahalle, geldiği mahalleydi.

Kültürünü iyi bildiği mahalle…

İnsanların davranış biçimlerine yabancı değildi.

Ne konuşurlar…

Nelerden hoşlanırlar…

Yedikleri, içtikleri…

Konulara bakış açıları…

En ince ayrıntılarına kadar bilirdi.

Bilirdi, çünkü bir zamanlar kendisi de onlardan biriydi.

Televizyonculuğun da Ahmet Hakan’ın da bittiği an

Önceki akşam CNN Türk’te yaşanan olayı uzun uzadıya anlatacak değilim.

İzlediniz, biliyorsunuz…

İzlemediyseniz, tepkilerden mutlaka haberiniz olmuştur.

Ahmet Hakan, Ekrem İmamoğlu’nu TARAFSIZ BÖLGE programına aldı.

Alacağını da günlerce duyurdu…

23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçimi için önemli bir programdı.

Ekrem İmamoğlu, acaba birkaç gün önce aynı programa çıkan AKP adayı Binali Yıldırım’ın iddialarına nasıl cevap verecekti?

Program başladı, ancak Ahmet Hakan’da bir gariplik vardı.

Daha önceki programlarında gerçekten “tarafsız” davranmaya dikkat eden Ahmet Hakan gitmiş, yerine bir başka Ahmet Hakan gelmişti.

Ekrem İmamoğlu’nu sinirlendirmek için her şeyi yapan bir Ahmet Hakan!

İktidarın haklılığını ve Binali Yıldırım’ı savunmak için çırpınan bir Ahmet Hakan!

Bir an CNN Türk’ü değil de A HABER’i izliyorum sandım.

O derece!

Sonunda olan oldu…

Daha önce saat 22.00-24.00 arasında yapılacağı duyurulan program saat 23.25’te, yani süresinden tam 35 dakika önce sonlandırıldı.

Ekrem İmamoğlu, “Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki israfları anlatacağım” dedi, yayın kesildi.

Evet, Türkiye bunu da gördü.

Bana sorarsanız…

*Bu program, Türkiye’de televizyonculuğun bitişinin tescilidir.

*Bu program, Ahmet Hakan’ın “eski mahallesine” döndüğünün deklere edilmesidir.

Yazık!

Türkiye’nin şu haline bakar mısınız?

Gazetecilik mesleğinin düşürüldüğü şu duruma…

Devlet medyası, Binali Yıldırım’ın emrinde.

Özel sektöre ait televizyon ve gazeteler de sabahtan akşama iktidarın borazanlığını yapıyor.

Karşı tarafa söz vermeye kalkarsanız, program en can alıcı noktasında anında kesiliyor.

Muhalefet adayı, söyleyeceğini söyleyemiyor…

Eee, nasıl bir seçim bu böyle?

Diyelim ki, bütün bu olaylardan sonra seçimi iktidar adayı kazandı…

Ne olacak?

Ne önemi var?

Türkiye kaybettikten sonra, seçimi Binali Yıldırım’ın kazanması çok mu önemli?

4 görüş

*”Bana soylarınızla övünmek değil, yaptıklarınızla gelin.” Hz. MUHAMMED

*”Düşündüğünü söylemekten korkmaya başlarsa bir kişi, düşünmekten de korkmaya başlar.” Vedat TÜRKALİ

*”Ramazan ayında her akşam televizyon ve radyolarda konuşan hocalar evliya menkıbeleriyle vakit dolduracaklarına, günümüz Müslümanlarına adam gibi nasıl yaşanacağını ve kul hakkının ne olduğunu anlatsalar, daha güzel olmaz mı?”

*”Dünyanın en güzel iki sözcüğü, sevmek ve yardım etmektir.”