İftar davetleri azaldı

Ramazan ayının en önemli geleneklerinden biri, iftar sofralarında ağırlanan misafirlerdir.

Sadece gelenek mi?

Elbette değil. Oruçlu birine iftar vermek, oruç tutmuş kadar sevap kazanmaya eşdeğer olduğu söylenir.

Bu nedenlerden dolayı da Ramazan ayları kalabalık sofraların yaşandığı aylardır.

Evlerde verilen iftarların dışında, belediyeler, STK’lar, kurum, kuruluş ve işletmelerin de iftar oluyordu.

Bu toplu iftar yemekleri genelde şaşalı ve gösterişli mekanlarda zengin menülerle yapılırdı.

Her yıl en büyük eleştiriyi alan bu iftarlar artık azalmaya başladı.

Bu yıl o iftarlar azaldı.

Öyle ki bu iftarlara genelde insanlar zorunluluktan katılırdı…

Amacı dışına çıkan bu iftar yemekleri ne kadar kalabalıksa, o kadar övünç nedeni olurdu.

Falanca derneği iftarına bin kişi katılmış. Falanca belediye 8 bin kişiye iftar vermiş.

İftara katılanlar ise genelde zengin kesim, geliri yüksek kesim, bürokrat, yönetici ya da siyasetçi…

Bu iftarların da sevabı büyük ancak binlerce liraya mal olan bu iftarların bütçesini bu yardımlaşma ayında çok daha faydalı alanlarda kullanmalıyız.

Ramazanın ikinci gününde evimin karşısındaki çöp konteynırından sebze seçen insanlar gördüm, her ne kadar benimsemesek, varlıklarından rahatsız olsak ta sokaklarda aç gezen Suriyeliler var. Oyuncak bekleyen çocuklar var, parasızlıktan tedavi olamayan hastalar var.

Bu insanlara ulaşmak ise çok basit… Üç beş mahalle muhtarını arayarak büyük sevaplar işlemeniz mümkün.

Bu ramazan ayında ekonomik sıkıntılar nedeniyle iftar programları azalmış olabilir, ancak o iftar programlarında harcanan bütçenin yarısını kullanarak birçok insanı mutlu edebilirsiniz.

Niyet sevapsa, kazanmak için pek çok yol var…

Ali Sarı’dan, dostlarına “Ramazan Pidesi” dersi

Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, Bekirpaşa Mahallesi Kadıköy Ekmek Fırınındaki mekanında dostlarına nasıl pide yapıldığını gösteriyor. Sadece gösteriyor mu? Hayır, aynı zamanda öğretiyor. Ali Sarı, önceki gün, sıkı dostu olan Kocaeli Hal Müdürü Ayhan Acar’ı fırına davet etmiş. İftara birkaç saat kala Acar’a önlük giydirip fırının başına geçmesini isteyen Sarı, arkadaşına pide yaptırtmış. Bu arada Acar’ın yaptığı içli pide Ali Sarı’dan tam not almış. Acar’da yaz sıcağında fırının karşısında saatlerce pide yapmak için çalışan fırıncının çilesini yakından görmüş.

İsmail Özkar geleneğini bozmadı

S.S. 4’nolu Kullar Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İsmail Özkar geleneksel iftar yemeğini Kullar’da bulunan kooperatif binasında verdi. Eski İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Erenkaya, İl Milli Eğitim eski Müdürü Cemal Şişman, Kartepe karakol amirlerinden Muhammet Ay, Avukat Turgay Karaman, Kartepe Ziraat Bankası Müdürü Zeki Çitlak, 6. Noter’den Cabir Leylek ve kooperatif üyeleri katıldı. Özkar düzenliği bu iftar yemeğiyle bir geleneği daha yerine getirmiş oldu.

BBP Genel Başkanı Destici İftar için Kocaeli’ye geliyor

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, il teşkilatı tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılmak üzere Kocaeli’ye geliyor. BBP İl Başkanı Remzi Kaya, 25 Mayıs Cumartesi günü Uzunçiftlit’te bulunan Konak Kartepe Restaurant’ta düzenlenecek olan geniş katılımlı iftarda, Genel Başkan Mustafa Destici’nin, partililerle ülke gündemiyle ilgili birde sohbet yapacağını söyledi.

İZLİDER’den İzmit Lisesi’ne Atatürk Büstü

İzmit Lisesi Mezunları Derneği (İZLİDER), yıkılan cezaevi bölgesine inşa edilen yeni İzmit Lisesi’ne Atatürk Büstü yaptırdı. İzmit Lisesi Mezunları tarafından yapılan Atatürk Büstü için bini bir açılış etkinliği düzenleyen dernek üyeleri ve yöneticileri Çağri Mengüloğlu, Fatih Taşdelen, Engin Moğul, Özdemir Sayan, Esra Uygun, Nesrin Yıkılmaz, Taylan Bardakçı, Erdal Akyıldız Güniz Kökten, Sümer Yayla, Cem Anıl, Tunç Özek, Fatih Taşdelen, , dernek başkanı Cem Gökmen okul müdürü Çağrı Taşdelen ve müdür yardımcısı Esra Uygun katıldılar.Dernek yönetimi ve üyeleri yapılan Atatürk büstünün önünde fotoğraf çektirerek, bu anı ölümsüzleştirdi. Okul yönetimide eski öğrencilerine teşekkür etti.

Körfez Belediyesinden Halk Pidesi uygulaması

İllimizde halk ekmeği üretimi yapan tek tesis, Körfez Belediyesine ait… Halkın ucuza ekmek tüketebilmesi için kurulan ve kar amacı gütmeyen tesis, her gün binlerce aile için ekmek üretiyor. Yarımca Hacı Osman Mahallesi’nde yer alan modern üretim tesislerinde Ramazan ayında da pide üretimi yapan belediye, 300 gram pideli 2 TL’ye satıyor.18 farklı noktadan satışa sunulan Ramazan Pideleri, günde 5 bin adet üretiliyor. Körfezliler,belediyenin ekmek ve pide üretiminden yana hayli memnu…