AK Parti’de artık akıllarda tek bir soru işareti var: Yeni il başkanı kim olacak?

Bu konuda hemen her kafadan bir ses çıkıyor. Genel merkezden iki kez heyet geldi. Kentte meselelere vakıf olup da heyetin “Yeni il başkanı kim olsun?” sorusunu yöneltmediği insan kalmadı gibi bir şey.

Fakat gelin görün ki istenen netice henüz alınamadı. Bunun ilk sebebi elbette parti içinde yaşanan güç savaşları. Herkes yeni atanacak il başkanında kendisinden bir şeyler görmek istiyor. Fakat yeni bir emir erine teşkilatın tahammül göstermeyeceği çok açık. Tamam, bugün yarın diyerek bir açıklama bekliyoruz genel merkezden. Ancak gelinen noktada henüz net kararın verilememesinin ardında bana kalırsa tek bir sebep olabilir…

Teşkilatlardaki genel problem…

Kimine göre bu sorunun adı dağılmışlık. Özellikle eski başkan Abdullah Eryarsoy’un istifasının istenmesi, ardından bu talebin tüm yönetim kurulunu kapsayacak şekilde genişletilmesi fiziki olarak olmasa bile psikolojik anlamda dağılmışlık izlenimi bırakmış zihinlerde.

Haliyle ortaya çıkan bu olumsuzlukları gidermek için belli ki teşkilatçılık tecrübesi olan bir isme görev verilmeli. Bu durum o kadar açık ki… Ve bu görev takdimi de “emanet” düşüncesi ile yapılmamalı. Göreve gelecek kişi, namzetlerden Mehmet Ellibeş’in söylediği gibi yapacağı işi “2 yıl ile sınırlandırmamalı…”

Kalıcı olabilmeli.

Haliyle AK Parti Genel Merkezi’nin parti bütünündeki bu psikolojik halsizliğin giderilmesi, özellikle İzmit’in kaybedilmesi ile beliren suçlu arama hastalığından teşkilatın kurtulması, parti üzerindeki ölü toprağının kaldırılması için il başkanlığının işinin ehli denilebilecek bir isme verilmesi en doğru karar olacaktır.

Bunun için de ben şahsi olarak ilçe başkanlığı sürecini başarı ile geçirmiş isimlerin öne çıkabileceği fikrine sahibim. Bu anlamda Ali Korkmaz ve Engin Koyun’un dikkate alınabileceğini düşünüyorum.

Ayrıca, şayet İzmit’in kaybedilmesi o kadar büyük bir sorun ise Mahmut Civelek; AK Parti açısından Kocaeli’de 13-0 yapabilmiş tek il başkanıdır. Üstelik o dönemde yapılan 136 bin kişilik miting de kentin gördüğü görebileceği en büyük katılımlı açık hava toplantısı olmuştur. Haliyle kendisinin yeni dönemi iyi geçirebileceği fikrine sahibim.

Fakat Civelek’in tek olumsuz tarafı hakkında ortaya konulan, yani il başkanlığından sonra milletvekilliğinin layık görülmemesinin tek sebebi olan dosyalar…

Lakin hepimiz biliyoruz ki, Civelek’in sıkıntılar yaşamasının sebebi de bizzat AK Parti’li cenahtır. Civelek parti içindeki güç savaşlarının etkisi ile savrulup durdu. Kısacası gücü yetmedi o etkin ve yetkin şahsiyetlere…

Söylemek istediğim konu ise şudur: AK Parti’nin içinde bulunduğu çetrefilli halden kurtulabilmesi için yapması gereken tek bir şey var. O da teşkilatın kabul ettiği, görevinde başarılı olmuş tecrübeli isimlerinden birini il başkanlığına acil olarak atamaktır. Zira mesele giderek daha da sıkıntılı bir hal almaya başladı…

Bu durumun önünü almak çok zor olabilir…