19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenecek satranç turnuvası 25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde İzmit Hasan Gemici Spor Salonunda oynanacak.

9 Yaş (2010 doğumlu), 10 Yaş (2009 doğumlu), 10 Yaş ve altı kızlar (2009-2010 doğumlu), 12 Yaş ve altı (2007-2008 doğumlu), 16 Yaş ve altı (2003-2006 doğumlu) ve Açık (2008 ve öncesi doğumlu) olmak üzere altı kategoride düzenlenecek turnuvada her kategori için 64 sporculuk kontenjan belirlendi.

Düşünme süresinin 35 dakika 30 saniye eklemeli tempo olduğu turnuvaya son kayıt tarihi 23 Mayıs 2019 saat 17 olarak ilan edildi.

İsviçre Sistemi ile 6 tur üzerinden eşlendirilecek turnuvada başhakemliği il hakemlerimizden Gökhan Ulutaş yapacak.

Her kategoride ilk beş dereceye madalya verilecek ve turnuva sonuçları UKD hesaplamaları için Türkiye Satranç Federasyonuna (TSF) bildirilecek.

Bu anlamlı turnuva ile ilgili detaylara Kocaeli Satranç İl Temsilciliğinin web sayfasından ulaşabilirsiniz. (kocaeli.tsf.org.tr)

Satranç dolu günler dileğiyle.

Kısa… Kısa…

>>> Okul Sporları Genç-Yıldız Türkiye Birinciliği 9-13 Haziran 2019 tarihlerinde Karaman’da düzenlenecek.

>>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından 14-15-16 Haziran 2019 tarihlerinde İzmit Fuar Alanı Sivil Toplum Merkezi'nde Aday Hakem Kursu ve 21-22-23 Haziran 2019 tarihlerinde Gelişim Kursu açılacak.

>>> Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası 15-21 Temmuz 2019 tarihlerinde Konya’da düzenlenecek.

>>> Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi 16-28 Temmuz 2019 tarihlerinde Konya’da düzenlenecek.

>>> Türkiye Satranç Birinci Ligi 21-28 Temmuz 2019 tarihlerinde Konya’da düzenlenecek.

>>> Türkiye Satranç İkinci Ligi 21-28 Temmuz 2019 tarihlerinde Konya’da düzenlenecek.

>>> Marmaris Karya-VIII Kapalı IM Norm Satranç Turnuvası, 29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 tarihleri arasında Muğla Marmaris İçmeler’de düzenlenecek.

Önemli linkler :

>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) : tsf.org.tr

>> Kocaeli Satranç İl Temsilciliği : kocaeli.tsf.org.tr

>> Lisans bilgisi (Sporcu, antrenör, hakem) : lisans.tsf.org.tr

>> UKD puanı : ukd.tsf.org.tr

>> Uluslararası unvan (Sporcu, antrenör, hakem) : ratings.fide.com

>> ELO puanı : ratings.fide.com

OYUN KÜTÜPHANESİ :

** Moskova FIDE Grand Prix 2019

(16 - 30 Mayıs 2019 / Moskova - RUS)

GM Nepomniachtchi, Ian (ELO 2773/RUS - 1990 Doğumlu)

GM Aronian, Levon (ELO 2762/ARM - 1982 Doğumlu)

1.e4 e5 2.Af3 Ac6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Af6 5.0–0 Fe7 6.Ke1 b5 7.Fb3 0–0 8.d4 Axd4 9.Fxf7+ Kxf7 10.Axe5 Kf8 11.Vxd4 Fb7 12.Ac3 c5 13.Vd1 b4 14.Ad5 Axd5 15.exd5 Fd6 16.c4 bxc3 17.bxc3 a5 18.Af3 Vf6 19.Fg5 Vg6 20.Fe7 Fxe7 21.Kxe7 Vd6 22.Ve2 Fxd5 23.Kd1 Kab8 24.Ae1 Vc6 25.Ve5 Ff7 26.Kdxd7 Kfe8 27.Vf4 Vf6 28.Kxe8+ Kxe8 29.Vd2 Ve6 30.Kd8 h6 31.Kxe8+ Vxe8 32.a3 Va4 33.Vc1 Fg6 34.Af3 Vb3 35.Ae5 Fc2 36.Ag4 a4 37.h3 Ff5 38.Ae5 Sh7 39.Sh2 Va2 40.Sg1 Sg8 41.Vf4 Vxa3 42.Vxf5 Vxc3 43.Ac6 Sh8 44.Vf7 Vb3 45.Ve8+ Sh7 46.Ve4+ Sh8 47.Aa5 Vd1+ 48.Sh2 Vd6+ 49.f4 a3 50.Va4 c4 51.Vxc4 Vd2 52.Ab3 Ve3 53.Ac1 h5 54.h4 Ve7 55.Vc8+ Sh7 56.Vf5+ g6 57.Vh3 Vf7 58.f5 Vc7+ 59.Vg3 Vxc1 60.Vxg6+ Sh8 61.Vxh5+ Sg7 62.Vg6+ Sf8 63.Vf6+ Se8 64.Ve6+ Sf8 65.Vd6+ Sf7 66.Ve6+ Sf8 67.Vf6+ Sg8 68.Ve5 Sf7 69.f6 Vc4 70.Ve7+ Sg6 71.Vg7+ Sf5 72.Vg5+ 1-0

** Moskova FIDE Grand Prix 2019

(16 - 30 Mayıs 2019 / Moskova - RUS)

GM Wojtaszek, Radoslaw (ELO 2724/POL - 1987 Doğumlu)

GM Mamedyarov, Shakhriyar (ELO 2781/AZE - 1985 Doğumlu)

1.d4 Af6 2.c4 g6 3.Ac3 d5 4.Ff4 Fg7 5.e3 c5 6.dxc5 Va5 7.Kc1 dxc4 8.Fxc4 0–0 9.Age2 Vxc5 10.Vb3 Va5 11.0–0 Abd7 12.Ab5 Ae4 13.Fc7 b6 14.Fxf7+ Kxf7 15.Vd5 Aec5 16.Vxa8 Vxb5 17.Ad4 Va6 18.b4 Ad3 19.Kcd1 Ab2 20.Kb1 Fxd4 21.exd4 Ac4 22.Kbc1 b5 23.a4 Vb7 24.Vxb7 Fxb7 25.axb5 Aa3 26.f4 Axb5 27.Fe5 Kf8 28.g3 Sf7 29.f5 g5 30.g4 a6 31.Sf2 Af6 32.Kg1 Kh8 33.Se2 h6 34.h3 Kd8 35.Kc4 Kg8 36.Ke1 Ad5 37.Sf2 Kd8 38.Sg3 Adc3 39.Sh2 Ae4 40.Ke2 Aec3 41.Ke3 Ad5 42.Ke2 Kd7 43.Sg3 Af6 44.h4 Kd8 45.hxg5 hxg5 46.Fxf6 exf6 47.Kh2 Sg7 48.Kd2 Kd7 49.Kc1 Fd5 50.Sf2 Sf7 51.Kc5 Se7 52.Ke2+ Sd6 53.Ke8 Axd4 54.Ka5 Fb7 55.Ka3 Sd5 56.Kc3 Fc6 57.Se3 Ab3 58.Ke6 Fb5 59.Kxb3 Sc4 60.Kb1 Sc3 61.Kxf6 Kd3+ 62.Se4 Kd4+ 63.Se5 Kxg4 64.Kb6 Fd3 65.Kc6+ Sd2 66.Kb2+ Se3 67.f6 1-0

** Moskova FIDE Grand Prix 2019

(16 - 30 Mayıs 2019 / Moskova - RUS)

GM Grischuk, Alexander (ELO 2772/RUS - 1983 Doğumlu)

GM Karjakin, Sergey (ELO 2752/RUS - 1990 Doğumlu)

1.d4 Af6 2.c4 e6 3.Af3 d5 4.Ac3 Fb4 5.cxd5 exd5 6.Fg5 h6 7.Fh4 0–0 8.e3 Ff5 9.Fe2 Abd7 10.Vb3 Fxc3+ 11.Vxc3 c6 12.Ad2 Ae4 13.Fxd8 Axc3 14.bxc3 Kfxd8 15.a4 c5 16.Af1 Kac8 17.Ag3 Fh7 18.Sd2 Kc7 19.a5 Sf8 20.h4 Af6 21.Ff3 Se7 22.h5 Sd6 23.Ka3 cxd4 24.exd4 Ke8 25.Af1 Fe4 26.Ae3 Fxf3 27.Af5+ Sc6 28.gxf3 Kg8 29.Kaa1 Sd7 30.Kag1 Kgc8 31.Kc1 Kg8 32.Kce1 b6 33.a6 b5 34.Ke5 Kb8 35.Kg1 Axh5 36.Kxd5+ Se6 37.Ke5+ Sd7 38.Axg7 Axg7 39.Kxg7 Sd6 40.Kh7 b4 41.Kxh6+ Sd7 42.Kd5+ Se7 43.Ke5+ Sd7 44.cxb4 Kxb4 45.Se3 Kc3+ 46.Se4 Kcc4 47.Kd5+ Se7 48.f4 Kc2 49.f3 Ka4 50.f5 Ke2+ 51.Sf4 Kea2 52.Khd6 1-0

** Moskova FIDE Grand Prix 2019

(16 - 30 Mayıs 2019 / Moskova - RUS)

GM Nakamura, Hikaru (ELO 2761/USA - 1987 Doğumlu)

GM Radjabov, Teimour (ELO 2759/AZE - 1987 Doğumlu

1.d4 Af6 2.c4 e6 3.Af3 d5 4.Ac3 Fe7 5.Fg5 h6 6.Fh4 dxc4 7.e3 c5 8.Fxc4 cxd4 9.Axd4 0–0 10.0–0 Fd7 11.Ve2 Ac6 12.Kfd1 Vb6 13.Af3 Kfd8 14.e4 Fe8 15.e5 Ad7 16.Fxe7 Axe7 17.Kd6 Va5 18.Kad1 Af5 19.K6d2 Af8 20.Fd3 Fc6 21.Fe4 Kxd2 22.Kxd2 Kc8 23.h4 a6 24.h5 b5 25.a3 Fxe4 26.Vxe4 Vb6 27.Sh2 Va7 28.Vd3 Kc7 29.Ae4 Kd7 30.Ad6 Vb6 31.g4 Axd6 32.exd6 f6 33.Ah4 Sf7 34.f4 Se8 35.f5 e5 36.Vd5 Ve3 37.Ag6 Axg6 38.hxg6 Vf4+ 39.Sh3 Vf1+ 40.Sh4 Ve1+ 41.Sh5 1-0

SATRANCIN BÜYÜSÜ :

Beyaz oynar, iki hamlede mat eder. Nasıl ?

Cevap : 1.Kg8+ Şxg8 2.Vg7#