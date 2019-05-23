Sporun başkenti miyiz, yoksa küçük bir spor kasabası mı?..

Bir teranedir gidiyor…

“Sporun başkentiyiz” diyorlar…

Yahu neyin başkenti?..

Spor adına nereyi tutsan elinde kalıyor…

Kocaelispor takımının, A takıma hazırlanan akademik kadroları, 60-70 kişi bir sahada aynı anda çalışıyorsa…

Bağçeşme’nin gençleri, kamyonet kasasında maça gidebiliyorsa…

5 profesyonel takımdan tam 3’ü, rezil rüsva olarak bir alt lige düşüyorsa…

Hangi başkentten bahsediyorsunuz?..

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Bir de işin sağlık boyutu var…

İl Sağlık Müdürlüğü, daha önce de yazdığımız ciddi sakatlanma haberleriyle ilgili olarak tarafıma resim bir yazı göndermiş ve bir maddeyi hatırlatarak, spor müsabakalarında herhangi bir sağlıkçı görevlendirme zorunluluklarının olmadığını belirtmişti…

Bu zorunluluğun, kulüplerde olduğunu da hatırlatmıştı…

Sonuç…

Yine bir okul maçı…

Yine bir fiyasko…

Yerde yatan sakatlanmış çocukları, beden eğitimi ‘hocaları!..’ tedavi ediyor…

Artık nasıl bir tedaviyse…

Belki de okuyup üflüyorlardır…

Hocalar ya…

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‘Sporun başkenti’ diye övünen kent büyükleri işte şu manzaraya baksın. Eğitimde çağ atladığı ileri sürülen kentimizde, bir okul maçında sağlıkçı bulunamazken, sakatlanan öğrencilere beden eğitimi öğretmenleri müdahale ediyor.

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Bu ilkel görüntüler, yasalarla kayıt altına alınmış hak olan, spor yaptırmak zorunda olduğumuz çocuklarımızın içler açısı durumunu ortaya koyuyor. Bu ne ilk örnekti, ne de son olacağa benziyor. Amatör gençlerin maçlarında aynı görüntüler yaşanıyor. Sağlık İl Müdürlüğü yetkilileri ise ’Bizim maçlara sağlıkçı gönderme zorunluluğumuz yok’ diyor…

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Pekala sonuç ne olacak?..

Okulların bir sağlıkçı bulundurma lüksleri yok…

Maçlara zar zor çıkabiliyorlar…

Bu durumda da yapabilecekleri tek şey kalıyor…

Riski göze alıp, çocukları maça çıkarmak…

Ama unutmamak gerekir ki…

Geçtiğimiz yıl, futsalcı bir kızımız, sahada beyin kanaması geçirerek hastanede vefat etti…

Tamam, o anda sağlıkçı vardı ve ilk müdahaleyi de yaptı…

Ama bu da işin bir başka boyutu…

Bu çocuğa lisans veren sağlık kurulları kimlerdi?..

Nasıl bir muayene sonrasında çocuğa sağlam raporu verdiler…

Bunlar hiç araştırılmadı…

Bu iş bu kadar basit mi?..

Bunu bir başka yazıda ele alacağız…

Bugünkü görüntü şu…

Biz sporun başkenti değil, küçük bir kasabası ancak olabiliriz…

Bu iş kulüp sayısıyla, maç sayısıyla orantılanarak ölçülemez…

5 bin maç değil, 5 maç yaptırın, ama sağlıklı, sıhhi ortamda yaptırın…

Bilmem anlatabildim mi?..

Personel parasını bekliyor, ‘mazlumun ahı’ alınmamalı…

Kocaelispor’da daha önceki yıllarda kulüpte çalışan ve işten ayrıldıktan sonra 5 kuruş dahi alamayan insanların ahı var… Ve bu insanlar sık sık gazetemizi arayarak haklarının aranmasını istiyorlar… Duyduğum kadarıyla da, sayıları fazla olan bu kişiler örgütlenmeye başladılar… Yakında eylemler de yapabilirler… Büyükşehir Belediyesi’nin kulübe aktardığı paralardan haklarının verilmesini bekliyorlar… Durumları çok zor… “Biz futbolcuların tuvaletlerini yıkadık, temizliklerini yaptık. Alacaklarımız ödenmiyor” diyen bu emekçiler, hak ve hukuklarının peşine düştüler…

Zaman zaman başkan ve yöneticilerle de görüşmüş olan bu insanlar, öyle ahım şahım futbolcu alacakları kadar para da istemiyorlar… Emeklerini karşılığının verilmesini bekliyorlar… ve diyorlar ki “Bu kulüpte bizim gibi garibanların ahı oldukça, takımın şampiyon olması mümkün değil”…

Haksızlar mı?..

Alma mazlumun ahını…

Çıkar aheste aheste…

Zaman daralıyor… Araya bayram tatili de girecek… Neler olacak?..

Kentin profesyonel ve yarı profesyonel yapısında bir belirsizlik hakim…

Ortalık toz duman…

Yeni belediye başkanları öylesi bir ortamda göreve geldiler ki, sezon sonuna denk geldi ve şimdi yeni sezonla ilgili planlamaları için her ilçede ve büyükşehirde gözler, kendilerine çevrilmiş durumda…

Başta İzmit olmak üzere, diğer tüm ilçelerde, ilçe belediye başkanlarının Gölcükspor, Kocaelispor, İzmit Belediyespor (kadın basketbol), Gebzespor, Darıca, İlimtepe, Belediye Derince, Çayırova, Başiskele, Karamürsel ile ilgili planlamalar yapması gerekiyor…

Yani neresinden bakarsanız bakın, yeni sezon için toplamda profesyonel ve yarı profesyonel takımlar için, 50 milyon liranın üzerinde bir meblağ şart…

Bunları ilçe belediyeleri karşılayabilir mi?..

Kesinlikle hayır…

Tabii ki ilçe belediye başkanları da gözlerini Büyükşehir Belediyesi’ne ve başkanı Tahir Büyükakın’a çevirmiş durumda…

Pekala ne olacak?..

Ligler 1 Eylül’de başlıyor…

Ne zaman rota çizilecek de, yola çıkılacak…

Kamp programları, transferler, yeni sezon hazırlıkları…

Vallahi beni bile boğan bir durum…

Haydi bakalım bir an önce harekete geçin de, gelecekte ufukta neler göreceğiz, biz de yönümüzü oraya çevirelim…