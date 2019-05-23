Polis gaz verince vatandaş gazetecinin boğazına sarıldı

Önceki gün akşam saatlerinde Alikahya Fatih Mahallesi’nde bir trafik kazası meydana geldi. Kazayı görüntülemek için olay yerine giden gazeteciler, burada hiç beklemedikleri bir muameleyle karşılaştı.

Olayı kısaca özetleyeyim;

Kaza mahallinde meraklı vatandaşlar ellerinde cep telefonlarıyla çekim yapıyor, amaç sosyal medya hesabından paylaşım yapmak. Kazaya müdahale eden polis ise vatandaştan çok haber amaçlı çekim yapan gazetecileri hedefe koymuş. Emniyet şeridi çekilmiş ve gazeteciler emniyet şeridinin ardasından çekime devam etmiş. Bu arada muhabirlerden biri, bir eliyle çekim yaparken diğer eliyle de yaralının taşındığı ambulansın daha rahat geçmesi için emniyet şeridini havaya doğru kaldırmış.

O esnada bir trafik polisi gelip muhabirin göğsüne doğru sert şekilde vurarak, “Siz ne yapıyorsunuz lan burada” diye bağırmış. Yaşanan tartışmada gazetecilere bağıran trafik polisleri vatandaşları kışkırtırcasına kazayı bırakıp gazetecilerle uğraşında, meraklı gözlerle kazayı izleyen vatandaşlarda polisle bir olup gazetecilere saldırmış.

Gazeteciler vatandaşlar tarafından darp edilmiş. Trafik ve asayiş polislerinin gözü önünde gazeteciler darp edilirken, polisler ise bu durumu izlemeye koyulmuş.

Bu kadar mı?

Maalesef değil. Polislerden biri kazayı görüntüleyen gazeteciye ağza alınmayacak küfürler etmiş. Sonrada bu küfrü ettiğini de itiraf etmiş.

Küfür ettiği gazeteci ise devletin ajansı yani Anadolu Ajansının muhabiri…

O gür orada İHA, A.A, DHA ve yerel basının temsilcileri vardı. Kazayı izleyen gazeteciler bu işi yollardır yapan kişiler. Nerede nasıl davranacağını bilen, sorumluluğunu bilen kişiler.

Mesleğe dün başlayan bir gazetecinin acemiliğiyle değil yılların verdiği tecrübeyle işini yapan insanlar…

Bu emekçilerin işini küçümseyen, hakaret ve ağza alınmadık küfürler eden, halkı kin ve nefrete teşvik eden polisler, biz canımızı malımızı size emanet ediyoruz. Siz ise vatandaşa bu sahneleri yaşatıyorsunuz.

Derler ya ne varsa eskilerde var diye. Bu şehirde yıllarca polis muhabirliği yaptım. O dönemde polis ve gazeteci birbirine düşman değildi. Birbirinin mesleğini küçümsemezdi. Uyum içinde çalışırdı.

Bazen ben polise destek olurdum, bazen polisler bana destek olurdu. Gereksiz agresif hareketler yaşanmazdı.

Hele ki bir polisin gözünün önünde bir vatandaş bir gazetecinin boğazını böyle öldüresiye sıkamazdı.

Aşağıda gördüğünüz fotoğrafta, suçu sadece işini yapmak olan biri, polisin gözleri önünde başka birisi tarafından boğulmaya çalışılıyor. Gazetecinin arkasına geçerek boynunu kolları arasına alan bu vatandaşın oluşturduğu tablo, tamamen polisin ayıbıdır.

Peki, yaşanan bütün bunların mazereti ne olacak, bu mübarek ayda tutulan oruç mu? Gazeteciyi tartaklayan ve ağza alınmayacak kadar iğrenç küfürleri eden biri zaten oruçlu olamaz.

Umarım Kocaeli Valiliği ve il emniyet müdürlüğü yaşanan bu olayı soruşturur ve gereğini yapar. Önceki gün, şehrin sükunetini bozan bu polisler cezalandırılmazsa, buradan aldıkları güçle aynı hal ve tutuma devam ederler.

Bu konuyla alakalı olarak olayı yaşayan İHA çalışanı Gürcan Yılmaz’ın yaptığı açıklamada şunları söyledi, “

Alikahya Fatih Mahallesi'nde meydana gelen otobüs kazası sonrası olay yerinde emniyet şeridi arkasında görüntü çekerken İHA muhabirimiz Murat Kamber'i, bir trafik polisinin "geri gidin lan" diye bağırarak göğsünden sert bir şekilde itmesi sonucu galeyana gelen vatandaşlar Murat arkadaşımıza saldırmıştır. Murat arkadaşımızı vatandaşların arasından almaya çalışırken yine görevi olay yerinin güvenliğini sağlamak olan polis memurlarının tepkiyi abartması sonucu daha da galeyana gelen vatandaşlar bana yani İHA muhabiri Gürcan Yılmaz'a saldırarak darp etmiştir. Vatandaşların saldırdığı esnada görevi aslında güvenliği sağlamak olan polis memurları tüm tepkisini basın mensuplarına göstermeye devam ederek A.A. kameramanı İbrahim Altaş'a sinkaflı cümlelerle hakaret etmiştir. Olaydan sonra da küfür ettiğini alenen kameralımıza söyleyen polis memuru pişkinliğini sürdürmüştür. Yıllardır severek her olayda yan yana görev yaptığımız polis memurlarının, telefonla olay yerinde görüntü almaya çalışan meraklı vatandaşları uzaklaştırmak yerine bu şekilde basın mensuplarını hedef göstermelerini şiddetle kınıyorum. Vücudumuzda meydana gelen hasarlar sonrası aldığımız darp raporu ile hem mesleğinin gerekleri dışına çıkan polis memurlarından hem de saldırgan vatandaşlardan şikayetçi olarak konunun sonuna kadar takibinde olacağız”

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