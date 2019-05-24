"Gez Çiz Yaz İzmit" etkinliği

İzmit sanatsal etkinlikler anlamında gelişmeye, bizlerin önünü açmaya devam ediyor. Ben de bu etkinliklerin içinde elimden geldiğince olmaya çalışıyorum. Mesela, “Art Nicomedia Derneği” İzmit'e Kültür, Sanat ve Turizm kenti kimliğinin kazandırılmasına, Ulusal ve Uluslararası Kültür, Sanat ve Kent Tanıtım Projeleri düzenleyerek birçok çalışmaya imzasını atmış bir dernek.

Salı günü ilkini gerçekleştirdiği ve bundan sonra devamını sürdüreceği bir projeye daha imzasını attı. Proje bana göre muhteşem bir proje ve İzmit’in tarihi yapı ve alanlarında gerçekleştirilecek.

Etkinlik 21 Mayıs Salı günü projenin ilk durağı Selim Sırrı Paşa Konağı’nda 12:30-17:30 saatleri arasında gerçekleştirilen “Gez Çiz Yaz İzmit | Selim Sırrı Paşa Konağı workshop etkinliği” idi.

Projenin özelliği, her katılımcı bulunduğu ortamla yani tarihi yapı ve alan ile ilgili spontane bir biçimde sanatsal çalışmalarda bulunacak. Etkinlik sonunda yapılan çalışmaların tamamlanamaması halinde katılımcılara ek bir zaman verilecek ve çalışma tamamlandığında İzmit için arşiv oluşturulmak üzere katılımcılardan eser teslim alınacak.

ETKİNLİK NASIL BAŞLADI;

Salı günü Selim Sırrı Paşa Konağı’nın bahçesinde saat 12:30 da toplandık. İlk önce rehber eşliğinde ve detaylı bilgileriyle Konağın içini gezdik. Konak, yakın sayılabilecek tarihlerde iki kere yanmış ve bu yangınlardan sonra dört katlı olan yapı bir buçuk, iki katlı görünüme bürünmüş. Konağın içinden ve dışından görseller olduğu için birebir aynısı yapılmış. 2009 – 2013 yılları arasında restore edilerek yeniden halka açılmış. Bu restorasyondan sonra açılış tarihi İzmit’in kurtuluş yıldönümü olan 28 Haziran 2013 yılına denk geliyor. Konakta yirmi iki oda mevcut ve yapı itibariyle çok değişik... Çünkü toplantı olduğu sırada Konakta yaşayan kadınların kimseye görünmeden diğer katlara çıkması için ayrı bir bölüm merdivenleri var. Konaktaki işlemeler muhteşem. Selim Sırrı Paşa bu Konaktan çıktıktan sonra kiraya verilmiş. 2003 yılında son kiracı çıktığında terk edilmiş tamamen her türlü tehlikeye açık harabe bir hal almış. Bir güzel ayrıntı, bahçedeki ağaçlar Konağın ilk yapıldığı yıllarda dikilmiş ve yangından etkilenmemişler.

Evet, rehberimizin anlattığı bilgiler daha çoktu ama benim aklımda kalan bunlar. Eklemem gereken bir bilgi daha var. Konak ziyaretçilere haftanın her günü açık... Bizler bu ziyaretimizi bitirdikten sonra bahçeye çıkıp yerlerimize oturup çalışmalarımıza başladık. Ben etkinliğe arkadaşım Selma Gün ile gittim. Diğer katılımcı arkadaşlar Meltem Çömlekçioğlu, Ceren Acurman ve Yasemin Demirel oturduğumuz yerden Konağın resmini çizdiler, ben yazımla ilgili notlar aldım. Art Nicomedia Dernek başkanı Akın Ülkü Sevinç fotoğraf çekerek katıldı çalışmaya. Konağın içindense bahçe beni daha çok etkiledi. Selim Sırrı Paşa’nın bu bahçede ne kadar keyifli zamanlar geçirdiğini düşündüm çalışma boyunca. Ağaçlar altında yemyeşil bir bahçe, deniz manzarası ve İzmit. Çalışma esnasında güzel sohbetler de oluştu aramızda. Resim sergilerine neden hep aynı kişilerin gittiğinden ve bu konuda neler yapılabilirliğinden konuştuk. Ceren Acurman değişik fikirlerini söyledi, hepsi çok güzel ve yapılabilecek düşünceler. O yüzden burada yazmıyorum, gündeme geldiğinde sizlerle hep birlikte görmek için.

Kendi adıma söylemem gerekirse çalışmamız bittiğinde aklım orada kalarak ayrıldım. Ayrıldım ama bu hüzün kısa sürdü. Neden? Çünkü Kapanca Sokak’ta bulunan Tarih Koridoruna uğradık ve orada Sevgili Kamuran Özben bize Tarihi Çarşının bütün odalarını tek tek gezdirdi. Daha sonra bahçesinde oturarak sıcak bir sohbete daldık.

Projenin bundan sonraki ikinci durağı “Geç Çiz Yaz İzmit | Kocaeli Arkeoloji Müzesi Workshop Etkinliği”

Etkinlik 25 Mayıs Cumartesi günü(bugün) Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde 13:30 - 16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Bundan sonra düzenli olarak Cumartesi günleri farklı tarihi yapı ve alanlarda yapılacak etkinliğe mümkün olduğunca katılmayı ve izlenimlerimi buradan sizlere aktarmayı düşünüyorum.