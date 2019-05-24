Azerbaycan Cumhuriyeti 101 yaşında

Azerbaycan'da Cumhuriyet 28 Mayıs 1918 ilan edildi. Dünyanın birçok yerinde Cumhuriyet kelimesi bilinmez ve telaffuz dahi edilmezken Azerbaycan halkı Cumhuriyetle tanışıyor. Bu büyük bir başarıdır.

Ama ne yazık ki bu başarıyı uzun süre Azerbaycan halkı tadamıyor. Cumhuriyetin getirdiği özgürlük ve yenilikler birçok ülkeyi ve egemen güçleri korkutuyor ve ürkütüyor.

Cumhuriyetin ilk Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade'dir. Mehmet Emin Resulzade " Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez" veciz sözü ile halkının hislerine tercüman olmuştur. Nitekim aradan geçen uzun süre kesintiye rağmen içlerinde Cumhuriyet ateşi sönmeyen Azerbaycan halkı 1991 yılında yeniden bağımsızlığına kavuşunca yoluna yine Cumhuriyet ile devam ettiler.

Kafkasya İğneli bir coğrafya özelliğini hep muhafaza etmektedir. Burada dimdik ayakta durmak da zordur. Bütün bu zorluklara rağmen Azerbaycan dimdik ayakta durup hızlı adımlarla ilerlemektedir.

Bugün Bakü dünün Bakü'sü değildir. Bakü yıllardır şantiye görünümü ile adeta tepeden tırnağa yenilendi.

Yollar, köprüler, battı çıktılar, köprüler, okullar, hastaneler, kültür ve yaşam yerleri birbiri ardına yapılmakta ve açılmaktadır.

Kafkasya’nın parlayan yıldızı olma yolunda ilerleyen Azerbaycan aynı zamanda kilit bir ülke konumundadır.

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu olarak her yıl Azerbaycan Cumhuriyetini büyük bir coşku ile kutlamaktayız.

Bu yıl yine Federasyonumuzun bulunduğu Haydar Aliyev Kültür Merkezimizde Kocaeli, Derince ve Körfez Derneklerimiz ile birlikte müşterek bir şekilde kutlayacağız.

İlelebet sürmesi dileğimizle tebrik ediyoruz.

Belediye başkanlarını ziyaretimiz

Yerel seçimler sonucu ilimizde belediye başkanlarının tamamı değiştiler. İlimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.

Bu vesile ile Federasyonumuz ve Haydar Aliyev Kültür Merkezimiz adına randevu alarak ziyaret edip tebrik ederek çalışmalarımız hakkında bilgi veriyoruz. Heyetimiz de Azerbaycan dan gelip Kocaeli Üniversitesi'nde okuyan Azerbaycanlı öğrencilerimizin seçtiği konsey Başkanı ve yardımcısı bulundular.

İlk defa Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt beyi bilahare Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın beyi ziyaret edip çalışmalarımız hakkında bilgi verdik. Kendilerine Azerbaycan dan gelen tebrik mektuplarını her iki Başkana verdik.

Büyükşehir belediye başkanından sonra Kocaeli Valimiz Hüseyin Aksoy'u ziyaret ettik. Geçirmiş oldukları kaza nedeni ile geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.

Azerbaycan dan ilimize gelecek bir grup şehit ailesi çocuklarının ziyaretleri ile bilgileri Büyükşehir belediye Başkanımıza ve Valimize ileterek desteklerini rica ettik.

Sayın Valimize, sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve sayın Körfez Belediye Başkanımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.