Yıllardır her seçim sonrası aynı filmi seyrederiz.

Filmin konusu hiç değişmez.

Belediyelerin işçi alımı…

Seçim biter, kazanan belediye başkanına baskı başlar.

*Falanca seçimlerde bize çalıştı, onun oğlunu işe almamız lazım…

*Filanca parti bize destek verdi, o partiden şu kadar kişi işe alınacak…

*Şu derneği unutmayalım, 50 kişi gönderecekler…

Liste uzar gider.

“Seçimlerde sana oy verdim” diyen, tanıdığı işsizi elinden tutup başkanın karşısına diker.

“Söylediğimi yapacaksın, yoksa verdiğim oyu helal etmem…”

Bitmez tükenmez!

Belediye başkanları neye uğradıklarını şaşırırlar.

Belediyeler belediye olmaktan çıkar, işsizlerin hücum ettiği İş ve İşçi Bulma Kurumu’na döner.

Bu arada söylenti de eksik olmaz.

Birisi bir balon uçurur, şu şu şu işe alındı diye, ortalık yıkılır.

Neden onun çocuğu işe alındı da, benim çocuğum alınmadı?

Haydi, işin içinden çıkabilirsen çık!

Bugünlerde Kocaeli’ndeki 13 belediye başkanı da aynı sıkıntı içinde.

Dertlerini anlatamıyorlar.

Anlatsalar da dinleyen yok.

En fazla sıkıntıyı Tahir Büyükakın çekiyor

Adı “büyük” ya, işçi alımı konusunda en büyük beklenti de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden.

Geçenlerde “Bir tek işçi bile alamam” diye açıklama yapınca kıyamet koptu.

İsterseniz önce Tahir Bey’in işçi alımıyla ilgili o sözlerini okuyalım:

“Son bir buçuk yılda 2 bin personel alınmış. Bugün büyükşehir belediyesi ve yan iştiraklerindeki personel sayısı kapasitenin üzerinde bulunuyor. Yeni dönemde tek personel almayacağız. Kimin oğlu ve yakını olursa olsun, asla alım olmayacak. Fazla personeli de işten çıkartmayacağım, hepsi en verimli şekilde çalıştırılacak.”

Tahir Büyükakın bu açıklamayı yaptı, ilk ayağa kalkan MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü oldu.

Basına şu demeci verdi:

“Doğru bir yöntem değil. Seçimlere yakın 1500 kişinin işe alınması onları bağlıyor. Onları da atamayacağına göre, kadro doldu açıklaması yapmış Büyükakın. Biz ülkücülere söz verdik. Liderimizi dinledik ve Cumhur İttifakına destek verdik. Ülkücüler hem büyükşehir, hem de diğer ilçe belediyelerinde çalışma hakkına sahip. Ama bir zamanı var. Altı ay gibi bir süre vermek zorundayız.”

Aydın Ünlü’nün ifadelerine dikkat edin!

Ne diyor Ünlü?

*Seçimlere yakın 1500 kişiyi işe almaları bizi değil, onları bağlar.

*Biz, seçimlerden sonra iş bulacağız diye ülkücülere söz verdik.

*Ülkücüler hem büyükşehirde hem de ilçe belediyelerinde çalışma hakkına sahip.

*Altı ay süre veriyoruz, altı ay sonra ülkücüleri işe almaya hazır olun.

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün, işçi alımı konusunda, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a cevabı bu!

Tahir Büyükakın’ın bu tutumu doğru mu?

Doğru…

Tahir Bey, yaptığı açıklamada yerden göğe kadar haklı!

Belediyeye bir kişi dahi alamayacak durumdaysa, bunu görevinin ilk günlerinde açıklaması, bence dürüstlük ve şeffaflık.

Beklentileri daha işin başında kesmek…

Boş yere kimseye umut dağıtmamak…

Ancak Tahir Bey bundan sonrasına çok dikkat etmeli.

Maden “Tek bir kişi dahi almayacağım” diyerek yola çıktı, bu sözünü tutmalı.

Eğer bu sözünü yerse, bütün inandırıcılığını kaybeder.

Tartışılır hale gelir, hizmet dönemini zor tamamlar.

Ben her fırsatta yazarım.

Siyaset, “meslek” değildir.

Siyaset, belirli bir dönem “halk adına” sorumluluk üstlenmektir.

Sorumluluk üstlenen kişi, “sorumlu davranmak” ve “hesap vermek” zorundadır.

Harcadığı para, kendisinin veya babasının parası değil, halkın parasıdır.

Belediye başkanları, belediyeleri “kendi işyerleri gibi” görmelidir.

Maaş ve sigorta parasını kendileri yatıracakmış gibi davranmalı, gerektiği kadar insan çalıştırmalıdır.

İşte bu yönüyle, Başkan Tahir Büyükakın’ın “Bir tek kişi bile alamam” tutumunu doğru buluyorum.

Aynı tutum içindeki diğer belediye başkanlarını da desteklediğimi burada belirtiyorum.

Belediyelerde “hovardalık” dönemi bitmeli.

Belediyeler, “yağma Hasan’ın böreği” olmaktan kurtarılmalı.

Bu dönemde bunu bekliyoruz.

Peki, işsizler ne yapacak?

İşsizler, “çalışmadan belediyeden maaş alma” hevesini kafasından silecek.

“Partili asalakların” dönemi sona erecek.

Herkes çalışmaya ve üretmeye yönelecek.

Belediyeler de kaynaklarını asalaklara dağıtmaktan kurtulup, “yeni iş imkânları yaratmaya” ayıracak.

Başka çaremiz yok!

Tekrar söylüyorum, belediyelerde “partili asalaklar” dönemini bitirmezsek, o bizim partiden, o bizim ortağımızın partisinden diye asalakları işe almaya devam edersek, ülke olarak bir arpa boyu yol alamayız.