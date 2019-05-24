Ne olacaksa şimdi olsun!..

Ya şimdi konuşun…

Ya da sonsuza dek susun…

Düğünlerin geleneksel toplumsal sözleşmesidir bu…

Genellikle de batı ülkelerinin düğünlerinde geleneksel hale gelmiş bir sözcüktür…

Yeni evlenenlerin şahitlerine böyle sorulur ve evlilik akdi gerçekleşir…

***

Kocaelispor da yine böylesi bir durum yaşıyor…

Bu durum son derece sağlıklı…

Çünkü tam da konuşmanın, itiraz etmenin, fikirler çatışmasının zamanı…

Lig bitmiş…

Yeni sezon başlayacak ve insanlar da eteklerindeki taşları dökecek…

***

Taraftar gergin…

Bahri Yavuz’u istifaya davet ediyor…

Başarısızlığa tahammülü olmadığını söylüyor ve transferin mutlaka açılmasını istiyor…

Bunlar sağlıklı gelişmeler…

Çünkü ne olacaksa şimdi, daha başta olmalı…

Sezon ortasındaki homurtuların hiçbir faydası olmuyor. Daha çok zarar veriyor…

Devamı gelsin…

Herkes konuşsun…

Sağda solda atıp, tutanlar, şimdi ağızlarındaki baklayı çıkarsın…

***

Burada dikkat çekmek istediğim unsur şudur…

Kimse kimsenin ağzıyla konuşmasın…

Kimsenin damı olmasın…

Kendi fikirlerini söylesin…

Kimsenin gizli bir ajandası olmasın…

Kimse perde arkasında kalmasın…

***

Taraftar çıktı ortaya ve isteklerini birer ikişer açıkladı…

Zamanlama da doğru…

Söylenen sözler de ölçülü…

Hakaret yok…

Saldırı yok…

Yakışan oluyor…

***

Yönetim de aynı şekilde çıktı kamuoyunun önüne, niyetini açık açık belli etti…

İsteklilerin önünü açtı…

Şimdi sırada, istekliler var…

Taraftar konuşuyor, yönetim konuşuyor, yönetimi devralmak isteyenler de konuşmalı artık…

Biz varız deli…

Burada gizlenecek, saklanacak, ayıplanacak bir durum yok…

Önemli olan Kocaelispor’un âli menfaatleri değil mi?..

Onun için, kimse çekinmeden, korkmadan, arkaya saklanmadan gerçek niyetini ortaya koymalıdır…

***

Kulüplerin lokomotifi taraftardır…

Taraftarsız bir kulübün varlığından söz edilemez (Başakşehir gibi)…

Bundan ders alınarak hareket edilmelidir…

Düne kadar yönetim ile taraftar kol kola, önemli işler yaptı…

Ama şimdi araları açıldı…

Sebebi de, başarısızlığa bağlanıyor…

Transfer yapamayan…

Ödemelerini gerçekleştiremeyen…

Maçlara zar zor çıkabilen bir Kocaelispor’da, hala yönetim için isteklilerin olması tabii ki sevindirici bir şey…

Bu kulübün büyüklüğünü gösterir…

Yönetimin kongre kararı laması da almaması da önemli değildi ki zaten…

İstekliysen çıkarsın ortaya ‘Ben Bahri’den daha iyi yaparım’ dersin, alırsın mazbatayı…

Yine aynı şekilde taraftarın da, gönlündeki aslanı açıklaması bence ehven-i şerdir…

Her gönülde bir salan yatar…

Taraftar aynı zamanda kulübün üyesidir ve isteklerini söylemek en doğal hakkıdır…

Bundan da çekinecek bir şey yoktur…

***

Başta da değindiğim gibi, burada önemli olan zamanlamadır…

Şimdi her şeyi ortaya dökmenin, adım atmanın tam zamanıdır…

Kocaeli kenti büyük bir kenttir…

Sponsor bulmakta zorlanmak kadar mantıksız bir şey olamaz…

Tamamen organizasyon eksikliğinden kaynaklanan bir olaydır bu…

Kentin ileri gelen sanayicilerinin harekete geçmesi için çarkın işletilmesi lazımdır…

Bunun için de tüm görev, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a düşmektedir…

***

Kocaelispor için iki yol vardır…

Ya tesisleşecek ve ayağını yere sağlam basarak, Süper Lig’e 3 yılda değil 5 yılda çıkacak, ama kalıcı olacak…

Ya da yine günü-birlik düşünecek ve daha kısa sürede Süper Lig’e yükselerek, geleceğini ipotek altına alacak…

Bu modellerden biri seçilmeli ve ona göre bir yönetim oluşmalıdır…

Bumun için de, herkesin her şeyi şimdi konuşması gerekir…

Sonra da işler rayına oturtulmalı ve ileriye bakılmalıdır…

Daha önce de yazdığım gibi, başkan Büyükakın’ın tavrı ve işareti önemlidir…

Maalesef, rahmetli Nasut Kayalı’nın dediği gibi, belediye Kocaelispor’un koltuk değneğidir…

Kent halkı sahip çıkmadıkça, sokağa inilemedikçe, kendi kendine ayakta durabilir hale gelmedikçe…

Kocaelispor’un durumu budur…

Osmanlı’nı hasta adamına benzer haldedir…

***

Bu yüzden herkes konuşsun, herkes bildiğini söylesin… Bu sütunlar herkesin fikirlerine açık… Yeter ki kırmayın. Dökmeyin… Birbirinizin yüzüne yine bakabilin…

Kocaelisporlu olmak budur…

Kocaelisporluluk duruşu budur…

Aksi halde, tribüne 5-6 metre mesafeden kendi stadında kendi futbolcusuna küfür eden insandan bir farkınız kalmaz!..