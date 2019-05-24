Kandıra’nın köyleri EŞİT ULAŞIM HAKKI istiyor!

Çakmaklar Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Çevre ve Kültür Derneği, dün gazetemize bir mali gönderdi… Dernek, ulaşım konusundaki sıkıntıları dile getirdi… “Çok mu şey istiyoruz?” başlıklı mailde, yetkililerden yardım istendi.

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Çakmaklar Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Çevre ve Kültür Derneği’nin gönderdiği açıklamayı birlikte okuyalım;

Merhaba, kırsal kesimde yaşayan, kırsal kesimle bağı olan yerli yerleşik halkımızın yıllardır çözüme kavuşmayan ulaşım sorununa ses verir misiniz?

Çok şey mi istiyoruz?

Çakmaklar, Teksen, Tokaçlar, Akçaova, Akıncı, Azakli, Selametli, Kabaklar, Çalca, Dereli, Karamanlı, Tatarahmet, Delihasanlar, Terziler, Ulupınar, Çakırlar, Şaranlar, Hocalar, Piroğlu, Bulduk, Çağırgan, Kuyulu, Fethiye, Horuzum, Şahinler, Kaynarca, Kulmahmut, Hakkaniye, Çulcular, Şentepe, Sadıklar, Nebi Hoca, Böğürgen…

SES VER...

Aramızdaki km mesafelerini kaldırmak İSTİYORUZ.

Köylerden şehire, şehirden köylere, köylerden köylere, 7'den 70'e ulaşabilir olmak İSTİYORUZ.

Gençlerin köyden tamamen göçüne dur demek İSTİYORUZ.

Öğrencilerimizi köylerden okula göndermek İSTİYORUZ.

Köylü vatandaşımıza ulaşım özgürlüğü İSTİYORUZ.

Çaresizliğe derman İSTİYORUZ.

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Bayramda ulaşım ücretsiz diye haberler şimdiden duyuruldu. Sevinmedik değil ne de olsa vatandaş yararlanacak. Ama diğer taraftan haberi okumakla ve ya duymak ile yetinen insanlarımız var ki, onlar masum duruşlarıyla her yıl olduğu gibi yine sessiz.

SÖZ HAKKI YOK…

Ses çıkartsalar da duyan YOK.

Malum onlara ulaşım YOK.

Ulaşım olmayınca söz hakkı YOK.

Ekonomik özgürlük YOK.

Yaşam var ama ulaşımsız olanından sınırlı...Ölünce değil, yaşarken ulaşım İSTİYORUZ.

Cenazeden cenazeye değil, istediğimiz zaman köyümüze ulaşmak İSTİYORUZ.

KIRSAL KESİM İÇİN KAPSAM DIŞI

Bayramlar bizim için çok özel olup çekirdek aileleri geniş ailelere çevirir.

Köy ile bağı olan herkesin büyükleri her daim köylerdedir.

Yasam mücadelesi için gençler şehirde iş tutmuştur.

Bayramlar ise anne, baba, daha büyük aile fertleri veya akrabalar ile hasret gidermek için kaçınılmaz fırsattır.

Peki bu buluşmalar bu kadar kolay mı?

Tabi ki gerçek yaşam acımasız?

Ulaşım köyler için bu kadar kolay değil.

Ücretsiz ulaşım kırsal kesim için kapsam dışı.

BAYRAM HARÇLIĞINI YİNE YOL PARASI OLACAK

Doğrusu insanımız Kocaeli'nin her noktasında aynı ulaşım haklarına sahip değildir. Vatandaşımız cebindeki bayram harçlığını yine yol parası yapacak.

Veya telefonla buruk bir bayramlaşma ile uzaktan hasret giderilecek.

Yılın 360 günü bu hizmeti kendinizce bazı gerekçeler ile vermiyorsunuz.

En azından bayramda bir fark yaratın ki insanımızda kendisine değer verildiğini görsün.

EŞİT ULAŞIM HAKKI

Biz Kandıra Çakmaklar Köyü'ne Kocaeli Büyükşehir tarifesinde ulaşım hizmeti İSTİYORUZ.

Kocaeli'nin her noktasına eşit ulaşım hakkıyla ulaşmak İSTİYORUZ.

Bunu isterken de tüm köylerimizi kapsayan bir proje ile İSTİYORUZ.

Bayramlarda köy halkımızın şehire şehirdeki insanımızın köye ulaşabilmesini İSTİYORUZ.

Ulaşın İSTİYORUZ.

Çok şey mi İSTİYORUZ?

Size göre çok ama bize göre hakkımızı İSTİYORUZ?

Tüm STK'larımızı ortak sorunlarımızın çözümü için tek bir çatı altında toplamak İSTİYORUZ.

Bunun için desteğinizi bekliyoruz.

Çakmaklar Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Çevre ve Kültür Derneği

Saygılarımızla”

BÜYÜKŞEHİR’DEN YARDIM İSTEDİLER

Çakmaklar Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Çevre ve Kültür Derneği’nin gönderdiği açıklamayı yukarıda yayınladım…

Dernek, ulaşımla ilgili Büyükşehir’den yardım istiyor…

Umarım Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkileri Çakmaklar Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Çevre ve Kültür Derneği’nin bu sesine kulak verir…

Bölge halkı da büyük bir sorundan kurtulur…

Pişmaniye İzmit’e taaa İran’dan gelmiş

Pişmaniye üreticisi Murat Can, haber ajanslarına açıklama yaptı… Dedi ki; "Pişmaniye, İzmit'imizin meşhur, herkesin damak tadına uygun olan tarihi bir tatlısıdır. Pişmaniye rivayete göre bin 600'lü yılların başında ilk İran'da yapılıyor orada da ‘Peşmek’, ‘Peşmin’ adlarıyla anılıyor. Bu tatlıyı Kocaeli bölgesine İran ve Ermenistan'dan gelen ustalar getiriyor. 2009 yılında 1040 metre ile dünyanın en uzun pişmaniyesi yapılarak Guiness Rekorlar kitabına girmiş ve 2010 yılında da ‘İzmit Pişmaniyesi’ olarak coğrafi tescil belgesi almıştır" dedi. Yani pişmaniyenin ana vatanı İzmit değil, İran… Zamanında İran bu pişmaniyenin patentini alsa idi, bizimkiler, bu patenti alamazdı..

Yapı İzin İstatistikleri 2019 verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2019 yılının ilk üç ayında bir önceki yıla göre bina sayısı %42,5, yüzölçümü %37,7, değeri %19,8, daire sayısı %45,9 azaldı. Daire sayılarına göre İstanbul ili 13 bin 668 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 4 bin 375 adet ile İzmir ve 3 bin 783 adet ile Konya illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Ardahan, Karabük ve Bayburt oldu. TÜİK verilerine göre Kocaeli ilinde 2019 yılının ilk üç ayında Yapı ruhsatı verilen Daire sayısı 2 150 oldu.