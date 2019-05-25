15 Temmuz GAZİLERİ ne istiyor?

Sabahın erken saatleri…

Henüz uyanmamışım. Telefonum uzun uzun çaldı. Telefonun öbür ucundaki ses; “Ankara’dan arıyorum 15 Temmuz gazilerinden Kadir…”

“Hayırdır?”

Kadir telefonda hikayesini anlattı.

15 Temmuz günü bilmem hangi harekatçı komutanın silahından çıkan kurşunla bacağından yaralanmış. İşveren işten atmış, işinden olmuş. Çok sıkıntılı günler yaşamış…

Hani her fırsatta 15 Temmuz şehit ve gazilerini minnetle ananlar Kadir Bey gibi bir gaziye çok ama çok ayıp etmiş olmuyorlar mı?

Ankara’dan sabah sabah arayan Kadir Bey; benim bu köşede 10 Haziran 2017 yılı Ramazan ayında yazdığım; “Hani gazilerin aylıları 1404 lira olacaktı?” konulu yazımı, nasıl olduysa 2 yıl sonra okumuş, çok rahatsız olmuş. İfadesine göre toplum kesiminde “15 Temmuz Demokrasi Gazileri” diğer gazilerden daha çok aylık (2.200 TL) alıyorlar bilgisi, her yerde karşılarına çıkıyor ve bu yüzden mağdur oluyorlarmış!

15 Temmuz demokrasi gazisi Kadir, “Bize ne öyle 2.200 TL maaş veriyorlar ne de arayıp soruyorlar. Hatta Ramazan ayında olduğumuz halde iftarlara bile çağırmıyorlar” diyor.

Belli ki Kadir gibi birçok arkadaşı aynı gün bol bol bana mail atmış, beni masa başında yazı yazmakla suçlamış, kendi mağduriyetlerini dile getirmişler.

Elbette yazımı ayakta değil, masa başında yazıyorum.

Ama yazdığım yazı da Kore’de kolunu bacağını kaybetmiş, Kıbrıs’ta uzuvları şarapnelle parçalanmış gazilere verilen 600 TL aylık karşısında 15 Temmuz gazilerine verilen 2.200 TL arasındaki farkın nedenini soracaktım.

Yazıya konu ise; zamanın Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un gazilere aylıklarının 1400 TL olacağı sözünü vermelerine rağmen hala bu sözün yerine gelmediği için “Hani gazilerin aylıkları 1404 lira olacaktı?” başlıklı yazıyı yazdım.

Kore’de, Kıbrıs’ta kolunu bacağını kaybeden gazilerimizin haklarını savundum.

Hala 600 TL gibi bir maaş aldıklarını, 15 Temmuz gazilerinin 2.200 TL maaş aldıklarını yazdım.

Bakanların verdikleri sözlerini yerine getirmelerini hatırlattım.

Yazıdaki amaç gaziler arasında maaş eşitsizliğinin giderilmesiydi. Anlaşılan 15 Temmuz gazileri mağdurmuş! 2 yıl önceki Kocaeli Gazetesi’ndeki yazıyı bugünlerde gündeme getirdiklerine göre mağduriyetleri devam ediyor demek.

Halk arasında “15 Temmuz gazilerinden” bırakın bacağından kurşun yarası alanı, parmağında ufak bir kesik olanın GAZİ MAAŞI aldığı biliniyor! Ankara’dan arayan 15 Temmuz gazisi Kadir Bey ve arkadaşlarının GAZİLİKLERİ konusunda ne gibi sorunları var da onlara maaş bağlanmamış ve mağdur edilmişler bilemem.

“İftarlara bile davet edilmiyoruz” diye sitemlerini bana değil, iftarlara davet etmeyenlere yapmalılar. Buradan gazilere söz veren Bakanlar Numan Kurtulmuş ve Fikri Işık’ın sözlerini yerine getirmek için hala imkanları varken bu sözlerini yerine getirmelerini, 15 Temmuz gazilerinden kolunu bacağını kaybedenlere ödenen 2.200 TL aylık dışında diğer gazilere hangi şartlara uyanlara ne kadar aylık verildiğini, 15 Temmuzda GAZİ olduğu kabul edilen, ama kendilerine maaş verilmeyen GAZİLERİN, toplum içinde “siz devletten maaş alıyorsunuz” diye mağdur edilmelerini önlemek için gerekli açıklamanın yapılmasını Gaziler kadar ben de istiyorum!