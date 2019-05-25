Kitapsız yetişen nesiller

Teknolojik gelişmeler çığırından çıkarak bir kartopu etkisiyle yayıldıkça ve genişledikçe yeni nesillerin alışkanlıkları önceki kuşaklara göre oldukça farklılık gösteriyor. Buna uyum sağlamakta zorlanan anne babaların bir kısmı ne yazık ki genel bir boş vermişlik halindeler. Bir diğer tarafta yer alan bilinçli anne babalarsa aradaki kuşak farkı dolayısıyla ne yapacaklarını bilemiyorlar.

Bugün çocukların gelişim süreçlerinde çok hayati problemler yer alıyor. Üstelik çoğu okulda da öğretmenlerin genel görgülerinin ve dünya görüşlerinin yetersizliği sebebiyle aslında büyük birer sorun olan ve kronikleşen bu meselelere yönelik çok üzücü bir adam sendecilik hakim.

Sıklıkla internet geyiği olarak önümüze çıkan eski sokak oyunlarının ne derece güzel olduğu ve yeni neslin sadece ekran başında oyun oynayarak zaman geçiriyor olması gibi çağın gerçeklerinden kopuk anlamsız nostaljilerin bir kenara koyarak ve bugünün ve yarının dünyasını değerlendirerek meseleye baktığınız zaman aslında konunun hiç de anlatıldığı kadar basit olmadığını ve çözülmesi gereken sorunun daha köklü olduğunu tespit ederek işe başlamak gerekiyor.

Çocukların bilgisayar başında beş altı saat oyun oynamasından yakınanların kendi çocukluklarında günde yine beş altı saat sokakta oyun oynadıklarını unutuyorlar. Bugün oyun oynama şeklinin değişmiş olması sebebiyle gösterilen tepki sığ ve basit kalıyor. Sokakta oyun oynamaya atfedilen bir sürü sözde kutsama ve abartılı övgülerin altında sadece yaşanan değişime ayak uyduramamış olmaktan kaynaklı bir tutuculuk var.

SOKAKLAR GÜNVELİ Mİ

Geçmişte sokakların bugüne çok çok daha güvenli olduğu konusunda herhalde herkes hemfikirdir. Daha az trafik, daha az nüfus ve birbirini tanıyan insanların yaşadığı mahalleler ve sokaklar bugün yerini inanılmaz bir kalabalığa ve keşmekeşe bıraktı. Güvenli sitelerde yaşayanların dışında günümüzde hangi aklı fikri yerinde anne baba küçük çocuğunu kent merkezinde sokağa yalnız başına bırakabilir?

Üstelik ülkemizin en büyük sosyal sorunlarından olan göç ve buna bağlı olarak ortaya çıkan işsizlik, suç oranlarında artış, farklı ve alt kültürel tutumların kent yaşamını yozlaştırması gibi birçok meseleye ek olarak ne idüğü belirsiz mültecilerin sokaklarda cirit attığı bir memlekette çocukları bilgisayar başından kaldırıp kendi başlarına sokağa salmak ne derece sağlıklı?

Her gün ülkeyi sarsan birkaç çocuk istismarı haberiyle karşılaşan anne babaların çocuklarını güvenli ortamlarından alıp bir cendere içine “saldım çayıra mevlam kayıra” mantığıyla davranmalarını beklemek ne derece makul? Altına baba parasıyla araba çekip artistlik peşinde koşarken insanları biçen serserilerin caddelerde fink attığı, kadına şiddetin her köşe başında karşımıza çıktığı bir ülkede çocukları sokaklara salmak onları ya heba olmaya ya da bir suçluya dönüşme yolculuğuna bırakmak demek.

Çocukların evlerinde bilgisayar başında ya da telefon ve tabletlerde oyun oynamaları, yukarıda saydığımız alternatiflere bakınca çok daha güvenli bir alan. Bırakın çocuğunuz sokakta oynamasın da tacize uğramasın. Bu noktada belediyelerin büyük, güvenli ve yaygın çocuk oyun alanlarını, ailelerinde vakit geçirebilecekleri bir şekilde hayata geçirmeleri önemli bir adım olarak hayata geçirilebilir.Çocuksuz kimsenin giremediği bu tip özel alanlar yapılabilir, genel geçer parkların dışında bu tip özgün alanlar oldukça önemli bir sorunu çözecektir kanaatindeyim.

BİLGİSAYAR MESELESİ

Hayatta her şeyin fazlası zararlıdır. Yemenin içmenin, gezmenin, eğlencenin, işin, ciddiyetin ya da samimiyetin… Bir şeyin anlamlı ve güzel olması için, insanı gerçek manada tatmin etmesi için kararında olması gerekir. Çocuklar için oyun meselesi de bu şekilde ele alınmalı kanaatindeyim.

Geçtiğimiz aylarda yine bu köşede yayınlanan Oyundan Savaşa başlıklı yazımda da belirttiğim çerçevede; geleceğin dünyasında önündeki ekran ve cihazı iyi kullanabildiği ölçüde insanlar daha iyi iş imkanları bulabilecekler. Dünya bu yönde büyük bir ivmeyle dönüşürken ailelerin çocuklarını geleceğin dünyasından mahrum etmeleri akla ve mantığa uygun bir tutum değil.

Oyunun alternatifinin ders olduğu bir anlayışla da konuya yaklaşırsanız çocuk elbette oyunu seçecektir çünkü adı üzerinde o daha bir çocuktur. Burada ailelerin yanlış tutumlarının yanı sıra ülkemizdeki eğitim anlayışının da çocukların ilgisini çekmekten uzak, ağır bir teori ve hayatın gerçekleriyle verilen bilgilerin; bağlantılarının aktarılamadığı ilkel bir metotla veriliyor aktarılması da önemli bir etken. Öte yandan üniversite eğitimi için de bu müfredat kapsamında çocukların sınava alınıyor olması da ailelere başka bir imkan bırakmıyor.

Oyun oynamanın ders sorumluluğu karşılığında bir ödül olması genellikle önerilen bir uygulama. Teorik olarak çok da doğru olmadığını düşünmekle beraber; mevcut eğitim sistemi içerisindeki çocukların sorumlulukları ve gelecekleri için elde etmeleri gereken not başarıları gerçeği göz önünde bulundurulursa en makul yöntem olduğu söylenebilir. Pratik bir çözüm olmakla beraber, bu konunun da köklü bir eğitim modeli değişikliği gerekliliğini ortadan kaldırmadığını görebiliriz.

Merkezine kitap okumayı alan, eleştirel düşünceyi teşvik eden, deneyi ve uygulamayı alan bir eğitim modeli geçmedikçe ancak geçici ve pratik çözümlerle günü kurtarabiliriz. Gelişimin temelinde kitap okumanın, deney yapmanın ve matematiğin olmadığı bir eğitim modeli bize ancak vasıfsız işçi sınıfları yetiştirecektir.

GELECEĞİN MESLEKLERİ

Bugünün dünyasının yarını şekillendirdiği bir çağda yaşıyoruz. Bugünün haberlerde yer alan ve insanların günlük hayatlarına etkisi pek de yokmuş gibi görünen teknolojik gelişmeleri aslında yarının mesleklerini, iş modellerini ve dolayısıyla hayatta kalma gerekliliklerini düzenliyor.

Bundan on sene sonra2030’lu yıllarda sonra ortaya çıkacak mesleklere baktığımız zaman listede şunlar yer alıyor; dijital veri çöpçülüğü, basitleştirme uzmanı…

Bir on sene daha ileri gidip 2040’lı yıllara baktığımız zamansa; dijital duyu geliştirici, robot tamircisi, sanal gerçeklik mimarı, çocuk genetik tasarımcısı, uzay hukuçusu…

Bir yirmi sene daha ileri gidelim 2060’lı yıllara bakalım; kayıp tür canlandırıcısı, uzay kolonisi sosyoloğu

2070’li yıllara baktığımız zaman da karşımıza; asteroid madencisi ve uzay pratisyen hekimi gibi meslekler çıkıyor.

Bu işlerin tümünün bir ekran başında yapılacağına dair kuşkusu olan olduğunu sanmıyorum. 2000 doğumlu ve bugün 19 yaşında olan bir gencin 50 yaşına geldiği zaman karşılaşacağı iş hayatı yukarıda saydığımız çerçevede olacak. Peki 50 yaşında bu yeni dünyaya adapte olamamış birisi hayatının en zorlu ve yeterli bir ekonomik gelire en çok ihtiyacı olacağı yıllarda nasıl hayatta kalacak?

2010 doğumlu ve bugün 9 yaşında olan bir çocuğu düşünün… Ya da seneye doğacak olan 2020 doğumlu bir çocuğun 40’lı yaşlarında içinde yer alacağı iş hayatının karşısında acziyet içinde kalmaması için hangi adımlar atılmalıdır?

Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk bu bağlamda geleceği inşa etme konusunda ülkemiz için önemli bir imkan durumunda. Cumhuriyetin en önemli ve köklü eğitim kurumlarının danışma heyetlerinde yer alan, başarılı bir özel okul zinciri inşa etmeyi başarmış ve yarının dünyasını düşünen birisi olarak; yeni siyasi model çerçevesinde de görevine atamayla gelmiş olduğu için günlük siyasi hesaplardan ve seçilme kaygısından bağımsız bir durumda yer aldığı için elindeki imkanları maksimum seviyede hayata geçirebilecek birisi.

Belki de yapılması gereken çocuklardan öte öğretmenleri ve aileleri eğitmek olmalıdır. Zira kendi başına karar alacağı güne kadar tutumları, eğilimleri ve hayat görüşü ailesi ve okulu eliyle şekillendirilen çocukların bu kalıpları bir yaştan sonra kırabilmeleri çok da mümkün olmuyor.f