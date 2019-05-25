Sındırgı’da “güreş müzesi” var, Karamürsel’de yok

Balıkesir’in Sındırgı İlçesi…

Belediye, 1884’te inşa edilen tarihi savcılık binasını restore ettirmiş, burada “güreş müzesi” açmış.

Sındırgı; Şerif Pehlivan, Mehmet Ali Yağcı ve Mehmet Gacaroğlu gibi ünlü pehlivanların yetiştiği bir ilçe.

Müzede tarihi “güreş malzemeleri” ve “güreş figürleri” yer alıyor.

Kispetler, güreşçilere ait kupa ve madalyalar, cazgır, güreş ağası, davul zurna ekibi, geçmiş dönemdeki müsabakalara ait fotoğraflar ve gazete haberleri…

Açılalı daha bir yıl olmuş, büyük ilgi görüyor.

Müzenin girişindeki “bir kesekâğıdı leblebi” ve “iki metrelik basma kumaş”, ilk anda ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Bir kesekâğıdı leblebi ve iki metrelik basma kumaşın, güreşteki anlamı ne?

Güreş eskiden bir kesekâğıdı leblebiye ve iki metrelik basma kumaşa yapılıyormuş.

Bu nedenle “leblebi” ve “basma”ya da müzede yer verilmiş.

Müzede 17 güreşçinin hayatı, yazı ve fotoğraflarla yansıtılıyor.

Karamürsel’de neden yok?

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Gençler, bilmez.

Karamürsel; bir dönem, rahmetli Özcan Özalgın’ın belediye başkanlığı döneminde, yağlıgüreşin başkentiydi.

Tamam, yağlıgüreş denince Edirne-Kırkpınar akla gelir, ama Karamürsel de güreşçi yetiştiren merkezdi.

O dönemde Karamürselli güreşçiler Kırkpınar’dan hep başarıyla dönerdi.

Ahmet Taşçı, Aydın Demir isimleri bugün bile hep “efsane” olarak anılıyor.

Kadir Birlik’i ve Sabahattin Kangal’ı da ekleyin onlara.

Eee, bir de Gazanfer Bilge’miz var.

1948 olimpiyat şampiyonu…

Türk serbest güreşinin simge ismi…

Hangi şehrin Gazanfer Bilge’si, Ahmet Taşçı’sı, Aydın Demir’i var, söyler misiniz?

Ne oldu, yerel yönetimde Özcan Özalgın dönemi bitti, Karamürsel yağlıgüreşte uykuya daldı.

Hâlâ uyuyor…

20 yıldır Karamürsel Belediyesi “yağlıgüreşe destek” konusunda kılını kıpırdatmıyor.

Eski hava kayboldu gitti.

Hatırlarım, eskiden Kırkpınar’a şehrimizden onlarca otobüs güreşsever giderdi.

Kırkpınar yaklaşınca, Karamürsel ve diğer ilçeleri bir heyecan kaplardı.

Kırkpınar’a gitme yarışı başlardı.

Ya bugün?

Karamürsel ismi, Türk yağlıgüreşinden tamamen silindi.

Kırkpınar’a Belediye Başkanı İsmail Yıldırım bile gitmiyor.

Yazık oldu onca emeğe!

Ama…

Her şeye rağmen…

Türkiye’de bir “güreş müzesi” yapılacaksa, bu Karamürsel’e yakışırdı diye düşünüyorum.

Bilmem, bu fırsat kaçtı mı?

Yoksa Sındırgı’daki müzeden daha iyisini yaparak, bu konuda öne geçebilir miyiz?

Karamürsel’de güreşi yeniden canlandırabilir miyiz?

Benim Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’dan umudum yok.

Belki Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın bu konuya el atabilir.

Karamürsel, yeniden “en iyi güreşçi yetiştiren ilçe” haline getirilebilir.

Yeni değerler yaratamıyoruz, hiç olmazsa eski değerlerimizi kaybetmeyelim.

Olan, KEV’in sosyal tesislerine oldu

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Kısa yazacağım.

Kocaelispor’un şu halini görünce…

Önüne gelen önemli fırsatı değerlendirmekten aciz halini…

Sağduyu sahibi herkes, “Olan, KEV’in sosyal tesislerine oldu” diye iç geçirdi.

Borçları ödenince Kocaelispor şaha kalkacaktı…

Her yıl bir lig atlayarak süper ligi yakalayacaktı.

Eski günlere geri dönülecekti.

Ne oldu?

Aynı tas, aynı hamam!

Olan, Kocaeli Eğitim Vakfı’nın 50 dönüm arazisine oldu.

Dünyada “robotlaşma” oranı

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Bir sanayici dostumdan aldım aşağıdaki rakamları:

*Halen dünyada sanayide yüzde 27 robot, yüzde 73 işçi çalışıyormuş.

*10 yıl sonra, yani 2029’a geldiğimizde, sanayide çalışan robot oranı yüzde 27’den yüzde 42’ye çıkacak, işçi oranı da yüzde 73’ten yüzde 58’e inecekmiş.

Daha sonraki 10 yıl mı?

Sanayici dostum bir rakam vermedi, sanırım robotlar 20 yıl sonra sanayide “işgücünü” ele geçirirler.