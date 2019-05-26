Ölçüyü kaçırmayın…

Daha yazımın dumanı taze…

İki gün olmadı…

“Kavga etmeyin, ama eteğinizdeki taşları dökün” dedik…

Ama olmadı…

Beceremiyoruz…

Etrafımızı “Katiller, uşaklar, daltabanlar” gibi hoş olmayan sözcükler kapladı…

Yakışmıyor…

Hoş olmuyor…

Kocaelisporluluk bu değildir…

Kavgadan kurtulamıyoruz…

Tartışamıyoruz…

Büyük kulüp böyle mi olunuyor?..

Kesinlikle hayır!..

Ele güne rezil oluyoruz…

Düşmanların alay konusu yapılıyoruz…

Yapmayın…

Etmeyin…

***

Yönetim kurulu hafta başında bir toplantı yaparak niyetini açık seçik belli etti…

‘Varsa bir babayiğit, çıksın ortaya, aday olsun, önünü açalım’ dedi…

Tabii burada ‘Eğer gerçekten yöneteceğine inandığımız’ gibi bir kıstas getirdi, bu sakıncalıydı…

Kim olursa osun, onu ölçme biçme hakkı sizde değil…

Çıkan çıkar, demokrasi ilkeleri ışığında sandığa gidilir ve kararı siz değil, genel kurul verir…

Yönetim kulübün sahibi değildir…

Genel kurulun patronu değildir…

Burası da bir şirket değildir…

***

Sonraki gelişme ise taraftar grubu cephesindeydi… Taraftarlar, ani bir kararla toplantı yaptı… Nikah salonundaki toplantıda, yönetime sert çıktı… Yönetimin kendilerini bıktırdığını, şişirdiğini, Bahri Yavuz’un duygu sömürüsü yaptığını iddia etti ve istifaya davet etti…

Benim incelediğim kadarıyla da, herhangi bir hakaret söz konusu değildi…

Bunlar sağlıklı tartışmalardır ve sonuç verir…

Böyle devam etmeliydi…

Ama sonra taraftardan bir açıklama daha geldi…

Sosyal medyadan kendilerine ‘katiller’ dendiğini iddia eden taraftarlar, isyan etti…

***

Sonuç…

Kavga…

Gürültü…

Göz gözü görmüyor…

Ortalık toz duman oldu…

Camiaya hakim olunamayan bir ortam var…

Öfke, kızgınlık geçmiyor…

Tıpkı yerel seçim sonrasında, ‘Demiri soğutma’ tezi gibi bir tez ortaya atmak lazım...

Ama kim atacak?..

Bunu sağlayacak liderler de kavgaya karışmak üzereler…

Yazık…

***

Bu görüntü çerçevesinde, sağımızda solumuzdaki takımlar bir üst liglere çıkarken, biz avucumuzu yalıyoruz…

Birlik ve bütünlük içerisinde yer alamıyoruz…

Bir zamanlar evire çevire yendiğimiz Bursaspor bile, yıllar sonra yeniden 1.Lig’e düşme korkusu yaşarken, biz hala 3.Lig’den bile çıkamıyoruz…

Bu ayıp bile bize yetmez mi?..

Daha da mı ayıplanmak, utandırılmak istiyoruz…

Anlayamıyorum…

***

Eski bir kulüp başkanımız açık ve net konuştu…

“Hakan, Tahir başkan çıksın ortaya ve bu kentin önemli bir sanayici ya da iş adamını başa getirsin… Bu yönetim de bir şey yapabilecek güçte değil. Kendileri de kabul ediyor zaten… Bu iş tamamen Büyükşehir Belediye endekslidir… Alternatif çıkar da, bu yönetim devamda ısrar ederse, kavga daha da büyüyebilir ve bu, kulübün gelecek senesi de ipotek altına alır… Benden söylemesi…”

***

Bu başkanımızın adını yazmıyorum, çünkü kendi isteğidir… Ama yazılsa da öyle korkacak adam değildir… Mangal gibi yüreği vardır… Ama düşüncesi önemlidir… Dikkat edilmelidir…

***

Bu camia vefayı unuttu… Kalkandelen’i de, Sirmen’i de, Karaosmanoğlu’nu da hedefine aldı… Şimdi de Bahri Yavuz hedef tahtasındadır… Gerçi yukarıdaki simlerin katkılarıyla, Bahri Yavuz yan yana getirilemez elbette ama, düne kadar onu da omuzlara alanlar, şimdi yerlere atıyor… Tıpkı ötekilere yaptıkları gibi…

Böyle camia olur mu?..

Ya baştan omuzlara almayın, ya da aldıysanız yere çalmayın…

Bence sağlıklı olan tabii ki birincisi…

Yani, bu görevleri üstlenenleri abartmayın…

Kula kulluk etmeyin…

Kocaelispor’da başkan olmak en büyük kredi ve hatta şeref payesidir…

Bu kentte nereye gidersen git ‘Kocaelispor başkanı’ olarak anılmak, en büyük nimettir…

Göreve gelenler de böyle görmelidir…

Ah o şakşakçılık huyumuz yok mu?..

Kulübü yerlere seren anlayış, işte bu anlayıştır…

***

Aklımızı başımıza toplayalım, kavga kimseye bir şey getirmez, eleştirmek başka şey, hakaret etmek, kavga etmek başka şeydir… Varsa bir hesabınız aranızda görün, ama Kocaelispor Kulübü’nü alet etmeyin…

Gerçek bir Kocaelisporluysanız, Kocaelisporluluk duruşunu unutmayın!..

Lafta değil özde Kocaelisporlu olun!..

Pazara değil, mezara kadar Körfezli olun!..