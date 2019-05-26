Medyaya yapılan haksızlık

Parlamenter sistemin en önemli özelliği yasama, yürütme ve yargının birbirinden ayrı hareket etmesidir. Bunlardan biri aksarsa o ülkede demokrasiden söz edilemez. Dördüncü kuvvet olarak da medyanın özgür olmasıdır.

Partili Cumhurbaşkanı sistemine geçtiğimizde bu dörtlü otomatik olarak Cumhurbaşkanlığına bağlandı. Bugün yasama, yürütme, yargı ve medya Sayın Cumhurbaşkanımızın emrindedir.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan din görevlilerine yönelik bir konuşmasında “Siz medyayı dikkate alır, halkı bir tarafa koyarsanız demokrasi olmaz. Siz bırakın medyayı. Vay efendim neymiş medya demokrasinin dördüncü ayağıymış.”

Sayın Cumhurbaşkanı medyayı böyle küçümsüyor ama 2002’ de iktidara gelir gelmez kendine göre bir havuz medyası oluşturdu. Bu medya o tarihten beri iktidara hizmet etmektedir. Bu da gösteriyor ki medyanın gücünü kimse yadsıyamaz.

Sayın Cumhurbaşkanının medya ile ilgili küçümser sözleri kendisini izleyen medya temsilcilerine bir hakarettir. Bu medya temsilcileri kendilerine yapılan bu hakaret içeren sözlere her ne hikmetse bir ses çıkarmadılar.

Demokrasilerde halkın haber alma hakları vardır. Medyası özgür olmayan bir ülkede halk doğru haberleri alamaz. Medyası özgür olmayan bir ülkede demokrasiden söz edilemez.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın bu sözleri söylediği günlerde İngiltere Başbakanı toplumu bilgilendirmek amacıyla düzenlediği basın toplantısına iki televizyon kanalını çağırmaması İngiltere’de tüm medyayı ayağa kaldırdı. Ülkenin tüm medya kuruluşları Başbakanın bu taraflı davranışına karşı ortak bir tavır alarak basın toplantısını terk ettiler.

Bizde ne oldu?

Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Basın Konseyi birer bildiri yayınlayarak olayı kınadılar. O havuz medyasından ise hiç ses çıkmadı. Oysa söylenen sözler medya açısından çok incitici sözlerdi.

Meğer para, güç ne kadar tatlıymış. Bazı medya kuruluşları ve temsilcileri Sayın Cumhurbaşkanının kendileri hakkında söylediği incitici sözleri duymazlıktan geldiler.