Başkan Tahir Büyükakın’ın açıklamaları çok önemli

Bir süredir İzmit dışındayım.

Nerede akşam orada sabah, Kütahya-İzmir hattının üst tarafını dolaşıyorum.

Gündemi saati saatine, günü gününe izleyemiyorum.

Genelde akşama doğru arkadaşlardan gelişmeleri öğreniyorum.

O saatte günlük yazımı yazmış olduğumdan, yeni konuyu ele almam bir iki gün sonraya kalıyor.

İşte bu nedenle Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın meclisteki açıklamalarında da böyle bir gecikme var.

Dört önemli açıklama

Yeri gelince eleştireceğiz.

Ama Başkan Büyükakın’ın belediye meclisindeki dört açıklamasının dördünün de çok önemli olduğunu belirtmek isterim.

Toplumun kafasındaki soruları iyi tespit etmiş, açıkladı.

Neydi bunlar?

*Çöp fabrikası

*Belediye borçları

*Kentkonut’un bundan sonraki işlevi

*Barbaros Mahallesi’nin durumu

Çöp fabrikası ve Akademik Odalar Birliği

Tahir Büyükakın’ın, çöp fabrikası konusunda söylediği şu sözler çok önemli:

“Akademik Odalar Birliği ile atık tesisi hakkında bir araya geldik ve onlardan çalışma yapmasını istedik. Gelecek rapor doğrultusunda bu projeyi yürüteceğiz…”

Bu yaklaşım, tam bir bilim adamıma yakışan yaklaşım!

Toplumun dinamik görüşlerine değer verme…

Akademik Odalar Birliği, 17 oda ve sivil toplum örgütünün oluşturduğu bir platform.

Şehrimizde yaşayan hemen hemen her kesimi kapsıyor.

Tahir Bey’in çöp fabrikası konusundaki bu yaklaşımı, bundan sonraki çalışma yöntemi konusunda da ipucu veriyor.

“Toplumla zıtlaşarak” değil, “toplumla uzlaşarak” hizmet yürüteceğini işaret ediyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin borçlarını ayrıntılarıyla ilk kez açıkladı

Tahir Büyükakın; belediye meclisinde bir ilki daha gerçekleştirdi, belediye borçlarını ayrıntılarıyla ilk kez açıkladı.

Kuruşu kuruşuna…

*Toplam borç 6 milyar 539 milyon 588 bin 141 lira.

*Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcu: 76 milyon 500 bin lira.

*Emekli Sandığı borcu: 14 milyon 600 bin lira.

*Vergi borcu: 89 milyon 500 bin lira.

*Piyasa borcu: 292 milyon 800 bin lira.

*Yuvacık Barajı’ndan kalma borç: 6 milyar 66 milyon lira.

Tahir Bey’in bir önceki dönemden devir aldığı borçları açıklaması, bence “sorumlu bir davranış” ve “şeffaflık” örneği.

İnşallah bu davranışını hizmet dönemi sonuna kadar sürdürür.

Kentkonut, lüks konut üretmeyecek

Tahir Büyükakın’ın bu kararı da çok önemli.

“Kentkonut, artık lüks konut üretmeyecek. İhtiyaca göre üretim yapacak. Hatta ilk olarak Kabakoz ve Barbaros Mahallelerinin taşınması için belirlenecek bölgelere yeni sosyal konutlar yapacağız. Kentkonut artık kentsel dönüşümün öncüsü olmak için çalışacak” görüşünü resmen deklere etti Tahir Bey.

Kentkonut’un lüks konut yapması, uzun zamandır şehrimizde çok eleştiriliyordu.

Kentkonut ile ilgili belirsizlik artık ortadan kalktı, Kentkonut gerektiği zamanlarda sadece “sosyal konut” yapacak.

İlk görevi de, Barbaros ve Kabakoz Mahallelerinin kaldırılması projesi çerçevesinde konut üretmek.

Tahir Bey’in, Barbaros ve Kabakoz Mahallelerinin kaldırılacağını açıklaması da önemliydi.

Yıllardır “Kaldırıldı, kaldırılıyor” diye sürüncemede bırakılmıştı, nihayet kesin karar alınmış oldu.

Tekrar ediyorum, bu dört açıklama da şehrimiz için çok önemliydi, Tahir Bey bunları kamuoyuyla paylaşarak önemli bir başlangıç yaptı.

İnşallah, devamını getirir.

Halktan kopmadan, “dediğim dedik” hastalığına kapılmadan çalışmalarını sürdürür.