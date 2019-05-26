Mehmet Ellibeş, yıpratılan AKP İl Başkanlığı koltuğunu itibarlaştırmalı!

AKP, 2001 yılında kuruldu…

İlk il başkanı Nihat Ergün’dür…

Ergün, 2001-2002 yılları arasında il başkanlığı yaptı…

Sonrasında milletvekili oldu…

Ergün’den sonra İbrahim Karaosmanoğlu il başkanı oldu…

2002-2003 yıllarında il başkanlığı yaptı, sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Karaosmanoğlu’ndan sonra il başkanlığı koltuğuna Fikri Işık (2003-207) oturdu...

Işık da milletvekili seçildi…

Fikri Işık’tan sonra Zeki Aygün, il başkanı (2007-2011) oldu…

Aygün de milletvekili seçildi…

Zeki Aygün’den sonra Mahmut Civelek, il başkanı (2011-2015) oldu…

Milletvekilli adaylığı için istifa etti, ama aday gösterilmedi…

Civelek’ten sonra Şemsettin Ceyhan il başkanlığı (2015-2018) koltuğuna oturdu…

Ceyhan da milletvekilli adaylığı için istifa etti, ama Mahmut Civelek gibi aday gösterilmedi…

Şemsettin Ceyhan’dan sonra il başkanlığı koltuğuna Abdullah Eryarsoy oturdu…

24 Haziran 2018’deki seçimlerde il başkan vekiliydi…

Başarılı bir sınav verdi ve seçim sonrası il başkanı olarak atandı…

İZMİT’İN KAYBEDİLMESİ

31 Mart’ta yapılan seçimde AKP, İzmit dışındaki bütün belediyeleri kazandı…

Ama İzmit’in kaybedilmesi, parti içinde çalkantılara neden oldu…

Eryarsoy zor durumda bırakıldı…

Aslında, İzmit Belediye Başkan adayının

Sibel Gönül olması, zaten AKP’nin seçime 1-0 yenik başladığında çoğu kimse hem fikirdi… AKP, İzmit için şapkadan tavşan çıkarmaya çalıştı, ama olmadı…

İzmit’te seçim kaybedilmesinde suç; Sibel Gönül’ü aday gösterilmesini sağlayanlardadır…

Abdullah Eryarsoy, günah keçisi yapıldı…

Eryarsoy’a haksızlık yapıldığı düşüncesindeyim…

AKP İL BAŞKANI KİM OLACAK?

Eryarsoy’un istifasından sonra gözler kimin il başkanı olacağına çevrildi…

Ortalıkta birçok isim dolaştı…

Son olarak Gölcük eski Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, eski il başkanı Mahmut Civelek, eski milletvekili aday Zihni Yılmaz ve eski Bekirpaşa Belediye Başkanı Abdullah Köktürk isimleri netleşti…

Bu dört isim Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü…

Erdoğan, Mehmet Ellibeş’in il başkanı olmasına karar verdi…

ELLİBEŞ’İN ÖZGEÇMİŞİ

Size Mehmet Ellibeş’ten biraz bahsetmek istiyorum…

21 Ekim 1955 tarihinde Gölcük' te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Gölcük'te tamamladıktan sonra Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Teknik Bilimler bölümünden mezun oldu. Vatani görevini yedek subay olarak Erzurum'da yaptı. Mart 1978 tarihinde Gölcük Belediyesi'nde işe başladı. Sırasıyla Tahsilat Şefi, Muhasebe Şefi, Hesap İşleri Müdürü, Yazı İşleri Müdürlüğü görevlerini başarıyla yaptıktan sonra Mart 1989 tarihinde Gölcük Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Başkan Yardımcılığı görevini de aralıksız olarak 15 yıl başarı ile yaptıktan sonra; 25 yıllık bilgi, birikim, deneyimli ve vizyon sahibi bir belediyeci olarak Gölcük Belediye Başkanlığına aday olmak için 30 Aralık 2003 tarihinde bu görevden ayrıldı.

Ellibeş, 28 Mart 2004 günü yapılan Yerel Seçimlerde Gölcük Belediye Başkanı seçildi. Başkan Mehmet Ellibeş, UCLG-MEWA (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Birliği Orta Doğu ve Batı Asya Bölge teşkilatı) dünya konsey üyesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 1’inci Başkanvekili, Marmara Belediyeler Birliği Yaşlılar Komisyonu Üyesi, Gölcük Milli Eğitim Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği Kurucu Başkanı (halen devam ediyor), Gölcük Spor Kulüp Başkanlığı (31 Aralık 2004 tarihinde sona erdi), Gölcük Kızılay Üyesi (Halen devam ediyor), Yardım Sevenler Derneği Üyesi (Halen devam ediyor), Kavaklı Spor Kulübü Üyesi (Halen devam ediyor), Gesotim Üyesi ( Halen devam ediyor ) görevlerinde de bulundu. Evli olan Mehmet Ellibeş iki çocuk babasıdır.

41 YILINI GÖLCÜK BELEDİYESİ’NE VERDİ

Ellibeş, 2004 yılından 2019 yılına kadar kesintisiz Gölcük Belediye Başkanlığı yaptı…

Yani 1978 yılında Gölcük Belediyesi’nde işi başladı, 31 Mart 2019 tarihinde Gölcük Belediyesi’nden başkan olarak ayrıldı…

Yani 41 yılını Gölcük Belediyesi’ne verdi…

31 Mart’ta yapılan seçimlerde 3 dönem kuralına takıldı…

Partisi kendisini aday göstermedi…

Herkes Ellibeş’in torun seveceğini düşünürken, sürpriz bir şekilde AKP İl Başkanı oldu…

Sanırım seçim sonrasında “AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy istifa edecek, yerine Gölcük eski Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş gelecek” dense idi, kendisi dahil kimse inanmazdı…

ELLİBEŞ VE BÜYÜKŞEHİR

Ellibeş, takdir ettiğim birisi.

Gölcük Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde (6-7 yıl önce) zaman zaman bazı programlarda karşılaşırdık, kendisine “İşte gönüllerin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı” derdim…

Ellibeş de bana, “Yok Mesut, o işler öyle kolay değil, bize yetirirler mi?” derdi…

Seçim öncesi, 18 Mart’ta gazetemizi ziyaret etti. Kendisiyle karşılaştığımda, "İşte gönüllerin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı” dediğimde, "Sağ ol Mesut. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkan adayımız var, bir süre dinleneceğim ”demişti… Açıkçası taaa yıllar öncesinden Ellibeş’i Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna yakıştırıyordum.

“GÜN, BİRLİK VE BERABERLİK GÜNÜDÜR”

Ellibeş, şimdi AKP’nin il başkanı…

Ellibeş, çok candan…

Çok samimi…

İl Başkanlığını başarıyla yapacağını düşünüyorum…

Ellibeş basın toplantısında, “Sayın Cumhurbaşkanımız beni bu göreve uygun gördü. Bundan sonra bu gemiyi, bu bayrağı takriben 2 yıl sonra yapılacak olağan genel kurula kadar, limana sağlıklı bir şekilde ulaştırmak için çalışacağım. Bunu tek başıma elbette yapmayacağım. Bu takım işi, birlik işidir. Gün birlik ve beraberlik günüdür” dedi… Yani açıklamasından “olağan genel kurula kadar il başkanlığı yapacak” yorumu çıkıyor…

İL BAŞKANLIĞI VE AKÇELİ İŞLER

Eğer erken seçim olmazsa, 4.5 yıllık süreçte seçim yok…

Eski il başkanları Mahmut Civelek ve Şemsettin Ceyhan’ın adı hep akçeli işlerle anıldı…

Yani AKP İl Başkanlığı koltuğu yıpratıldı…

Ellibeş, yıpratılan il başkanlığı koltuğunu yine güvenli hale getirmek için çaba gösterecek.

AKP’nin yeni il başkanı Mehmet Ellibeş’e başarılar diliyorum…