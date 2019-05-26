Ellibeş’in bakış açısıyla…

AK Parti’de merakla beklenen atama gerçekleşti. İlk oturumda olmasa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ikinci toplantının ardından Gölcük eski Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş il başkanlığına atandı.

Yapılan bu atama parti içinde “ağabey” rolün şeklinde algılanıyor. Bunun sebebi olarak da yeni il başkanı Ellibeş’in bizzat kendisi gösteriliyor.

Çünkü Mehmet bey henüz ataması yapılmadan medyaya düşen bir açıklamasında “2 yıllığına göreve gelirim” tarzında cümleler kullanmıştı.

İl başkanlığına getirilmesi sonrasındaki cümlelerinde en dikkat çekeni ise, “Diğer arkadaşlarım bu görevi benden daha iyi yaparlardı. Bizim görevimiz partimizi sağlıklı bir şekilde kongre dönemine ulaştırmak” şeklindeki ifadeleriydi…

Bu açıklamalar Ellibeş’in en azından bugünkü şartlarda iki yıl sonraki kongrede yeniden aday olmayı düşünmediği şeklinde yorumlandı. Ki benim de anladığım o zaten…

AK Parti’nin şu an için ihtiyacı olan tek konu “heyecan”…

Bana göre böyle…

Bu noktada AK Parti gerçeği ve 2001 yılından bu yana geçen zaman bize gösteriyor ki, istenen heyecanı iki yıl sonra görevi devredecek bir ismin sağlayabilmesi pek mümkün görünmüyor. Zira bu tip organizasyonlarda geçiş süreçlerini idare etmesi için görevlendirilen her kim olursa olsun hamleleri ancak günü kurtarmaya yönelik olacaktır.

Haaa, bu arada olur ya, iki yıl sonra tabandan ve tavandan yoğun bir baskı gelir, Ellibeş de teşkilatçılığa leke sürmemek adına bu baskılara boyun eğmek durumunda kalır, orası ayrı bir konu…

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Evet, herkesin hemfikir olduğu bir konu var ki; Mehmet Ellibeş, Gölcük Belediye Başkanlığı’nda gerçekten önemli işler yaptı. Üç seçimden de başkan seçilerek ve oylarını 5 yıl öncesine göre artırarak çıktı. Bu anlamda başarılı bir siyasi figür olduğu aşikar.

Ayrıca kendisi bürokrasiyi bilen bir isim. Yani Ellibeş, Gölcük’te başkanlık dönemi öncesinde memur olarak ilçe halkına hizmet etmiş bir isim. Aynı şekilde Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bürokrasiden alınarak Kocaeli’deki yerel yönetimlerin tepesine yerleştirildi.

Kısacası AK Parti içinde belediyelerden başlayıp teşkilatlara doğru yansıyan bir kamuya dönüş söz konusu.

İl bakışta bunu tek bir sebeple bağdaştırabilirsiniz; o da iktidarın elindeki belediyelerin ve parti teşkilatlarının acil olarak derlenip toparlanması gerektiği gerçeğidir.

Daha önce de ifade etmiştim; AK Parti içinde özellikle İzmit’in kaybedilmesinin, ardından bazı belediyelerde ortaya çıkan beklentilerin karşılanamamasının, ortaya çıkan ağır borç yükünün, il başkanının tartışmalarla dolu gerekçelerle istifa ettirilmesinin bir dağılmışlığa sebep olduğu aşikar. Bu anlamda ya çok tecrübeli bir teşkilatçıyı partinin başına getireceksiniz ya da parti içinde bir geçiş süreci belirleyip Ellibeş gibi hem teşkilatları hem de bürokrasiyi tanıyan, üstelik Büyükakın’a yakın duran bir isimle ağabeylik yaptıracaksınız…

Şahsi kanaatime göre buradaki tercih teşkilatçılık tecrübesi yönünde kullanılmalıydı.

Ellibeş için hatalı bir seçim demiyorum. Ancak parti içindeki ekseri endişenin teşkilatçılık bilincinden giderek uzaklaşılması şeklinde olduğunu da hatırlatmakta fayda görüyorum.

Ellibeş’in ilk mücadele edeceği konu da bence bu olumsuzluğun üstesinden gelmek ve yönetim kurulunu da kendisinin dışında heyecan oluşturacak isimlerden oluşturmak olmalıdır.