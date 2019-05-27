Sezer, haydi ilk icraatınızı gösterin…

Gölcük Belediye Başkanı, genç avukat Ali Yıldırım Sezer için bir fırsat doğdu…

Bu kentte sporun sadece ve sadece profesyonel futbol olmadığını anlatmanın en önemli yolu, amatör kulüplere destekten geçer…

Tesisleşmeden geçer…

Gençlere, vatandaşlara spor yaptırmaktan geçer…

İşte Gölcük İdman Yurdu Kulübü…

Genel koordinatör Yaşar Nalbantoğlu yönetiminde güzel şeyler yapılıyor…

Ama bir küçücük odadan bile yoksun bu çocuklar, ilkel şartlarda idmanlara çıkıyor ve sahanın içinde soyunuyor…

Bu görüntü Donanma kenti Gölcük’e hiç ama hiç yakışmıyor…

Ön sayfada yayınladığımız bu haber, sanıyorum ses getirecektir…

Haydi başkanım, gerekeni yapınız lütfen…

O çocukların kırık kalplerini onarınız…

Göreyim sizi!..

Kavga, yine kavga…

Bir süre önce Kayhan Çubuklu, biten sezonla ilgili Gölcükspor adına bir açıklama yapmıştı…

Ahmet Şahin’in ‘gemiyi önce fareler terk eder’ sözüne karşılık yanıt hakkını kullanmıştı…

Verdi veriştirdi…

Tabii bizim görevimiz bunu yayınlamaktı…

Yayınladık…

Dün akşam da Ahmet Şahin bir iftar daveti verdi…

Sanıyorum o da bu suçlamalara yanıt verecekti…

Bunu da yayınlayacağız elbette…

Bakalım bu kavgalar ne kadar zarar verecek ya da camialara ne yarar sağlayacak?..

Banan sorarsanız…

Zarar vereceği kesin…

Göz yaşları yabancı değil…

Dedim ya, bu ülkede başarı cezasız kalmaz…

Kocaelispor iki Türkiye Kupası kazandı, Avrupa’yı titretti, şimdi 3.Lig’de…

Akhisar kupa kazandı, 1.Lige düştü…

Bursaspor lig şampiyonluğu kazandı, 1.Lig’de…

Gençler Birliği kupa kazandı, 1.Lige düştü… Yeniden Süper Lig’e yükselebildi ama geleceği karanlık…

Pazar günü Bursalıların gözyaşlarını görünce, Kocaelispor aklıma geldi…

Biz bu gözyaşlarını çok yaşadık, artık nasır bağladık…

Hoş geldin hüzün…

Bursalılar, şimdi bizi daha iyi anlarsınız artık…

Hasan >Alemdar’ın paylaşımı…

Ve bugün yazının son bölümü Hasan Alemdaroğlu hocama ait… Türkiye şampiyonluğunu kaçıran eski şampiyon futsalcı kızlarımız için yazmış…

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Başarısız olmamızda kırk milyon neden olabilir; ama bir tane bile bahane yoktur… Okul sporlarında bu sezon oynadığımız iki Türkiye finalini kaybettik, iki Türkiye ikinciliğiyle Kocaeli’yi temsil ettik. Vermiş olduğumuz emek anlatılamaz. Sporcularımız çok büyük emek harcadı olmadı, bu kez Türkiye şampiyonu olamadık. Oysa sayısız final oynadık sayısız final kazandık. Geçen yılın dünya finalinde oynayan biziz. Geçen yıl kaybettiğimiz dünya finalinde üzüldük. Dünya ikinciliğine, Türkiye ikinciliğine üzülen sporcu grubu oluşturduk. İşimizin çok zor olduğunu artık biliyorum, Kaybettiğimiz bu finalden sonra önümüzdeki yılın planlarını yapma zamanı. Malum, bizim öğrencilerimizin hedefleri çok büyük…