Çalışanlara verilen ramazan paketleri SGK primine tabi mi?

Birçok firma ramazan ayında çalışanlarına ramazan paketi adı altında ayni yardım yapmaktadır.

Firmaların verdikleri ramazan paketlerinin vergi ve sigorta primi boyutu bulunmaktadır. Önceki yazılarımızda vergisel boyutu incelenmiştir. Vergi kanunlarına göre verilen ramazan paketleri ayni ücret olarak kabul edilmekte ve vergiye tabi tutulmaktadır. O nedenle işverenlerin bir sonraki ayda bu ayni ücreti beyan etmeleri gerekmektedir.

Ayni ramazan paketinin sigorta uygulaması açısından durum nedir?

SİGORTA PRİMİNE TABİ Mİ?

Vergiye tabi olan bu ramazan paketleri SGK primine tabi olup olmadığına bakmak için 5510 sayılı yasanın 80. Maddesinde yer alan prime tabi kazançlara bakmak gerekmektedir. İlgili 80. Maddedeki düzenlemeye göre prime tabi kazançlar;

Ödenen Ücretler

Prim, ikramiye vs. adı altında yapılan ödemeler

Mahkeme kararlarına göre yapılan ödemeler olarak sayılmıştır.

Görüldüğü üzere 80. Maddede genel olarak nakten yapılan ödemeler prime esas kazanç kapsamında değerlendirilmiştir. Verilen ramazan paketleri bir ayni ödemedir. Firmalar genellikle gıda firmaları ile anlaşarak değişik ürünlerden oluşan paketi hazırlamaktadır. İşverenler hazırlanmış bu paketleri çalışanlara bir ramazan yardımı olarak sunmaktadır.

Uygulamanın bu şekilde olması durumunda sigorta primi açısından sıkıntı olmayıp, prime tabi değildir.

Ancak işveren çalışanlara paketin bedelini nakit ödeyip, gıda firmasından paketin kendileri tarafından alınmasını istemesi durumunda, ödeme nakit olduğundan prime esas kazanç içinde değerlendirilmesi gerekecektir. Bu ayrıntıyı gözden kaçırmamak gerekir.