Haydar Akar ve Kartepe’nin geleceği

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, geçenlerde TBMM kürsüsünden şehrimizin en önemli sorunlarından birini dile getirdi.

Turizmi Teşvik Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun teklifinin görüşülmesi sırasında yaptı konuşmasını…

Teknik bir konu, ayrıntılarına girmeyeceğim, Haydar Bey özetle şunları söyledi:

*Teşvik adı altında Kartepe’nin tamamı Green Park Grubu’na, Adil Üstündağ’a verilmiş.

*Bütün dağ bir firma tarafından talan edilmiş. Bir dağı 49 yıllığına bir firmaya verirseniz, o dağ da bir tane otel yapılır. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci oteli asla yapamazsınız.

*Bir dağda 3460 dönümlük yer bir firmaya verilir mi? Tüm dağı teşvik adı altında bir adama vermişsiniz, şimdi o dağda turizm geliştirilebilir mi?

*Bu soruna bir çare bulunmalı. Orman Bakanlığı, Kartepe’de 10 tane yeni yer belirlesin, otel yapımı için ihaleye çıksın. Yeni tesisler yapılsın, bölge ekonomisi gelişsin. Yeni istihdam olanakları doğsun. İnsanlar oradan ekmek yesin. Köylüler ekmek yesin…

*Kanun çıkarmakla iş bitmiyor. Kanunun arkasından dolaşıp rant ve talan ekonomisini sürdürüyorlar. Bu çarpık kararlar böyle devam ettiği sürece insanlarımız yoksullaşmaya devam edecek.

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Haydar Akar’ın söylediklerinin özü bu.

Söylediklerinde yerden göğe kadar haklı!

Ancak bu tepki, geç kalmış bir tepki.

Kocaeli; bu tepkisini tek bir isimle değil, daha yaygın ve etkin bir şekilde vermeli.

Kartepe’deki tekelin kaldırılması, parti ayırımı yapmadan bütün milletvekillerin görevi olmalı.

Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman olmak üzere bütün belediye başkanlarımızın öncelikli görevi olmalı.

Vali Hüseyin Aksoy da bu konuda gerekli desteği vermeli.

Zamanında bir hata yapılmış, bütün dağ tek bir firmanın tekeline verilmiş.

Böyle bir mantıksızlık, böyle bir vicdansızlık olur mu?

Adamın astığı astık, kestiği kestik.

Kendisini “Kartepe’nin kralı” ilan etti, çıktı.

Teşvik yasaları şöyle diyormuş böyle diyormuş…

Yasalar ne derse desin, ortada bir sorun varsa, bu sorun mutlaka çözülmeli.

Konuyu izlemeye ve her fırsatta dile getirmeye devam edeceğiz.

Doğru söze ne denir?

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, geçenlerde bir televizyon programında konuştu:

“Seçim; sandığa atılan oylarla değil, sandıkta yapılan sayımla kazanılır.”

Doğru söze ne denir?

Ah Destici, ah!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Apo’nun avukatıyla görüşmesi, Kandille görüşmesi demektir” diye demeç verdi.

Destici’nin bu sözleri, şovdan başka bir şey değil.

Sen AKP’nin listesinden milletvekili seçil, sonra da dön, “Apo’nun avukatıyla görüşmesi, Kandille görüşmesi demektir” de…

Arap kurultayı, Türk kurultayı…

Bizimkiler İstanbul’da “Yaşayan Arap aydınlar çalıştayı” düzenlemiş.

Siz hiç “Türk kurultayı” yapan Arap ülkesi gördünüz mü?

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“Siz, yardım edilmiş yoksullar istiyorsunuz. Biz ise ortadan kaldırılmış yoksulluk… O yüzden anlaşamıyoruz.” Victor HUGO