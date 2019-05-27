Karamürsel sahiline yapılan iskeleye tepki!

Karamürsel, ilimizin en güzel ilçelerinden biridir…

Sahildeki çay bahçelerinde oturup, denize karşı çayı yudumlamak, insana huzur veriyor…

Edindiğim bilgiye göre Karamürsel Kayacık Mahallesi İnönü Caddesi sahilinde bir çay bahçesi tarafından yaptırılan iskeleye başta CHP Karamürsel İlçe Örgütü olmak üzere, birçok vatandaş tepki gösteriyor…

Bakanlığın bu konuya el atılması isteniyor…

Kazıkla iskele, kafeteryalar gibi yerler olamaz, olmamalı deniliyor…

Yarınlarımızı düşünüyorsak buna karşı çıkmalı görüşü hakim.

AÇIKLAMA YAPTILAR

Yap-İşlet-Devret modeli ile ‘L’ şeklinde inşa edilecek olan yaklaşık 250-300 bin liraya mal olması beklenen iskele bittiğinde, müşterilerine cafe&bistro olarak hizmet verecek.

Hemen yanında bulunan başka bir çay bahçesi modelinde yapılacak olan iskele, diğeri ile bitişik olacak.

Geçtiğimiz hafta içinde inşasına başlanan iskelenin yapımına; CHP Karamürsel İlçe Başkanı Suat Ülkü, meclis üyeleri Orhan Tanış, Orhan Demirer, Akın Bilge Başaran, İlkay Kaya ve Emel Kabataş’ın tepkisine neden oldu. Yapımı süren iskelenin önünde bir araya gelen CHP Karamürsel meclis üyeleri, burada basın açıklamasında bulundu.

YETKİLİLERE SORU SORDULAR

Meclis üyeleri adına konuşan İlkay Kaya, “Bizler Karamürsel Belediyesi CHP Meclis üyeleri olarak, Kocaeli Valiliğine, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ve Karamürsel Belediye Başkanlığına buradan soruyoruz.

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Buraya yapılan iskele inşaatının izni var mı?

İzni yoksa ne gibi işlem yapılacak?

İzni varsa hangi şartlarda buraya bu iskele yapımına izin verildi?

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Büyükşehir kanununa göre bir inşaat yapılıyorsa, inşaatın herhangi bir yerine inşaat hakkında bilgi içerikli bir tabela olması şartı var. Ama burada gördüğümüz kadarıyla böyle bir tabela yok.

Bizler Karamürsel CHP Meclis üyeleri olarak bu konuda bizlerin bilgilendirilmesini rica ediyoruz.

BİLGİ VERİLMEMİŞ

Karamürsel Belediyesi meclis üyeleri olarak 8 arkadaşız.

Bizlere hiçbir şekilde Karamürsel belediyesinden böyle bir inşaat hakkında bir bilgi verilmedi, ne zaman bu karar alındı hangi şartlarda yapılıyor hiçbir bilgimiz yok.

Aynı buna benzer Karamürsel Ereğli Mahallesi sahilinde bulunan bir balıkçı lokantası ‘yenileniyoruz’ diyerek sahilde inşaat yapıyor.

Bu konuda 22 Mayıs 2019 tarihli dilekçemizle Kocaeli Büyükşehir’den bilgi istedik, ama şu ana kadar hiçbir şeklide bilgi verilmedi’ dedi.

MİMAR GÖZÜYLE İSKELE YAPIMI

Meclis üyeleri adına konuşan İlkay Kaya’nın görüşleri böyle…

Karamürsel’de oturan Mimar Orhan Özdemir de tepkili…

Orhan Bey, tepkisini şöyle dile getirdi;

“Güzelim sahilimiz dolduruluyor.

İnsanlarımız tamamen doğadan kopartılıyor.

Orada ticari ve rant amaçlı bu şekilde yapılaşma yapılamaz.

Buna dur diyecek bir merci olması lazım.

Bunlar bir kasaba belediyesinin emrinde ve taahhüdünde olamaz.

Ben müsaade ettim, diyerek bir yer açamaz.

Burası Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan herkesin ortak varlığı. Sadece Karamürsel’in değil.

Buna bakanlık el atması gerekir.

Bunun durdurulması lazım, her yere kazıkla iskeleler, kafeteryalar gibi yerler olamaz olmaz. Yarınlarımızı düşünüyorsak buna karşı çıkmalıyız.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, bunun bilincinde değilse, ben buradan binlerce kişinin bilincinde olması gerektiğini düşünüyorum.

İsmail Bey, lütfen kendinize gelin artık, bu bir tecavüze girer"

HALKA RAĞMEN HİÇBİR ŞEY YAPILMAZ

Mimar Orhan Özdemir’in de görüşleri böyle…

Karamürselli vatandaşlar, çay bahçesi işletmecisi tarafından yaptırılan iskeleye tepkili…

Anlaşılan bu konu epeyce gündemde kalacak ve vatandaşları huzursuz etmeye devam edecek.

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Karamürsel Belediye Başkanlığı bu konuyla ilgili araştırma yapmalı.

Karamürsel halkı, bu iskele yapımından rahatsız…

Halkı bilgilendirin.

Her zaman “HALKA RAĞMEN HİÇBİR ŞEY YAPILMAZ” görüşünü savunuyorsunuz, madem halka rağmen bir şey yapılmaz, o halde Karamürsel halkına bir danışın.