Özön ortaya çıkmalı…

Yönetimden istifa eden ve Bahri Yavuz’un açık açık eleştirerek öne çıkan Volkan Özön başkan adayı olarak ortaya çıkmalı… Adı kulislerde geçtiğine ve destek de aldığına göre, ona bu yakışır… Ve unutulmamalı ki, Volkan Özon, Kentkonut Müdürü ve Kocaelispor’a son 10 yılda imzayla en çok para aktaran bürokrat olan Yalçın Özön’ün kardeşidir… Aileden onay çıkarsa, neden olmasın… Hem de en güçlü onay bu olur…

Bozacı Mürsel’in, balıkçı İsmail’in, ayakkabıcı Şaban’ın torununun yıldızı parlıyor…

Kentte sembol isimler vardır… Çukurbağlı bozacı Mürsel gibi oğlu ayakkabıcı merhum Şaban usta da onlardan biridir… Şaban ustanın kardeşi balıkçı İsmail de tanınan isimlerden biridir bu kentte. İşte onun torunu İlksen, şimdi Gençlerbirliği takımında 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Mustafa Kuttekin’in oğlu İlksen, yine İzmitli olan İbrahim Üzülmez ve Ümit Şahin’in takımında görev yapacak. Kaleci olan İlksen’e başarılar diliyorum.

Atafen’in gurur yılı…

Kentimizin en eski organizasyonlarından biri olan (benim oğlumun bile lise yıllarında satrançta sayısız ödül aldığı) Atafen Spor Ödülleri 30 Mayıs (yarın) tarihinde yapılacak. Mehmet Tüysüz ağabeyin geleneksel hale getirdiği törenlerde yıllardır hazır bulunuyorum, ama bu yıl katılamayacağım için çok üzgünüm. Şimdiden tüm çocuklarımızın alınlarından öpüyorum ve hepsini kutluyorum.

Mithat Ağa’ya yakışır…

Kentimizin en fedakar spor insanlarından biri de Mithat Ağa’dır… İzmitspor’da uzun yıllar kulüp müdürlüğü yapan ve hala başını o dertten kurtaramayan Ağa, KASKF’de Murat Aydın ile birlikte son derece zorlu görevlerin üstesinden geldi. KASKF genel sekreterlik görevini üstlenen Ağa, futbol il temsilcisi olarak da takdir toplayan işler yaptı. Şimdi de adı, çalıştığı kurum olan İzmit Belediyesi’nde spor müdürü olarak geçiyor. Bence çok isabetli ve geç kalınmamalı…

Ahmet Şahin’den ölçülü açıklama…

Kocaelispor’da ve Gölcükspor’daki kavgalarla ilgili dün bir yazı yazmıştım… O yazıyı yazarken Gölcükspor Başkanı Ahmet Şahin’in açıklaması henüz bana ulaşmamıştı. Nitekim bugün ilk sayfada da gördüğünüz gibi açıklaması ölçülü ve Kayhan Çubuklu’nun şahsına, kişilik haklarına zarar verecek cinsten değil. Bu güzel bir şey. Fare lafı çok ağırdı ve bunu açık açık Çubuklu’ya söylemediğini ifade eden Şahin, deyim olarak kullandığını dile getirirken, bir anlamda da özür dilemiş oldu… E, ne de olsa hukuk adamı… Bu ona yakıştı... Ama artık tamam… Bu konu kapansın… Önümüze bakalım…