27 Mayıs 1960’ın tarihsel gerçeği (2)

Demokrat Parti-DP, 1950 seçimleri sonucu büyük iddialar ve umutlarla iktidara geldi.

CHP’nin vermediği “DEMOKRASİ” verecekti; “Yeter, söz milletin” ana sloganıydı!

DP’nin icraatlarına bir göz atalım;

Öncelikle, Genel Kurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve bazı generalleri emekli etti.

Ezanın yeniden Arapça okunmasını sağladı.

Menderes Grup Toplantısında; “Siz öyle bir güçsünüz ki, Hilafeti bile geri getirebilirsiniz” dedi!

NATO’ya üyelik başvurusu yaptı, reddedildi!

25 Eylül 1950’de, TBMM’nden onay almadan ve tüm masrafları bize ait olmak üzere Kore’ye, ABD’nin yanında savaşmak üzere 4 bin 500 kişilik bir tabur gönderdi. 34 subay, 46 Astsubay ve 1252 er bu savaşta yaşamlarını yitirdi! Ama, sonunda NATO’ya üye olduk! Ve, Türk Ordusu bütünüyle NATO emrine verildi! Bu aymazlığın bedelini 1964’de, “Johnson’un Mektubu” ile ödedik! “NATO emrindeki ordu ve NATO silahlarıyla müdahale edemezsiniz” diyordu ABD Conisi!

ABD ile bir dizi “İkili Anlaşma” yaptı! Ülkemiz ABD üsleriyle işgal edildi! Milli Eğitimden, ulaşım siyasetimize kadar her alanda ABD’nin güdümüne girdik! Tren yolu ulaşımını terk ettik, karayolu ulaşımına tutsak olduk!

yaptı! Ülkemiz ABD üsleriyle işgal edildi! Milli Eğitimden, ulaşım siyasetimize kadar her alanda ABD’nin güdümüne girdik! Tren yolu ulaşımını terk ettik, karayolu ulaşımına tutsak olduk! 1955’te, Ulusal Kurtuluş Savaşımızı örnek alarak, Mustafa Kemal posterleriyle, Fransız sömürge düzenine başkaldıran CEZAYİR halkı yerine emperyalist Fransa’nın yanında yer aldık ve bu aymazlıkla Arap camiasında aforoz edildik!

halkı yerine emperyalist Fransa’nın yanında yer aldık ve bu aymazlıkla Arap camiasında aforoz edildik! Rum vatandaşların malına mülküne el koymak adına, “Ata’nın evi bombalandı” yalan haberiyle, İstanbul’da tezgahlanan “6-7 Eylül Olayları” ile dünyaya rezil olduk!

Tarih, 5 Haziran 1952; Lozan Antlaşması’na göre, Fener Rum Patriği’nin TC.vatandaşı olması şartı yok sayıldı, ABD’den gönderilen “Athenagoras” Patrik kabul edildi, Menderes “hoş geldiniz” ziyaretinde elini öptü!.

Patrik kabul edildi, Menderes “hoş geldiniz” ziyaretinde elini öptü!. Gazeteciler sürekli baskı altında tutuldu, gazeteler kapatıldı, gazeteciler cezaevlerine tıkıldı! Siyasi iktidara yalakalık yapan “Besleme Basın” tanımı bu dönemde ortaya çıktı!

tanımı bu dönemde ortaya çıktı! “ Max Ball” adlı yabancı petrol şirketinin hazırladığı ve petrol işletmeciliğini yabancılara açan “Petrol Yasası” 7 Mart 1954’de TBMM’nde DP oylarıyla kabul edildi.

adlı yabancı petrol şirketinin hazırladığı ve petrol işletmeciliğini yabancılara açan “Petrol Yasası” 7 Mart 1954’de TBMM’nde DP oylarıyla kabul edildi. Millet Partisi Genel Başkanı Bölükbaşı’yı milletvekili seçtiği için KIRŞEHİR, “il” olmaktan çıkarılarak “İlçe” yapıldı! (30 Mayıs 1954) Bölükbaşı 2 Temmuz 1957’de tutuklandı!

CHP’yi engellemek üzere, tamamı DP’li milletvekillerinden oluşan “Tahkikat Komisyonu” Komisyon, İnönü başta olmak üzere bir çok CHP’li milletvekiline “oturumlara katılmama” cezaları verdi! CHP Kongreleri polis marifetiyle dağıtıldı, Genel Sekreter Kasım Gülek kürsüden indirildi, Bursa’ya sürgün edildi!

Komisyon, İnönü başta olmak üzere bir çok CHP’li milletvekiline “oturumlara katılmama” cezaları verdi! CHP Kongreleri polis marifetiyle dağıtıldı, Genel Sekreter Kasım Gülek kürsüden indirildi, Bursa’ya sürgün edildi! Memur Tasfiye Yasası ile DP’ye biat etmeyen memurlar cezalandırıldı. ( 5 Temmuz 1954)

İMF baskısıyla TL. dolar karşısında 2.80’den 9 TL’ye çıktı. Yüzde 221 Devalüasyon oldu! ( 2 Ağustos 1958)

12 Ekim 1958’de “VATAN CEPHESİ” kurularak, DP iktidarını “toplumu bölerek” sürdürmenin çaresi arandı! Radyolar her gün ard arda “Vatan Cephesine katılanlar” listelerini açıkladı!

kurularak, DP iktidarını “toplumu bölerek” sürdürmenin çaresi arandı! Radyolar her gün ard arda “Vatan Cephesine katılanlar” listelerini açıkladı! 19 Ekim 1958’de Menderes, Said’i Nursi’yi Emirdağ’da ziyaret etti! Hilafet ve saltanatı temsil eden iki tuğralı yeşil bayrakla karşılandı! Bu ziyaretten sonra Said-i Nursi, kendisine tahsisi edilen lüks otomobil ve korumalar eşliğinde Türkiye’yi dolaşarak DP propagandası yaptı!

YARGI BAĞIMSIZLIĞI yok edildi! Muhalif siyasetçiler, profesörler, gazeteciler kolaylıkla cezalandırıldı ve cezaevlerinde ömür tükettiler…

“DEMOKRASİ” iddiasıyla gelen Demokrat Parti, demokrasiyi de her türlü hak ve özgürlüğü de ayaklar altına almış, ABD emperyalizmi ile bütünleşmiş, gerici unsurların bu ülkede palazlanmasını sağlamıştı.

Peki, bütün bunlara karşın, 27 Mayıs 1960 Askeri Harekatı ile iktidardan indirilmesi, Menderes ve iki yol arkadaşının idam edilmeleri doğru muydu?

Bu olay bu ülkeye neler getirdi, neler götürdü?

Bu soruların yanıtını da yarınki yazımızda vereceğiz…