Birileri Mahmut Civelek’le dalga mı geçiyor, ne?

Başka bir şey değil…

Bunun adı bence tam dalga geçmek.

İl başkanıydı.

Kimilerine göre iyi de il başkanlığı yapıyordu.

Dediği dedik, çaldığı düdüktü.

Belediye başkanlarını sıraya dizmişti.

Sahip olduğu televizyon kanalından her ay her belediyeye “tanıtım bedeli” faturası gönderiyor, paşa paşa tahsil ediyordu.

İsterse ödemesinler…

Bu arada belediyelerin hangi gazetelere reklam vereceğini, hangilerine reklam vermeyeceğini yine o belirliyordu.

Hakkını yememek lazım, “iş bağlama” konusunda da yeteneği çok üst seviyedeydi.

“O gazete”nin, o partili işadamına satışını da o kotarmıştı.

Bu satış sonunda, “o gazeteci”yi “yandaş” yapan da oydu.

Bunları bir kez daha neden yazıyorum bilmem, herkesin yıllardır bildiği şeyler.

Bir “yaramazlığı” oldu.

KENTKONUT konusunda…

Usulsüz satışlar, haksız kazançlar…

Günlerce yazdığımız bu olay, süngüsünü düşürdü, defterini dürdü.

Milletvekili olmak istiyordu.

O döneme kadar il başkanlığı koltuğunda oturanlar, milletvekili yapılmıştı.

Dosyası kabarık olduğundan “veto” yedi, aday listesine alınmadı.

Genel seçim yenilendi, bir kez daha aday olmak istedi, yine “ret”!

Daha yeni, 31 Mart seçimlerinde, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday başvurusu yaptı, sonuç yine hüsran!

Artık bundan sonra herhangi bir yere aday olmaz diye düşünüyorduk…

İl başkanlığı boşalınca, bir de baktık, il başkanı olabilecekler arasında yine adı geçiyor.

Ankara’ya çağırıldı, İstanbul’a çağırıldı, görüşmeler yapıldı…

İsmi baya ön plana da çıkmıştı.

Sonuç?

Sonuç; yine hüsran, yine hüsran!

İşte bu nedenle diyorum ki:

Birileri Mahmut Civelek’le dalga geçiyor.

Veya…

Mahmut Civelek, kendi kendiyle dalga geçiyor.

Mehmet Ellibeş ve AKP il başkanlığı

31 Mart seçimlerinden iki hafta kadar önceydi.

Gazeteye “veda” ziyaretine gelmişti.

Gölcük belediye başkanlığında 15 yılını tamamlamış, seçime aylar kala “yeniden aday olmayı” düşünmediğini genel merkeze iletmişti.

Rahattı, huzurluydu.

Seçim stresinden uzaktı.

“Ununu elemiş, eleğini duvara asmış” insanların dingilliği içindeydi.

Geleceğini, “Bundan sonra bizim işimiz torun sevmek, bağ bahçe işleriyle uğraşmak” diye özetlemişti.

Epey sohbet ettik, emeklilikte daha sık görüşmek üzere, ayrılmıştık.

Siyaset bu.

Kimin önüne ne zaman hangi fırsatı çıkarır bilinmez.

AKP’de il başkanlığı boşalınca, Mehmet Ellibeş’e “Gel, ağabeylik yap, sana ihtiyacımız var” dediler, siyaset gömleğini tam çıkarmışken yeniden giydi.

Hayırlı olsun!

Mehmet Ellibeş; birleştirici, bütünleştirici, kucaklayıcı bir kişilik!

Başarılar diliyorum!

Abdullah Eryarsoy’un kısa başkanlık dönemini hariç tutarsak, son il başkanları, AKP’de “ayrımcılığı” ve “siyasi güç kullanarak rant elde etmeyi” en üst seviyeye taşımışlardı.

Sanırım Mehmet Ellibeş’le birlikte AKP’de “rant” ve “ayrımcılık” sözcükleri tamamen defterden silinir.

Öyle umuyorum.

O devlet başkanının isteği

*Çalışma ofisinize benim fotoğraflarımı değil, çocuklarınızın fotoğrafını asın.

*Bir karar vereceğiniz zaman o fotoğraftaki çocuğunuzun gözlerine bakın; çocuğunuz yaptığınız işlerden dolayı sizinle gurur mu duyacak, yoksa utanacak mı?

*Yaptığınız her işte bu gerçeği dikkate alarak hareket edin.

Bu sözler hangi devlet başkanına ait biliyor musunuz?

Ukrayna’nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e…

Yemin töreninde devlet memurlarını, bürokratları ve tüm üst düzey devlet yetkililerini bu sözlerle uyardı.

Çok hoşuma gitti…

Ulusal basına pek yansımadı…

Sizinle paylaşmak istedim.