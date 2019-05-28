AK Parti il yönetiminde kimler yer bulur?

AK Parti’de heyecan devam ediyor.

Uzun bir elemenin sonucunda il başkanlığı görevi Gölcük eski Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’e verildi.

Mehmet Ellibeş Gölcük’ün efsaneleşen başkanlarından biriydi. Kendisi, 41 yıllık belediyecilik hayatının 15 yılını başkan olarak geçirmiş bir isim. Sevilen bir isim, yapıcı ve kavgadan uzak olan bir siyasetçi. Profil olarak ağabey figürüne konmuş biri…

31 Mart seçimleri öncesinde herhangi bir yere yeniden talipli olmayan Ellibeş, bundan sonraki hayatını torunlarıyla geçirmeyi planlıyordu. Ancak planlar tutmadı. Partisinin ona ihtiyacı vardı. O yüzden emeklilik hayallerini biraz daha ertelemek zorunda kaldı.

Bugünlerde hummalı bir çalışma içerisinde olan Ellibeş, yeni il yönetimi için kollarını sıvadı.

KULİSLERDE NE KONUŞULUYOR?

AK Parti Kulislerinde yeni yönetim için bazı isimler konuşulmaya başlandı bile. İddiaya göre ilçelerden 3 isim önerisi istendi ayrıca Abdullah Eryarsoy yönetimindeki bazı kişilerle de görüşülecek. Yönetim de isimlerin 3’te 2’sinin değişeceği konuşuluyor

Parti’de yeni yönetim için adı gecen isimler arasında eski yönetimden isimlerde bulunuyor. Orhan Barış, İshak Yıldırım, Muharrem Top, Sezai Ata, Veli Haldız, Miktad Ayldın, Gökhan Meriç, Ebru Karakuş, Selim Çoban,Sedat Köse, Şengül Karagöz ve Ahmet Berberoğlu’nun yeni yönetime girmesi bekleniyor. Öte yandan Engin Koyun’un da yönetime gireceği konuşuluyor.

AK Parti’de isim arayışı öyle kısa sürede çözüleceğe benzemiyor. İl başkanının belirlenmesi haftalar sürmüştü, il yönetiminin belirlenmesi de bir ayı bulabilir.

Teşkilat aceleye getirerek yeni bir il yönetimi oluşturmaktansa, sağlam durabilecek bir yapı kurmayı planlıyor.

Sedef Sitesi iftarda buluştu

Körfez Mimarsinan Mahallesi’nde bulunan Sedef Sitesi bu geleneksel hale getirdiği iftar yemeğinin bir yenisini daha gerçekleştirdi. 20 hanenin bulunduğu sitenin bahçesine masalar kuruldu, menüler belirlendi ve herkes üzerine düşen görevi yerine getirdi. İftar saatine dakikalar kala ise büyük bir masa oluşturuldu. Çorbadan böreğe, aşureden salatalara kadar her şey hazırlandı. İftar vaktinin gelmesiyle oruçlar açıldı ve site sakinleri hep birlikte iftar sofrasında buluştu. Oruçların açılmasının ardından sıra kamelyada çay keyfi yapmaya geldi. Çocuklar için de farklı bir iftar masası kuruldu Bu ne demek oluyor, “Demek ki mahalle kültürü, site ve apartmanlarda da uygulana biliyor…

Yeni bir kültür müdürü aramaya ne gerek var

Adnan Zanburkan’ın il müdürlüğünden ayrılmasının ardından, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne yeni bir atama yapılmadı. Kültür ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı birleştirildiğinde, yeni kurulan Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne, eski Turizm Müdürü Adnan Zanburkan getirilmişti. Kültür Müdürü Ercan Yamen’de yardımcılığına atanmıştı.

Aradan geçen onca yılın ardından Adnan Zanburkan başka bir göreve gönderildi. Yerine Ercan Yamen vekalet etmeye başladı.

Bu küçük hatırlatmanın ardından acizane önerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Hani hep deriz ya liyakat diye.

İşte liyakat örneği gösterecek bir fırsat var karşımızda. İki müdürlüğün birleşmesinin ardından il müdürüyken müdür yardımcısı olan Ercan Yamen yıllardır müdür yardımcısı olarak görev yaptı. Şimdi ise il müdürlüğüne vekaleten bakıyor.

Vekaleten bakmasına rağmen, asıl müdür gibi yoğun bir çalışma içerisinde. Hiçbir etkinlikten geri kalmayan Ercan Yamen, Müzeler haftası ve turizm haftalarında da, il müdürlüğüne yakışır etkinlikler organize etti.

Güler yüzlü ve her kesimin takdirini almayı başarmış bir isim kendisi. 1994 yılıdan beri kendisini tanırım. Örnek alınacak bir kişiliği vardır.

Bu kadar uzun süredir ağabey kardeş kalabilmenin sırrı da belki budur.

İl müdürlüğünün hakkını veren bir insan.

Kendisiyle geçtiğimiz ay Gar Sanat Galerisi’nde bir sergide karşılaştık. Sergi sonunda hemen yan tarafta bulunan tren garından gelen anonsu duyunca müsaade istedi. Sohbetimizi bitirdik.

Meğersem Ercan Yamen, il müdürü olmasına rağmen Gebze’deki evine trenle gidip geliyormuş. Makam aracını eve gitmek için ya da işe gelmek için kullanmıyormuş. Bu hareketiyle gözümde bir tık daha büyüyen Yamen, böyle bir karakterde.

İşin özü şu… Eğer bu il müdürlüğünü biri hak ediyorsa kesinlikle o kişi Ercan Yamen. Belki siyasi bir gücü yok ama onu bu göreve getirecek siyasilerinde yüzünü kızartmayacak bir yapıda kendisi. Bence siz bunu bir düşünün. Siyasi kişiler arasında tercih edip birini kıracağınıza, bu işi hak eden, il müdürlüğü içerisinden birini yani Ercan Yamen’i atayın.

Kent Bayramlaşması artık Antikkapı’da…

Türkiye’ye örnek olan Kent Baykamlaşması etkinliğinin bir diğeri 4 Haziran Salı günü yani bayramın birinci günü yapılacak. Bayramlaş etkinliğinin adresi ise bu bayram değişti. Daha önceleri Dolphin’de yapılan Kent Bayramlaşması bu bayram Antikkapı’da yapılacak. Bundan sonrada muhtemelen Antikkapı’da devam edecek. Böylelikle kent bayramlaşmasının yapıldığı gün yaşanan otopark sorudu da ortadan kalkacak. Ayrıca katılımcıların sıcaktan korunması için özel bir soğutma uygulanarak alan bunaltıcı yapısından kurtulacak. Bu arada bayramlaşma saati 14.00…

Yarımca Yelken Kulübü, Kocaeli’yi onurlandırdı

Türkiye Yelken Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu TYF PİRAT LİGİ 3. Etap Yarışına İstanbul Yelken Kulübü ev sahipliği yaptı. Yarımca Yelken Kulübü sporcularından, Ganican Akalp ve Hüseyin Can Demir, gençler kategorisinde 1.nci oldu. Yarımca Yelken Kulübü Başkanı Recep İlgün yaptığı açıklamada, İstanbul Fenerbahçe’de düzenlenen yarışlara, Galatasaray, Marmara, Bursa, Şişecam, Fenerbahçe, İstanbul, Bayramoğlu, Kaytazdere, İzmit, Tuzla, Gölcük, Turgut Kıran yelken kulüplerinin katıldığı yarışlarda, katılımcı kulüp ve sporcuları tebrik ederek, gençlerde 1. olan kulübümüz sporcuları Ganican Akalp ve Huseyin Can Demir'in başarılarının devamı diledi. Ayrıca “Gençlerimizin bu başarısının, değerli Körfez halkına ve Kulübümüze hayırlı olmasını dilerim” dedi.