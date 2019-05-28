Organ bağışı ve Kocaeli

Organ bağışının yapılması için sürekli kampanyalar yapılıyor…

Organ bağışının önemine dikkat çekiliyor…

Sağlık Bakanlığı tarafından yurt genelinde il sağlık müdürlükleri aracılığıyla organ bağışının arttırılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü de organ bağışına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak adına birçok çalışmada bulunuyor.

Yapılan çalışmalar sonucunda Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından nisan ayı içerisinde bin 155 kişiden organ bağışı beyanı alındı. Bu sayı ile nisan ayında Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü 81 il içerisinde en fazla organ bağışı beyanı toplayan müdürlük oldu.

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Yani anlayacağınız Kocaeli halkı, organ bağışına çok duyarlı.

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney de doğal olarak Kocaeli’nin organ bağışında birinci olmasının mutluluğunu yaşıyor…

Ergüney, organ bağışıyla ilgili bir değerlendirmede bulundu…

Birlikte okuyalım;

ORGAN BEKLEYENLER

"Organ bağışı dünyada ve Türkiye'de çok önemli bir olay.

Şu anda ülkemizde kalp, böbrek, karaciğer ve diğer organlar olmak üzere 26-27 bin civarında organ bağışı bekleyen hasta var.

O açıdan bu insanların sağlığına kavuşması bizim için, sağlık camiası için son derece önemli bir konu. Tabii bu sayının hızla düşürülmesi gerekiyor.

Bunun için de yoğun çalışmalar yapılması gerekiyor. Biz de Kocaeli olarak birkaç yıldır bu konuda ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

SEMİNERLER-EĞİTİMLER

Toplumda farkındalık çalışmaları, eğitim çalışmaları, değişik ortamlarda seminerler, eğitimler, stant çalışmaları yapıyoruz.

Bunlar ile ciddi bir yere gelmiş olduk.

Özellikle son bir yıl içerisinde Türkiye çapında ciddi başarılara imza atmış olduk.

Geçen yılı bütün iller içerisinde ikinci olarak tamamladık.

Nüfusa oranla baktığımızda da Türkiye birinciliğimizi geçen sene de bu sene de devam ettiriyoruz. Yine Nisan ayında bin 155 tane organ bağışı beyanı ile yine Türkiye'de birinciliğini yakalamış olduk. Hemen arkamızdan İstanbul ile İzmir gelmekte.

NAKİL SAYISI ARTMAKTA

Son birkaç sene içerisinde yapılan çalışmalar ile Kocaeli ilinde ciddi bir farkındalık oluştuğunu görüyoruz. Bu organ bağış beyanı ile kalmıyor.

Artık bizzat yapılan organ nakil sayıları da artmaya başladı.

Daha önceden toplumda bu bilinç yokken, organ bağış beyanı yapılıyordu ama insanlar organ bağışı yaptırmıyorlardı.

Organ bağışına izin vermiyorlardı.

Şu anda nakil sayılarımız da giderek artmakta…

GÜVEN ÇOK ÖNEMLİ

Organ bağışı sayılarının az olmasının sebebinin vatandaşların kurumlara karşı olan güvensizliğinden kaynaklanıyor…

Vatandaşımız ilk etapta kurumlara yeterince güvenmiyor.

Organ bağışı beyanında bulunursam, en ufak bir rahatsızlık yaşadığımda, hastaneye yattığımda böbreğimi alırlar, organlarımı alırlar diye bir korku, endişe yaşıyorlar.

Halbuki böyle bir şeyin olması mümkün değil.

Çünkü organ bağışı ile ilgili komisyonlar var.

Bunun çok ciddi kanunları, mevzuatları, yaptırımları var.

Bir kişinin karar vermesi ile olan bir şey değil.

Kişinin beyin ölümünün gerçekleştiği bir komisyon tarafından tespit ediliyor.

Bütün hayati belirtileri sona erdikten sonra yapılıyor.

O yüzden vatandaşlarımız müsterih olabilirler.

Böyle bir şeyin yapılması mümkün değil.”

İNSANLARIN BİLİNÇ DÜZEYİ

Kocaeli'nde organ nakli yapılan tek hastane olan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Başhekimi Hüseyin Şaşkın organ bağışıyla ilgili değerlendirme yaptı…

Şaşkın da şunları söyledi; "Organ ve doku nakli, tedavisi sadece nakil ile mümkün olan, organları hasar görmüş hastalar için büyük bir umut ışığı oluyor.

Günümüzde birçok organ için nakil mümkün hale geldi. Organ nakli konusunda dünyada olduğu gibi Türkiye'de de insanlarımızın bilinç düzeyi oldukça yükseldi.

DERİNCE, TEK MERKEZ

Kocaeli, Türkiye genelinde organ bağışçısı açısından en son kampanyada birinci oldu.

Bu, Kocaeli ve Türkiye için gerçekten yüz güldürücü.

Biz, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak şu anda Kocaeli'de organ nakli yapılan tek merkez olarak hizmet veriyoruz. 2017 yılının Ocak ayından itibaren hastanemizde 27 tane böbrek nakli yapıldı. Bunların 19 tanesi canlı donörden, 8 tanesi ise kadavradan yapıldı.

Arkadaşlarımız bu işi çok başarılı bir şekilde devam ettirmekte.

Organ bağışı bir iyilik ayaklanması. O çaresiz bekleyişi yaşamadan önce bunu yapmak lazım.

Herkes bir gün organa ihtiyacı olabileceğini unutmamalı."

İNSANLAR BİLİNÇLENMELİ

Ergüney ve Şaşkın’ın organ bağışıyla ilgili görüşleri böyle…

Kocaeli, organ bağışında birinci ise, bunda İl sağlık Müdürlüğü’nün katkısı büyük…

İnsanların organlarını bağışlaması için sürekli yayınlar yapıyorlar, stantlar kuruyorlar…

Organ bağışıyla ilgili vatandaşlar ne kadar bilgilendirilirse, organ bağışı sayısı da o kadar artacaktır.