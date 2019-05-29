Tahir Başkan fikrini açıkça söylemeli

Kocaelispor kongresi öncesinde aday sayısının çokluğu dikkat çekiyor… Ancak resmen aday olan yok… Serhan Gürkan ismi telaffuz ediliyor, sosyal medyada çalışma yapılıyor, Milletvekili MHP’li Saffet Sancaklı gibi siyasilerin de onun çevresinde toplandığı söyleniyor. Ama bunların hepsi iddiadan ibaret…

Aday sayısının artması tabii ki çok güzel bir şey…

Kocaelispor’un asıl bir marka değeri olduğunu ispatlıyor…

Ama ortada bir kaka-foni de olmamalı…

Her kafadan ses çıkmamalı…

Sosyal medyaya ne kadar güvenilir, malum…

Adaylar resmi kanallarla oraya çıkmalı ve düşüncesini açıklamalı…

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En önemlisi ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın tutumudur…

Sonuçta Kocaelispor’un büyükşehir belediyesiz yol alması imkansız gibi bir şey…

80 milyon aktarıldı, hâlâ transfer tahtası açılmadı..

Bu da kafalarda soru işareti yaratıyor…

Net bir açıklama, sanırım genel kurulda yapılacak…

Bunun da giderilmesi lazım…

Ama her şeyden önce Tahir Büyükakın başkanın ortaya çıkarak, açık açık, ‘Benim adayım şudur, budur’ demesi lazım… Bu da tartışmaları bitirir ve sağlıklı bir kongre süreci yaşatır…

Kimse de başkandan korkup kenara çekilecek değil elbette…

Ortaya sandık konur ve demokrasi son sözü söyler…

Yoksa kavga büyüyecek ve demokrasi dışına çıkılacak gibi gözüküyor…

Derince’ye Baturman sinyali…

Kocaelispor’un efsane futbolcusu, yıllar önce Çengelköy, Derincespor tecrübeleri de yaşamış teknik adam, Kocaelispor eski teknik direktörü Bülent Baturman ismi Derince ile beraber anılır oldu… Kendisi de Derince’de yaşayan teknik adam, final maçını da izlemişti. Böyle ortamlarda da hemen dedikodu yapılı verir, ‘takımı izliyor, göreve gelecek’ diye… Bununla tabii ki alakası yok… Maçını izledi, o kadar… Ama, Derince ile ileride olası bir anlaşmaya kimse şaşırmasın… Kongre sonrasında kollar sıvanır… Bir kenara yazın…

Sakarya’ya ne sevindim ne de üzüldüm…

Zerre kadar beni ilgilendirmiyor… Sakarya Karagümrük ile final oynamış da, yenilmiş de, Karagümrük 1.Lig’e çıkmış da… Falan, filan… Beni zerre kadar ilgilendirmiyor… Tıpkı sıradan bir Sakaryalının Kocaelispor’un durumundan zerre kadar etkilenmediği gibi… Herkes kendi yerini bilsin… Sosyal medyada Kocaelisporluları görüyorum, ‘Ah, Sakarya, vah Sakarya!..’ diye matem tutuyorlar… Bunlar bana samimi gelmiyor… Nokta…

Özürler Yalçın abim…

Kentkonut Müdürü Yalçın Özön ağabeyimin bende yeri çok çok özeldir… Ailece görüyoruz. Çok sevdiğim, asil bir İzmitlidir… Kocaelispor’da nabız yoklayan Volkan Özon ile kardeş olduğu yönündeki yazımda kendisinden tekzip yedim… Kardeşi değil uzaktan akrabasıymış… Düzeltir özür dilerim…

Bir gönülde tek sevda olur…

İnsan aynı anda iki kişiye birden aşık olur m?.. Böyle bir yürek var mı?.. Olmaz… İnsan dünyada aşkını bir kez yaşar… Olur biter… Sosyal medyada görüyorum… Yüreği Kocaelispor için attığını söyleyen, damarını kesseniz yeşil siyah akacak kadar Kocaelisporlu gözüken bazı kişilerin Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon formalarıyla fotoğraf sergilemesine itirazım var. Kim hangi takımı tutarsa tutsun, beni ilgilendirmez. Ama lütfen sonra çıkıp da ‘Kocaelisporluyum’ demesin… İğrenç oluyor… Onların Kocaelisporluluğu da, yok bilmem hangi takımlılığı da sahtedir…