27 Mayıs 1960’ın tarihsel gerçeği… (3)

27 Mayıs 1960 Askeri Harekatı olduğu zaman henüz 10 yaşımdaydım. Ama radyodan yayımlanan Yassıada duruşmalarını ve Yargıç Salim Başol’un “Sanıklar elleri bağlı olmadan getirildiler, yerlerini aldılar” sözlerini hala anımsıyorum.

Bu yazıyı dizisini bir “siyasi taraf” olarak değil, “Siyasi Tarih ve Siyaset Bilimi” alanında ciddiye alınacak bir eğitim ve araştırma süreci yaşamış, bu alanda Yüksek Lisans yapmış bir kişi olarak, “tarihe not düşmek” sorumluluğu ile yazıyorum.

Dünkü yazımda özetlediğim gibi;

Demokrat parti, gerçek manada “demokrat” bir parti olamamıştır. Demokratik düzenin “UZLAŞMA” kültürüne dayandığını görememiş, “DÜŞMAN YARATMA” stratejisini tercih etmiştir!

İktidarda kalmak uğruna ABD emperyalizmi ile kolkola girmiş, Cezayir gibi mazlum ülkeler yanında değil emperyalist çıkarlar yanında yer almıştı.

DP, iç siyasette “dini ve din üzerinden çıkar sağlayan kişi ve cemaatlerle işbirliği yapmıştır.

“Üretim ekonomisi” yerine, ABD telkinleriyle “tüketim ve rant ekonomisini” tercih etmiş, bilim ve teknolojiye uzak kalarak ülkenin ekonomik gücünün güdük kalmasına neden olmuştur.

Sayılabilecek daha pek çok yanlışı ve günahı vardır ama Demokrat Parti’nin bir askeri harekat ile iktidardan indirilmesini ve özellikle “siyasetçilerin idam ile cezalandırılmalarını” onaylamam mümkün değildir!

Şu bir gerçek ki; “Demokrasi, eğitimli, bilinçli ve üretken halk kitlelerinin olduğu ortamlarda yeşerir.”

DP’nin egemen olduğu 10 yıllık dönemde bu bilinç ve kültürde bir toplumun varlığından söz edilebilir mi?

Özellikle de “din ticareti üzerinden ve hiçbir üretim yapmadan geçinen kimi uyanıkların çok olduğu bir toplumda!

Bir başka önemli nokta şu; “Egemen güç, bir başka egemen güçle ilişkiyi hoş görmez!

ABD emperyalizmi, çok yönlü kıskaca aldığı, kullandığı bir siyasal erkin, SOVYETLER BİRLİĞİ ile ekonomik ilişkiler kurmasını hoş görür müydü?

ABD Başkanı’nın, son dönemlerde randevu vermekten kaçındığı Menderes, Sovyetler Birliği ile ilişkiler kurmaya başlamıştı! ATAŞ Rafinerisi, Seydişehir Alüminyum Tesisleri ve diğer sınai projeler ve ticari ilişkiler için planlanan Moskova ziyareti arifesinde 27 Mayıs Askeri Harekatının olması “tesadüf” müdür?

Şu gerçeğin altını çizelim;

Ekonomik ve siyasal özgürlüğü olmayan hiçbir ülkede ABD onayı ve desteği olmadan askeri bir müdahale yapılamaz!

27 Mayıs Askeri Harekatı sonrasında yapılan ilk açıklama; “NATO’ya, CENTO’ya ve tüm uluslar arası taahhütlere bağlıyız” olmuştur!

27 Mayıs sonrası yaşanan “Yassıada Duruşmaları” kanımca bu ülkede yaşanan “öncü HUKUK CİNAYETİ” örneğidir!

27Mayıs’ın “iş kazası” ise, 1961 ANAYASASI olmuştur!

Özgürlükler manzumesi olan bu Anayasa’nın oluşumu, emperyalistler ve içimizdeki İŞBİRLİKÇİLER tarafından “beklenmeyen bir iş kazası” niteliğindedir!

Ne yazık ki, bu Anayasa’nın ömrü kısa olmuş, 12 Mart 1971 Muhtırası ve sonrasında bu anayasa katledilmiş, 12 Eylül 1980 faşizmi ile de Türkiye yeniden emperyalizmin rotasına sokulmuştur!

27 Mayıs’tan bu ülkeye “Siyasi düşmanlık” miras kalmıştır!

Bu somut gerçekleri görerek, “KİN ve ÖFKE” yerine “DOSTLUK ve KARDEŞLİK” değerlerini egemen kılmak, farklı görüşleri “DÜŞMAN-HAİN” diye nitelememek, farklılıklarımızı kabul ederek “İNSANCA ve KARDEŞÇE” yaşamayı onaylamalıyız.

Gelecek nesillere “ekonomik, siyasal, kültürel” açıdan ÖZGÜR; farklı etnik köken ve dini inançların KARDEŞÇE yaşayabildiği bir Türkiye bırakmak temel görevimiz olmalıdır…