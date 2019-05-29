AKP’li Zeybek ve CHP’li Akar TBMM’de İzmit için TARTIŞTI!

31 Mart’ta yapılan seçimde CHP’nin İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, seçimi kazanınca, AKP’nin kimyası bozuldu…

İzmit’i nasıl kaybettik telaşına düştü…

İzmit’te seçim kaybedildi diye AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, istifaya zorlandı…

KENDİ EKİBİNİ KURMA HAKKI

Seçimi kazanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, doğal olarak kendi ekibini kurmaya çalışıyor…

Bankamatik işçileri işten çıkarmaya başladı…

Hürriyet’in kendi ekibini kurma hakkı elbette var…

2004 yılında belediye başkanlıklarını CHP’den devralan AKP’li belediye başkanları da CHP’lilerin çoğunu işten çıkarmış, işten çıkarmaya zorlanmış, belli yerlere sürgün edilmişti…

HİZMET-İŞ’İN YETKİ ALMASI

Başkan Hürriyet, kendi ekibini kuruyor diye, bankamatik işçileri işten çıkartıyor diye AKP’liler büyük tepki gösteriyor…

Hizmet İş Sendikası, tepkisini dile getiriyor…

Hizmet İş Sendikası’nın hangi şartlarda belediyelerdeki yetkiyi aldığını herkes biliyor…

Baskı ve şantaj sonrasında işçiler sendika değiştirmeye zorlanmıştı…

AKP’Lİ ZEYBEK’TEN ELEŞTİRİ

İzmit Belediyesi’nde birkaç işçinin işten çıkarılması, Kocaeli’de gündem oluşturulmaya çalışılırken, konu TBMM’ye taşındı…

Kocaeli’de bunca fabrikalarda işten çıkarılırken, birçok olumsuzluklar yaşanırken, sessiz kalan AKP Kocaeli Milletvekili ve MKYK Üyesi Av. Emine Zeybek, Meclis kürsüsünden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i eleştirdi…

Zeybek’in konuşması şöyle…

VERDİĞİN SÖZLERİ NE ÇABUK UNUTTUN!

“31 Martta İzmit Belediye Başkanı seçilen eski CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet tarafından iki gündür işçi ve memur kıyımı yapılmaktadır.

Başkan yardımcılarından müdür ve amirlere kadar büyük bir kesim ilçenin en ücra köşelerine sürgün edilmiştir.

Bugün aldığımız habere göre 10 işçi, hiçbir yasal gerekçe gösterilmeden, tamamen kanunsuz bir şekilde işten atılmıştır.

Oysa Fatma Hanım 31 Mart seçimleri öncesi miting alanlarında ve basın-yayın kuruluşlarında "Herkesin başkanı olacağım, kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım, işçiler bana güvensin. Kul ve yetim hakkından korkarız, vicdansız değiliz." diyordu.

Ne oldu Fatma Hanım, verdiğin sözleri ne çabuk unuttun da evine ekmek götürmekten başka bir derdi olmayan emekçi insanları bayram öncesi kapı önüne koydun?

Bu vicdansızlığı Genel Kurulun ve İzmit halkının takdirlerine arz ediyorum."

AKAR’DAN ZEYBEK’E HODRİ MEYDAN

AKP’li Zeybek’in görüşleri böyle…

AKP Milletvekili Emine Zeybek yaptığı konuşmada İzmit Belediyesi’nde Başkan Yardımcılarının sürgün edildiği ve 10 işçinin hiçbir gerekçe gösterilmeden işlerin çıkarıldığı sözlerine CHP Kocaeli Milletvekili Haydar sert sözlerle cevap verdi.

Akar’ın Zeybek’e verdiği cevabı birlikte okuyalım;

İSPAT ETSİN, HERŞEYE VARIM

”Emine Zeybek’in İzmit Belediyesi’nde işçi kıyımı olduğu, Başkan Yardımcılarının sürgün edildiği sözleri gerçeği yansıtmıyor. Bir tane Başkan Yardımcısı sürgün edilmedi, Emine Hanım bunu ispatlasın ben de her şeye varım.”

BİRİ AKP’Lİ MECLİS ÜYESİNİN KIZI

Akar işten çıkarıldığını iddia ettikleri işçilere de açıklama getirerek ‘ 10 içinin 4’ünün deneme sürelerinin dolduğunu, bunların 2’sinin 29 Martta hemen seçim öncesi, diğerlerinin 1 ve 6 Nisan da yani Fatma Hanım mazbatasını almadan işe alındığının altını çizerek bu kişilerin 1’nin de AKP Meclis üyesinin kızı olduğunu söyledi.

Bu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu belirten Akar, diğer 6 işçinin kendi isteğiyle işten ayrıldığını istifa dilekçelerinin Fatma Başkan’ın masasında olduğunu ve Fatma Kaplan Hürriyet’in her verdiği sözü yeri getirdiğini söyledi.

TORPİLLE İŞE ALINANLAR

AKP’li Zeybek’in konuşmasını ve Akar’ın Zeybek’e verdiği cevabı yukarıda yayınladım…

AKP’li Zeybek, 24 Haziran seçimlerinde AKP’den milletvekili olmadan önce, AKP’den İzmit Belediyesi Meclis üyesiydi…

Belediyeciliği biliyor…

Ama, meclis üyeliğindeki başarısını, belediyedeki başarısını milletvekilliğine yansıtamadı…

Emine Hanım, partinin MKYK Üyesi…

Ama şimdiye kadar MKYK Üyesi olduğunu hissetmedik…

Bence Emine Hanım, torpille işten çıkartılanlar yerine, torpille neden işe alındığının hesabını sorsa daha iyi olur…

Torpille işe alınanlara ses çıkarmayanlar, torpillileri işten çıkartanlara da ses çıkartmamalı diye düşünüyorum…