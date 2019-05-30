Türkiye Küçükler Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası 17-23 Mayıs 2019 tarihlerinde Çorum’da oynandı. Kulüpler düzeyinde 12 yaş altı genel, 18 yaş altı genel, 12 yaş altı kadınlar, 18 yaş altı kadınlar olmak üzere dört ayrı kategoride düzenlendi.

Toplam 42 takım ve 199 sporcunun katıldığı şampiyonada; 18 yaş altı genel kategorisinde 9 maçını da kazanan Bolu Köroğlu Satranç SK birinci, İzmir Apaydın Satranç SK ikinci, Denizli Satranç İhtisas SK üçüncü sırada yer aldılar.

18 yaş altı kadınlar kategorisinde 5 galibiyet 2 beraberlikle 12 puan toplayan kulüplerden Çanakkale Doruk SK birinci, aynı puan ve averajla İstanbul Pendik Satranç SK ikinci, İzmir Apaydın Satranç SK ise averajla üçüncü sırada yer aldılar.

12 yaş altı genel kategorisinde 8 galibiyet, 1 beraberlikle İstanbul Teknik Üniversitesi birinci olurken İzmir Apaydın Satranç SK ikinci, Bursa Büyükşehir Belediye SK üçüncü sırada yer aldılar.

12 yaş altı kadınlar kategorisinde 7 galibiyet, 1 beraberlikle Ordu Büyükşehir Belediye SK birinci, İzmir Apaydın Satranç SK ikinci, Tekirdağ Kapaklı Başakşehir Koleji GSK üçüncü sırada yer aldılar.

Bu arada ilimiz kulüplerinin bu şampiyonaya katılmadığını da üzülerek belirtmek istiyorum. Altın Çocuklar Satranç Spor Kulübü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü, d4 Satranç Spor Kulübü gibi eğitim faaliyetlerini başarılı bir şekilde yürütürken kulüplerin sadece ildeki organizasyonlarda elde ettikleri yerel başarılarla yetinmeleri gerçekten üzücü. Hatta bu kulüplerin bazıları bu şampiyonanın il etabına da katılmadılar.

Satranç dolu günler dileğiyle.

Kısa… Kısa…

>>> Okul Sporları Genç-Yıldız Türkiye Birinciliği 9-13 Haziran 2019 tarihlerinde Karaman’da düzenlenecek.

>>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından 14-15-16 Haziran 2019 tarihlerinde İzmit Fuar Alanı Sivil Toplum Merkezi'nde Aday Hakem Kursu ve 21-22-23 Haziran 2019 tarihlerinde Gelişim Kursu açılacak.

>>> 4. Uluslararası Başkent Üniversitesi Açık Satranç Turnuvası, 17 - 22 Haziran 2019 tarihlerinde Başkent Üniversitesi Bağlıca Yerleşkesinde düzenlenecek.

>>> 7. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, 24-30 Haziran 2019 tarihlerinde, Çeşme Ayios Haralambos Kilisesi ve Çeşme Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu Spor Salonunda düzenlenecek.

>>> 2019 Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası, 1-7 Temmuz 2019 tarihlerinde İstanbul Sarıyer’de düzenlenecek.

>>> Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası 15-21 Temmuz 2019 tarihlerinde Konya’da düzenlenecek.

>>> Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi 16-28 Temmuz 2019 tarihlerinde Konya’da düzenlenecek.

>>> Türkiye Satranç Birinci Ligi 21-28 Temmuz 2019 tarihlerinde Konya’da düzenlenecek.

>>> Türkiye Satranç İkinci Ligi 21-28 Temmuz 2019 tarihlerinde Konya’da düzenlenecek.

>>> Marmaris Karya-VIII Kapalı IM Norm Satranç Turnuvası, 29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 tarihleri arasında Muğla Marmaris İçmeler’de düzenlenecek.

>>> Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası 01-11 Ağustos 2019 tarihlerinde Slovakya, Bratislava'da düzenlenecek.

Önemli linkler :

>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) : tsf.org.tr

>> Kocaeli Satranç İl Temsilciliği : kocaeli.tsf.org.tr

>> Lisans bilgisi (Sporcu, antrenör, hakem) : lisans.tsf.org.tr

>> UKD puanı : ukd.tsf.org.tr

>> Uluslararası unvan (Sporcu, antrenör, hakem) : ratings.fide.com

>> ELO puanı : ratings.fide.com

OYUN KÜTÜPHANESİ:

** Moskova FIDE Grand Prix 2019

(16 - 30 Mayıs 2019 / Moskova - RUS)

GM Grischuk, Alexander (ELO 2772/RUS - 1983 Doğumlu)

GM So, Wesley (ELO 2754/USA - 1993 Doğumlu)

1.d4 Af6 2.c4 e6 3.Af3 d5 4.Ac3 c5 5.cxd5 cxd4 6.Vxd4 exd5 7.e4 Ac6 8.Fb5 dxe4 9.Vxd8+ Sxd8 10.Ag5 Fe6 11.Axe6+ fxe6 12.Fxc6 bxc6 13.Se2 Fb4 14.Aa4 Se7 15.Kd1 Khd8 16.Kxd8 Kxd8 17.Fe3 Ka8 18.Kc1 Sd7 19.Kc4 Fd6 20.b3 Ad5 21.Kxe4 Axe3 22.Sxe3 Kf8 23.h3 Kf5 24.Se2 h5 25.Ab2 Fc5 26.Ad3 Sd6 27.h4 Fb6 28.g3 Ka5 29.a4 g5 30.b4 Kd5 31.hxg5 Kxg5 32.a5 Fc7 33.Ac5 e5 34.Ke3 Kg4 35.Ae4+ Se7 36.f3 Kg6 37.Kc3 Sd7 38.Kc1 Fd6 39.Kd1 Sc7 40.Axd6 Kxd6 41.Kh1 Kg6 42.Kxh5 Kxg3 43.Kxe5 Sd6 44.Ke4 Kg5 45.Kc4 Kg1 46.Se3 Sd5 47.Kc5+ Sd6 48.Se4 Ke1+ 49.Sf5 Kb1 50.Kc4 Sd5 51.Ke4 c5 52.Ke5+ Sd4 53.bxc5 Kb5 54.f4 Kxa5 55.Se6 Ka6+ 56.Sd7 Kf6 57.c6 Kxf4 58.Ka5 Kf7+ 59.Sc8 Sc4 60.c7 Sb4 61.Kxa7 1-0

** Moskova FIDE Grand Prix 2019

(16 - 30 Mayıs 2019 / Moskova - RUS)

GM Nepomniachtchi, Ian (ELO 2773/RUS - 1990 Doğumlu)

GM Wei, Yi (ELO 2736/CHN - 1999 Doğumlu)

1.e4 c6 2.Af3 d5 3.Ac3 g6 4.d4 Fg7 5.h3 dxe4 6.Axe4 Af6 7.Axf6+ exf6 8.Fc4 0–0 9.0–0 a5 10.a4 Ad7 11.Ff4 Ab6 12.Fb3 Ad5 13.Fh2 Fe6 14.Ke1 h5 15.Ad2 f5 16.c3 Fh6 17.Ac4 f4 18.Ae5 Vg5 19.Vf3 Kae8 20.Ke2 f6 21.h4 Vf5 22.Fc2 Vxc2 23.Kxc2 fxe5 24.dxe5 Fg4 25.Vd3 Ff5 26.Vd1 Fxc2 27.Vxc2 Ke6 28.Ke1 Fg7 29.c4 Ab4 30.Vd2 Kxe5 31.Kxe5 Fxe5 32.g3 fxg3 33.Fxg3 Fxg3 34.fxg3 c5 35.Vd7 Kf7 36.Vd8+ Sg7 37.Vxa5 Aa6 38.Vb6 Sh7 39.Sg2 Sh6 40.a5 Sh7 41.Vd6 Sg7 42.g4 hxg4 43.Sg3 Sh7 44.Sxg4 Sg7 45.Ve6 1-0

** Moskova FIDE Grand Prix 2019

(16 - 30 Mayıs 2019 / Moskova - RUS)

GM Grischuk, Alexander (ELO 2772/RUS - 1983 Doğumlu)

GM Nakamura, Hikaru (ELO 2761/USA - 1987 Doğumlu)

1.d4 Af6 2.c4 e6 3.Af3 d5 4.g3 Fe7 5.Fg2 0–0 6.0–0 dxc4 7.Vc2 b5 8.a4 b4 9.Afd2 c6 10.Axc4 Vxd4 11.Kd1 Vc5 12.Fe3 Vh5 13.Abd2 Ag4 14.Af3 Axe3 15.Axe3 a5 16.Ad4 Fa6 17.Kac1 Kc8 18.Ff3 Vg6 19.Fe4 Vh5 20.Ff3 Vg6 21.Fe4 Vh5 22.Sg2 Ka7 23.h4 g6 24.f4 Vh6 25.Ab3 Sh8 26.Fd3 Fb7 27.Ac4 c5+ 28.Fe4 Fa6 29.Abxa5 Vf8 30.Ff3 Kd8 31.h5 Ff6 32.Kxd8 Vxd8 33.Kd1 Kd7 34.Kxd7 Axd7 35.h6 Ab6 36.Ae5 Fxe5 37.Ac6 Ac4 38.Axd8 Ae3+ 39.Sf2 Axc2 40.Axf7+ Sg8 41.Axe5 c4 42.Fg4 Ad4 43.Se1 Sf8 44.Sd1 Se7 45.e3 Ab3 46.Ac6+ Sf6 47.Axb4 Fb7 48.Fe2 Aa5 49.Sd2 Ab3+ 50.Sc3 Ac5 51.a5 Ae4+ 52.Sxc4 Axg3 53.Fd3 g5 54.fxg5+ 1-0

** Moskova FIDE Grand Prix 2019

(16 - 30 Mayıs 2019 / Moskova - RUS)

GM Nepomniachtchi, Ian (ELO 2773/RUS - 1990 Doğumlu)

GM Wojtaszek, Radoslaw (ELO 2724/POL - 1987 Doğumlu)

1.e4 c5 2.Af3 d6 3.Fb5+ Ad7 4.d4 cxd4 5.Vxd4 a6 6.Fxd7+ Fxd7 7.Ac3 e5 8.Vd3 Kc8 9.0–0 h6 10.Ad2 Vc7 11.h3 Af6 12.a4 Fe7 13.Kd1 0–0 14.Af1 d5 15.exd5 Ae8 16.d6 Fxd6 17.Ad5 Vc6 18.Afe3 Fc5 19.b4 Fd6 20.c4 b6 21.a5 e4 22.Vd4 Fe6 23.axb6 Fxd5 24.Vxd5 Vxd5 25.Kxd5 Fxb4 26.Kxa6 Ad6 27.b7 Axb7 28.Kb6 1-0

SATRANCIN BÜYÜSÜ:

Beyaz oynar, iki hamlede mat eder. Nasıl ?

Cevap: 1.Ag5+ hxg5 2.Kh3#