Bu söz benim için değil…

Bizzat Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın için gelsin…

Çünkü…

Bayram sonrasında yandı gülüm keten helva…

Kocaelispor…

Gölcükspor…

Darıca GB…

Belediye Derince…

Profesyonel takımlar olarak…

Çayırova…

Başiskele Doğantepe…

İlimtepe FK…

Karamürsel…

Körfez SK…

Gebzespor…

BAL takımları olarak…

Kapıya dayanacaklar…

Hani Süper Amatöre yükselenler…

Hatta hatta 1.Küme’ye yükselenler…

Onlar da kapıya dayanacaklar…

Ne için?..

Transfer için…

Bu kentte yapmayan, cefasını çekmeyen, havasını soluyup suyu içmeyen, vurgun yapıp gidecekler için…

Alacakları yetmeyecek, bir de kulüpleri borçlandıracaklar ve faiz üstüne faiz bindirerek, mahkeme kapılarına düşürecekler…

12 ilçenin belediye başkanları da, doğal olarak büyük ağabey Tahir Büyükakın’ın kapısına dayanacaklar…

Yani…

Bayram gelmiş neyine, kan damlar yüreğine…

Allah kolaylık versin!..

Ama bu sistem böyle devam ettikçe, yakında bize her gün bayram olacak…

Bir gönülde tek sevda olur…

İnsan aynı anda iki kişiye birden aşık olur mu?..

Böyle bir yürek var mı?..

Olmaz…

İnsan dünyada aşkını bir kez yaşar…

Olur biter…

Sosyal medyada görüyorum…

Yüreği Kocaelispor için attığını söyleyen, damarını kesseniz yeşil siyah akacak kadar Kocaelisporlu gözüken bazı kişilerin Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon formalarıyla fotoğraf sergilemesine itirazım var. Kim hangi takımı tutarsa tutsun, beni ilgilendirmez. Ama lütfen sonra çıkıp da ‘Kocaelisporluyum’ demesin…

İğrenç oluyor…

Onların Kocaelisporluluğu da, yok bilmem hangi takımlılığı da sahtedir…

Bünyamin Akman ağabey teşekkür etti

Kentimiz amatör sporunun gerçekten de duayen ismi Bünyamin Akman ağabey acısını yüreğine gömdü ve hayata devam ediyor…

10 gün önce ablasını yitiren Bünyamin Akman ağabeyi acılı gününde dostları yalnız bırakmadı…

Buradan bir kez daha baş sağlığı diliyorum…

O da herkese teşekkür ediyor…

Murat Aydın, bunu lütfen gerçekleştir!..

Daha önce bu köşede birkaç kez gündeme getirdim…

Duayen insanları yaşadığında anmak en güzelidir…

Ferruh Duygu, Avni Kalkavan isimleri stat ve tesislerde yaşatılıyor… Ama öldükten sonra andık onları…

KASKF’nin kurucusu Muammer Hazer ve çıtayı hayli yükseklere çıkaran TFF eski yöneticisi Rafet Kırgız isimlerini bir tesise ve stada vermek zor bir iş olmasa gerek…

Haydi başkanım, bayramlaşma töreninde bu müjdeyi veriniz…

Böylece yarınlar da siz de unutulmazsınız…