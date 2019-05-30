KENTKONUT ve konutta devlet tekeli

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın KENTKONUT açıklamasını,ben “bir yanlıştan dönüş kararı” olarak değerlendiriyorum.

Ne dedi Büyükakın?

“KENTKONUT, bundan sonra lüks konut yapmayacak, gerekli durumlarda sosyal konut yapacak…”

KENTKONUT’un kurulduğu günden itibaren çizgisi bu olmalıydı.

Ama hepimiz biliyoruz, bütün kent halkı şahit, KENTKONUT kurulur kurulmaz müteahhitlerle lüks konut yapma yarışına girdi.

Arkasında belediyenin sınırsız gücü…

İstediği imarı aldı…

Başkasına 2-3, kendine 9-10 kat…

Ruhsat ve yapı kontrol masrafı yok…

Piyasayı sildi süpürdü.

Haksız rekabet yarattı.

Piyasanın düzenini bozdu.

Bazı inşaat firmalarının mağduriyetine neden oldu.

KENTKONUT ne işe yaradı, biliyor musunuz?

KENTKONUT, büyükşehir belediyesinde İbrahim Karaosmanoğlu döneminin “en başarısız” ve “en şaibeli” projesiydi.

Belediyeye ait bir inşaat şirketi düşünün, 10 binden fazla konut yapmış, buna rağmen zararda.

Bu ne anlama geliyor?

Bu, o şirketin uzun süre “çiftlik gibi” yönetildiği anlamına geliyor.

Bu, o şirketten gelip gidenin nemalandığı anlamına geliyor.

Bir inşaat şirketi 10 bin konut yapacak, parayı koyacak yer bulamaz.

Özetle…

KENTKONUT, bundan önceki dönemde, bazı güç sahibi AKP’lilerin sürekli nemalandığı bir “çiftlik” durumundaydı.

Bu işe yaradı.

Sadece KENTKONUT mu, bir de TOKİ var

KENTKONUT, devletin inşaat sektörüne bakışının Kocaeli örneği.

Bir de TOKİ var.

Tüm Türkiye’de faaliyet gösteren bir kurum.

Bugüne kadar 700 bin civarında konut yaptı.

Ülkemizdeki bütün inşaat firmalarının rakibi…

Özel yasa ile kurulmuş, sınırsız yetkisi var.

İstediği imarda inşaat yapıyor.

10 kat 10 kat, 15 kat 15 kat!

Ruhsat harcı yok, imar harcı yok!

Yapı denetim masrafı yok!

Kendi başına buyruk tam bir krallık!

20 yıla yakın süredir piyasada “haksız rekabet” yapıyor.

İktidarın “popülizm” aracı!

“Siyasi avantaj” elde etmek için kullandığı bir kurum.

AKP iktidarı, taa ilk yıllarından itibaren pek çok şeyi özelleştirirken, inşaatı devletleştirdi.

Devletleştirdi, ama bu konuda da yolun sonuna gelindi.

Konutta devlet tekeli kaldırılmalı

Konutta son 6 aydır “dip” yaşanıyor.

Konut artık “yatırım aracı” olmaktan çıktı.

“Konut alayım, kirasıyla kredi taksitini öderim” dönemi bitti.

Yıllardır teşvik ettiler ettiler, balonu şişirdikçe şişirdiler, muazzam bir “arz fazlası” oluştu.

Bakın çevrenize, her taraf “kiralık” veya “satılık” konut-işyeri ilanlarıyla dolu.

Toplam satışlar yüzde 21.5 oranında düştü.

İpotekli satışlardaki düşüş oranı ise yüzde 72.7.

İnşaat firmaları battı, bazı bölgeler “inşaat mezarlığına” döndü.

Uzmanlar, inşaat sektöründeki bu sıkıntının en iyimser tahminle 10 yıl devam edeceğini söylüyorlar.

Fırsat bu fırsat, sektör yeniden yapılandırılmalı.

Şimdiye kadar yapılan hatalar alt alta yazılmalı, bunlardan vazgeçilmeli.

İnşaatta, “devlet tekeli” kaldırılmalı.

KENTKONUT ve TOKİ gibi resmi inşaat şirketlerinin “faaliyet alanları” sınırlandırılmalı.

İşte bu konuda İzmit’te adım atıldı, “KENTKONUT, bundan sonra lüks konut yapmayacak” denildi, inşallah TOKİ konusunda da “doğru adım” atılır.

İnşaat sektörü, artık devlet tekelinden kurtarılıp kendi piyasa koşullarına döndürülmeli.