Vatandaş soruyor...

Geçtiğimiz hafta yazdığım yazı sonrası kamuoyundan farklı tepkiler aldım. Özellikle, Hüseyin Üzülmez döneminden adeta bir enkaz devralındığını ve dolayısıyla bir süre dişimizi sıkmamız gerektiği bölümüne dikkat çeken vatandaşlar, birbiri ardına yönelttiği sorulara değinmemi istiyor. Elçiye zeval olmaz diyerek gelen soruları madde madde paylaşalım;

- Mevcut başkan da Ak Partili, bir önceki başkan da... Sanki farklı parti yönetime gelmiş gibi bir hava estirilmesi çok yanlış.

- Mevcut başkan Mustafa Kocaman, Üzülmez’in başkanlık yaptığı dönemde ilçe başkanıydı. Yani icranın başında ve her olup bitenden haberi olması gerekiyordu. Şayet kötü yönetim sergilenmiş ve borç batağında bir belediye devralınmışsa, niçin o dönem bu gidişe müdahale etmedi?

- Olup bitenden, yapılan işlerden, alınan işçilerden filan haberi yok muydu?

- Mali tablonun bu kadar sıkıntılı olmasının nedenlerinden biri, kaynağın hizmete mi yoksa şişirilme işlere mi harcandığı... Üzülmez’i kamu parasına tenezzül eden biri olarak tanımadık, bu konu da açıklığa kavuşturulmalı. Bu paralar nasıl ve ne şekilde harcandı da bu duruma gelindi?

- Kocaeli Büyükşehir ve Gebze Belediyeleri mevcut tabloyu açıkladı. Kocaman da göreve gelir gelmez mevcut durumu kamuoyuyla neden paylaşmadı?

Sorular peşi sıra bu şekilde devam ediyor. Dikkatli okurlarımız geçtiğimiz haftaki yazının devamı olarak bu soruların da yanıtını bulmasını istiyor. Biz üzerimize düşeni yaptık ve bu satırlara taşıdık. Bundan sonrasını takip ederek kamuoyunu bilgilendirmeye çalışacağım.

Konuyla ilgili birkaç satır daha eklemek istiyorum. Bana göre bu dönem gerçekten bir belediye başkanı için en zorlu dönem. Ancak, bu koltuğa talip olunurken bu tür sıkıntıların olabileceğini öngörmek gerekiyordu. Her şey sütliman olduktan sonra belediyeyi herkes yönetir... Bu anlamda birtakım meziyetlere sahip değilseniz, bu koltuklara hiç heves etmemeniz gerekiyor. Krizi yönetebilecek tecrübe ve donanım mutlaka olması gerekiyor. Tam burada belediye başkan adaylarının hangi kriterlere göre belirlendiği sorusu akıllara gelebilir ki, bu kısma şimdilik girmiyorum. Bunlar zaten enine boyuna aday belirleyici irade tarafından düşünülmüş olmalı. Umarım kısa zamanda toparlanma süreci başlar. Eskiyi kötüleyen değil, üreten ve yarınlara güven veren bir yönetim modelini görmeye başlarız.

Sıra geldi il yönetimine…

Ak Parti İl Başkanı düğümü geçtiğimiz günlerde çözüldü. Partinin ağabeyi konumunda olan eski Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’in bu göreve getirilmesinin ardından kulislerde kimlerin il yönetimine gireceği konuşulmaya başlandı. Mevcut il yönetiminden çok az kişinin göreve devam edeceği ve çoğunlukla bir değişim olacağı beklentisi hakim. İl yönetiminin ilçe başkanları ve belediye başkanlarının önereceği isimler üzerinden oluşturulacağı konuşuluyor. Yani adamcılık yine sahnede! Ak Parti’deki bu olaylara hiç aklım ermiyor. Bir şeyi düzelteyim derken daha büyük hatalar yapıldığını görüyoruz. Ak Parti’nin son zamanlarda partide uyguladığı şey doğru ama tedavi yöntemi yanlış. Bu anlayış değişmediği sürece kan kaybının devam edeceğini düşünüyorum.