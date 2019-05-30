Tahir Büyükakın’ı kaç kere iftar masalarında gördünüz?

Tahir Büyükakın isminin fark yaratacağını, onu tanıyan herkes biliyordu. Klişeleşmiş yapıyı değiştirmeyi başaran Tahir Büyükakın farklı bir yerel yönetim sistemi uygulamayı düşünüyor. İsraftan uzak, proje odaklı ve iz bırakacak çalışmalar yapmayı düşünüyor.

Ama bunun için zamana ihtiyacı var. Tıpkı diğer belediyelerde olduğu gibi…

Fark yaratacak projeler içinde bulunduğumuz yıl sadece düşünce aşamasında kalabilir. Bu dönemde tasarruf dönemi, yeni projelerin uygulama dönemi minimum bir yıl sonra başlar.

Malum içinde bulunduğumuz ramazan ayı da pek çok çalışmanın bayram sonrasına bırakılmasına neden oldu. Şuan yapılan tek şey rutin işleyişler, ziyaretçi kabulü ve iftar davetlerine icabet etmek…

Madem öyle, Tahir Hoca nerelerde, iftar programlarında kendisini göremiyoruz. Hemşeri dernekleri ve diğer STK’ların iftarlarında Tahir Hoca “yok” diye bilirsiniz.

Evet yok. Zorunlu olarak katılması gereken iftarların dışındaki hiçbir iftara katılmıyor. Ama bu demek olmuyor ki “orucunu evde açmak için iftar davetlerine katılmıyor…”

Dedim ya Tahir Hoca farklı diye. İşte farkı. O yanına özel kalem müdürü Serhan’ı da alarak her akşam bir vatandaşın sofrasını şenlendiriyormuş. İhtiyaç sahibi ailelerin evlerine gidiyor, hem hediyelerini götürüyor, hem onlarla birlikte oruç açıp sohbet ediyormuş. Onların isteklerini ve sıkıntılarına çözüm yolları arıyormuş.

Bütün bunları da basından ve kamuoyundan gizli yapıyormuş. Ramazan ayının son günlerinde kulağımıza gelen bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Anlayacağınız, Tahir Hoca, lüks masalarda değil, çorbayla iftar açılan sofralarda iftar açılan sofralara konuk oluyormuş. O yüzden ramazan boyunca gözlerden uzak kalmış.

İzmit Belediyesiyle ilgili alicengiz oyunları

Yiğidi öldür hakkını ver demiş atalarımız. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile ilgili son birkaç gündür sürdürülen linç girişimi, ayakları yere basmayan bir konu.

Neden mi?

Fatma Kaplan Hürriyet, “Seçim öncesi işten çıkartma yapmayacağım, demesine rağmen göreve gelir gelmez 4 kişiyi ekmeğinden etti. Bayram öncesi evine ekmek götürmek için çalışan emekçileri işten çıkarttı” deniyor.

Evet, Fatma Kaplan Hürriyet bunu söyledi. Ancak bunu söylerken, seçim haftası ve seçim sonrası insanların işe alınmış olacağını tahmin etmedi. Bu arada işe alınanlardan biri meclis üyesinin kızı diğeri belediyede müdür olan bir başka yöneticinin kızı. Bu durumun açıklanabilecek yanı yok. Deneme süresi dolan bu 4 personel, ihtiyaç fazlası görülerek işten çıkartılmış. Ben olsam sesimi bile çıkartmazdım. Hem babam meclis üyesi ya da o belediyenin bir müdürü olacak, hem seçim sonrasında başkan mazbata beklerken işe alınacağım, hem ihtiyaç olmadığı için işten çıkartılacağım sonrada veryansın edeceğim.

Böyle iş olmaz. Hatta rakibe böyle koz verilmez. İşe alınanlar gariban vatandaşta değil. Ailesi gayet iyi durumda ortalama bir hayat süren insanların çocukları.

Kaldı ki, evsiz barksız geçinemeyen bir ailenin çocukları olsaydı Fatma Kaplan Hürriyet’i eleştirmek için bir gerekçemiz olabilirdi.

İşçi kıyımı diye servis edilen bilgilendirme notundan sonra Hizmet-İş Sendikası’nı aradım. İşten çıkartılan 10 kişinin ismini istedim. “4 isim var” dediler. Diğerleri neden yok dedim. “İsimlerini bilmiyoruz” dediler.

Peki, işten çıkartılanlar ilk bağlı oldukları sendikaya bilgi vermezler mi diye bir soru sordum. Aldığım cevabı bile hatırlamıyorum.

Onlara daha tebliğ gelmemiş gibi bir cevap verildi.

Peki, işten 10 kişi mi çıkartıldı diye soruma devam ettim.

“Onu pek bilmiyoruz, 4’tane isim var elimizde, 10 da olabilir 20 de olabilir” dendi.

Bu konuşmanın ardından yaşanan işten çıkarma mevzusuyla ilgili şüphe düştüm. Ve o gerçek kısa sürede ortaya çıktı. İşten çıkartılan personel, seçim haftası ve seçim sonrası işe alınmış. Alınanlardan biri meclis üyesinin kızı diğeri bir birim müdürünün kızı. Üstelik bu kişilerin sendika üye bile değil.

Şimdi sosyal medyaya bakıyorum, Başkan Hürriyet, bazı kesimler tarafından eleştiriliyor ve konu gündemde tutulmaya çalışılıyor.

Valla ne diyeyim, yaşanan bu olayın üzerine Hürriyet’i bu konu üzerinden eleştirmek, Hürriyete puan kazandırma çabasından öteye gitmez. Bu apaçık ortada.

Sögüt bu defa İsmail’i arabasına aldı

Geçtiğimiz günlerde Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, rehabilitasyon merkezinde eğitim ören bir gencin isteği üzerine, kendisini makam aracıyla gezdirmişti. Söğüt bu defa’da Körfez’in özel gençlerinden İsmail Meydan’ı arabasına aldı.

İsmail, rahmetli babası Mustafa Ali Meydan Hoca’nın Körfezlilere bir emanetidir. Yıllar önce vefat eden Mustafa Ali Hoca, ilçenin en sevilen ve saygı duyulan hocalarından biriydi. O yüzen, İsmail’i tüm Körfezliler korur ve kollar. Bu durumu Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’te bilir. Ne de olsa aynı mahallenin bir ferdi.

İsmail Meydan, sabah erken kalkar ve yola koyulur. Gittiği belli bir yer yoktur. Ayakları onu nereye götürürse ve nerede yorulursa oraya gider. Zaman zaman benim de İsmail’i yoldan almışlığım vardır. “Nere gideceksin İsmail” dediğimde hep aynı cevap. Sen nereye gidiyorsan beni de orada indir.

Bu defa İsmail’e Başkan Söğüt denk gelmiş. İsmail’i aracına alan Söğüt, ona güzel bir Körfez Turu attırmış.

İzmit Belediyesindeki kadın müdür sayısı 10 oldu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet göreve geldikten sonra bir süre belediyenin çalışma yapısını izledi. Uzun yıllar aynı görevde kalanların değişmesi gerektiğini düşünen Hürriyet, kadrosunu oluşturmaya başladı.

İlk ciddi atamasını ise bayan bir belediye başkan yardımcısı atayarak yaptı. Bilindiği üzere Dilek Yalçın İlk atanan belediye başkan yardımcısı oldu.

Ardından müdürlükleri atamaya başladı. Atamalarda görevler genelde kadın çalışanlara verildi.

İzmit Belediyesinde şuan 25 müdürlük var ve bu müdürlüklerin 10 tanesini bayanlar yönetiyor.

İşte kadınların yönettiği müdürlükler.

Nilgün Sağıroğlu (Etüt Proje Müdürü), Aysun Bolat Kılıç (Park Bahçeler Müdürü), İki Müdürlük yöneten Havva Açıkgöz (Temizlik İşleri ve Çevre Koruma Kontrol Müdürü), Reyhan Erbayrak (İmar Müdürü), Sevtap Cengiz (İnsan Kaynakları Müdürü), Seyhan Özcan (Mali Hizmetler Müdürlüğü), Duygu Çetiner ( Özel Kalem Müdürü), Melek Akdeniz (Hukuk İşleri Müdürü), Sinem Gülenç (Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü)

Anlaşılan İzmit’e bu dönem kadın eli değecek.

Ali Köksal’dan KOÜ Tıp Fakültesine teşekkür

Bir süre önce rahatsızlanan ve önemli iki ameliyatı üst üste geçiren Ali Köksal, spor camiasında bilinen bir isimdir. Gazetemizin spor servisine de destek olan Ali Köksal, başından geçen rahatsızlık döneminde en büyük desteği KOÜ Tıp Fakültesinden aldı. Özellikle dilinden hiç düşürmediği Göğüs Hastalıkları Uzmanı Cerrah Prof. Dr. Salih Topçu, Öğretim üyesi Fatih Sezer, asistan Adil Avcı ve Galbinur Abdullayev’e kendisini sağlığına kavuşturdukları için minnettar olduğunu söylüyor. Ali Köksal, bizim aracılığımızda KOÜ Tıp Fakültesi ve bu fakültenin işinin ehli sağlıkçılarına teşekkür ediyor.