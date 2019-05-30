Başkan Hürriyet, sendikaya da, Nevzat Doğan’a da verdi veriştirdi!

31 Mart’ta yapılan seçimde CHP’nin İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ipi göğüsledi…

16 yıl aradan sonra İzmit’i AKP’nin elinden aldı…

CHP’nin İzmit’i alması doğal olarak AKP’nin kimyasını bozdu…

Hürriyet’in attığı her adım, yaptığı her uygulama takibe alındı…

**

Hürriyet’in kendi kadrosunu kurma çabası suistimal edildi.

Torpille işten atılanlara sahip çıkılıyor…

Seçimden birkaç gün önce, seçimden birkaç günde, yani Hürriyet mazbatasını olmadan işe alımlar olmuş…

Bu kadarına da pes doğrusu…

**

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, önceki gün Kocaeli TV’de Gazeteci-Yazar Ahmet Akçaalan'ın sunduğu Ters Köşe programına konuk oldu. Haber servis edildi… Çok merak edilen "işçi çıkarma" ile ilgili soruya Hürriyet net cevaplar verdi…

“SENDİKA KÖTÜ NİYETLİ”

Hürriyet, işçi çıkartmalarıyla ilgili,“Ciddi bir provokasyon söz konusu, algı yönetme ve yalan politika var. Sendika siyaset yapıyor. İşçileri belediyeye karşı kışkırtma var. Şunda eksik kalmış olabiliriz; belki önceden basına açıklayarak yapsaydık bu kadar olmazdı. Sendika aman bu fırsat diyerek hücuma geçti Bu da sendikanın kötü niyeti. Günlerdir işçileri kanunsuz eyleme zorluyor.

SENDİKA ÜZERİNDEN SİYASET!

Kart basacağız işe çıkmayacağız neden zam talebim var. Daha bismillah. Hayırlı olsuna bile gelmemişsin. Daha elimi sıkmamışsın. Bir aylık başkana eylem nerede görülmüş. Toplu sözleşme konusunda bir aykırılık yok. O zaman ne oluyor da eylem yapıyorsun. Bu da sendikanın kötü niyeti. Sendikadan kaynaklı siyaset söz konusu.

İŞTEN ÇIKARTILAN 4 KİŞİ SENDİKALI DEĞİL

10 falan değil arkadaşlar. Daha ben mazbata almadan 6 kişi istifasını vermişler. 6 isim Ak Parti teşkilatlarından dolayı şahsımla çalışmak istememiş ve istifa etmiş. Normalde istifa edene tazminat verilmez. Ona rağmen bu arkadaşlara kolaylık sağladık. Tazminatları ödensin mi dediler, bayram öncesi ödensin mağdur olmasın dedim. İstifalar siyasi gerekçelerden dolayı sadece 2 tanesi borcu ödemek için istifa ettiği söylendi.

31 MART’TAN SONRA PERSONEL ALMIŞLAR

Diğer 4 kişi deneme süreci içerisinde olan arkadaşlar. Bu arkadaşlardan iki tanesi seçim sürecinde işe alınmış. Seçimden bir gün önce işe alınmış. Ayın 29 Mart günü işçi alınmış. Beni isim açıklamaya zorunlu kaldım. Dört kişi iki tanesi Yapı Kontrol Müdürü ve Ak Parti Meclis Üyesi Mehmet Çetin’in kızı seçimden iki gün önce işe alınmış. Yangından mal kaçırır gibi diğer iki kişi ise kazanmışım seçim bitmiş. 1 Nisan ve 6 Nisan günü seçimi kazanmama rağmen işe alım yapılmış. Bu ne kadar etiktir. Etik olmadığı için çalışmayı sonlandırdık.

29 KİŞİYİ BİR GÜNDE MEMUR YAPMIŞLAR

Listelere bakıyorum. Onun yeğeni, şunun kızı. Son gün memur yapılan personel var. 20 yıldır işçi olan emek verenler var. Bununda sınırı var. Sınav açmak yerine seçmece birilerinin kızını memur yapacaksın ya işte onun için kanunun verdiği yetkiyi kötü kullanmaktır. Bir günde 29 kişiyi BEKAŞ’tan istifa ettirilip, sözleşmeli memur yapıyorsun. Ben şuan da milletin parasını hakkını, hukukunu denetliyorum. Kimse bana haksızlık yapamazsın diyemez vicdanen çok rahatım. Hak yemeye devam edememenin bence kuyruk acısı var. Bu dört kişi sendika üyesi değil, neden koruyorlar çünkü nüfuslu insanlar.

KADRO KURMAK HAKKIM DEĞİL Mİ?

İzmit içerisinde bazı personelin gerektiği gibi görevini yerine getiriyor… Bana ne fotoğraflar geliyor biliyor musunuz? Çöpler orada yığılı, ağaç gölgesinde oturan personel fotoğrafları geliyor. Şuana kadar bir soruşturma açmadım. Kadro kurmak hakkım değil mi? Ak Partili başkanlar ekiplerini kurmuyor mu?

NEVZAT DOĞAN’A ELEŞTİRİ

Boş oturarak maaş alan birçok insan var. 2009’da Nevzat Doğan belediyeyi aldığında 952 personel var şuanda 1454 personel var. Normalde 950 kişi ile yapılacak iş bin 500 kişi ile yapılıyor. Babaların çiftliği gibi kullanmışlar.Hepsi birinin yakını, parti programlarında bütün gün mesai harcayanları biliyoruz. Bunun ATM personelinden ne farkı var?

İŞTEN ÇIKARTMALAR

İzmit Belediyesi’nde yeni işten çıkartmalar olacak mı sorusuna Hürriyet; “İşini doğru yapmazsa işten çıkarmalar olacak. Elbette olacak. İşini doğru yapmazsa olacak. Gerçekten iyi niyetli gidiyorum. Personel Sibel Gönül olsaydı bu kadar bile beklemezdi diyor. Ben yine de hepsini aldım karşıma, “sadece tek bir şey istiyorum, namusunuzla işini yapın” dedim. Sen beni provoke ediyorsan. Amir olarak personeli erkenden paydos ettirirsen gerekeni yaparım”

NEVZAT DOĞAN’A ELEŞTİRİ

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in Kocaeli TV’deki açıklamaları böyle…

Gerçekten de çok sert söylemler…

Sendikaya eleştiri var…

Eski başkan Nevzat Doğan’a eleştiri var…

Hürriyet, kadro kurmak hakkım diyor…

Hizmet İş Sendikası, siyaset yapıyor diyor…

Hizmet İş Sendikası, işçileri kışkırtıyor diyor…

Hizmet İş Sendikası Başkanı, bana hayırlı olsun demeye gelmeden işçilerin kafasını karıştırıyor diyor…

POLEMİKLER BİTMEYECEK

Yukarıda ifade ettiğim gibi AKP’liler ve AKP’nin arka bahçesi olarak görülen Hizmet İş Sendikası, Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in attığı her adımı takip ediyorlar… Başkan Hürriyet’i yıpratmaya çalışıyorlar…

Anlaşılan İzmit Belediyesi ile ilgili polemikler hiç bitmeyecek…