Çizgisiz zebralar

Nelson Mandela yıllar önce cahiller için şu sözü söylemişti: “Cahiller çizgisiz zebradırlar!” Hadi bakalım, arayın şimdi, nedir çizgisiz zebra?

Spordaki tablo da budur aslında. Futbolda, ‘belediyenin takımıdır şampiyon olmasın’ diyenlerimiz yanında, ‘Aman GS’yi kızdırmayalım da onlardan gelecek oy azalmasın’ şeklinde görüş bildirenler vardı.

Futbolun patronu olduğu dönemde hakemlerin daha yüksek ücret almalarını sağlayan bir teknik adamın hakemlere yönelen parmak işareti hala akıllarımızda… Şunu mu işaretediyordu acaba? “Bu yüksek düzeydeki paraları almanızı size ben sağladım, ona göre düdük çalın!”

Uzun süredir futboldan uzak ve üstelik kendi kulübünde radikal değişiklikler yaşayan bir yönetici üstelik inşaatla iştigal eden birisinin futbola başkan adayı olmasını nasıl değerlendireceksiniz?

Haydi, şimdi de basketbola gidelim: FIBA Avrupa Başkanlık seçimlerinde bir Türk aday yerine bir Sırp adayı destekleyen federasyon başkanımıza ne demeli? Aslına bakılırsa çok doğal ve normal karşılamak gerekir. Bu gibi seçimlerde başkan adayları, üye ülkelerin federasyonlarına çeşitli vaatlerde bulunurlar; şampiyona verme, daha fazla takımla Avrupa liglerine katılma, vb. gibi… Çıkarlarımızı koruyan bir adayı desteklemek daha doğru sayılabilir!

O kadar garip ve anlamsız konularla uğraşıyoruz ki, gerçek, elimizden kaçıp gidiyor. Her şeyden önce sporda eğitim ve hareket şarttır. Bunun anlamı öncelikle okul sporlarının gelişmesi ve geliştirilmesidir. Bu konuya ilişkin onlarca yazı yazmama rağmen bu defa Beden Eğitimi ve Spor dersinin seçmeli olup olmamasını tartışıyoruz. Akıllara zarar bir olay… Karar verin, daha çok çocuk, daha çok genç ve bunların hepsi spor yapıyor. Müthiş bir tablodur aslında.

Gelinen nokta, bu derslerin seçmeli hale getirilmesi… O zaman neden bu kadar çok spor eğitimi veren yüksek öğretimprogramlarını açıyoruz? Bu mezunlar nerede çalışacaklar?

Bir ara, başka branşlardan beden eğitimine geçenler oldu. Onlarla beraber sayılar arttı. Ama spor yapmamış, spor kültürü almamış ve üstelik sporu sevmeyenlerin spor öğretmeni olmalarına nasıl bakacaksınız? Onlara mı yoksa bu şansı verenlere mi kızmalıyız?

Şimdi Nelson Mandela’nın sözüne tekrar geliyorum: Bu tür hatalar ve garip gelişmelerin müsebbipleri için hadi diyelim bunlar cahildirler (aslında en akıllılar mı desek acaba?), ama çizgisiz zebra olmalarını nasıl açıklarız? Çizgisiz zebra nedir? İşin bu tarafı dikkatle etüt edilmelidir.