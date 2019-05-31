9 günlük tatille beraber sporda beyaz bir sayfa açın!..

Şu 9 günlük bayram tatili, özellikle sporculara tam denk geldi…

Ligler bitti, yeniden yapılanma dönemine girildi, transfer başlıyor…

Bu 9 günlük sürede hem geçmişin hesabını, hem de geleceğin planlarını yapma zamanıdır diye düşünüyorum…

Ama nerdeeeee?..

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Sporun güçlü örgütleri var…

KASKF…

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü…

TFFHGD…

TÜFAD…

FSKD…

Masörler Derneği…

Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği…

Topladığınızda, 100 binleri aşan örgütlü bir güçten söz ediyoruz…

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Kentimizde sporun durumu malum. Granül tehlikesi içerisinde, çakma yeşil sahalarda, çocuklarımıza, gençlerimize sözüm ona futbol oynatıyoruz…

Hiçbir sağlık kontrolü olmayan halı sahalarda, yaşı 40’ı geçmiş insanlar ‘ölümüne’ top oynuyor…

Birçok maç sağlıkçısız oynanıyor…

Birçok kulüp, hala iki adım öteye takımını götürebilmek için dilencilik yapıyor…

Takımlar dengesizlik içerisinde sahada mücadele ediyor, 20-30 gol yiyor…

Sonra da ligden çekiliyor…

Kulüp başkanlarının birçoğu, akademisyen değil…

Antrenörler, ona keza…

Bazı kulüplere hala terörist gözüyle bakılıyor…

Takım içerisinde bile insanlar, birbirini ötekileştiriliyor…

Birkaç sene süper ligde gövde gösterisi yapan kulüpler, kaderine terk ediliyor, kapanıp gidiyor…

Siyaset ile spor içi içe…

Kimin eli kimin cebinde belli değil…

Simsarlar, kulüpleri çevrelemiş durumda…

Boyuna alıp satıyorlar…

Belediye başkanları, verdiklerini denetle(ye)miyor…

Verilen paralar sonuçta büyükşehirin kasasından çıkıyor…

Yani tüyü bitmemiş yetimin hakkı çatır çutur yeniyor…

Sonra herkes ‘Müslümanım’ diye geçiniyor…

Öz kaynaklar dururken, devşirme takımlar kuruluyor…

Kulüplerinde beğenilmeyen çocuklar başka illere göç ediyor, birkaç yıl sonra onları, Süper Lig’de ağzımız açık izliyoruz…

Futbolda en üst ligdeki takımlarımız sadece 3.Lig’de…

BAL zehir olmuş durumda…

Takımların birçoğunun lastiği patlak…

Geleceği belirsizlik içerisinde…

Darıcası, Gebzesi şampiyon olduğuna pişman, batmış durumda bulunuyor…

Belediye Derince’nin 3.Lig’e çıkmasına bile endişeyle bakar olduk…

Tüm güçle, Süper Lig’e çıkması için yüklenmemiz gereken Kocaelispor’a, maalesef pastadan bir parça verilebilecek…

33 bin kişilik stada tek yoldan giriliyor…

Polisle vatandaş bol bol çatışıyor…

5 bin kişilik otopark, 3-5 kuruşa peşkeş çekilmiş durumda bulunuyor…

Ferdi branşlardaki çocuklarımız, dünyanın zirvesine çıkıyor, kente döndüklerinde minibüs şoförleri bile tanımıyor…

KASKF hala bir ‘futbol örgütü’ gibi görülüyor…

Hiçbir belgesi olmayan ‘antrenör’ kisvesindeki adamlar, küçücük çocuklara futbol okulu açıyor…

Resmen cinayet işleniyor…

Devletin resmi kurumunun haberi yok…

Hakemlerin paraları ödenemiyor…

Gecikiyor…

Kimse gıkını çıkaramıyor…

Çocuklar güvensiz ortamda, takımının idmanlarına giderken trafik kazasında ölüyor, hiçbir önlem alınamıyor…

Devlet tesisleri yapmış, personel atanamıyor, tesisler çürüyor…

Statların elektrik kabloları çalınıyor…

Sahaya çıkan çocuklar, fark yemesin diye, antrenörleri tarafından ‘sahtekarlığa’ zorlanıyor, mahsustan ‘sakatlanıyor’, oyuncu sayısı 6’ya düşünce, maçlar tatil ediliyor, fark yemek yerine hükmen yenilgiyle paçayı kurtarıyorlar…

En acısı, göz önünde olan bu olayda, çocuklarına zorla sahtekarlık yaptırılan veliler bile sessiz kalıyor…

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Listeyi daha uzatabilirim…

Gerçekten, saydığım bu şeylerle ‘yalan’ diyorsanız, gidin bayramınızı tatlı tatlı kutlayın…

9 gününüz zehir olmasın…

Bizim gibi, bayram gelmiş neyime, kan damlar yüreğime diyenlerden olmayın…

Size dokunmayan yılan bin yaşasın…

Boşveeeer…

Ah, biz de böyle diyebilsek…